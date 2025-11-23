English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Uttar Pradesh: যোগীর সভায় দেরি হলে কেলেংকারি, উসেইন বোল্টের মতো দৌড় মহিলা আধিকারিকের! ভিডিয়ো ভাইরাল...

Female Officer Runs Like Usain Bolt: উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বস্তি সফরের আগে জেলা শাসক ও পুলিশ আধিকারিকের হেলিপ্যাডে দৌড়ে যাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 23, 2025, 06:39 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সফর ঘিরে ফের একবার আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এল প্রশাসনিক তৎপরতা। বস্তি জেলার নন্দা বাবা মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে এক জেলা শাসক ও পুলিশ আধিকারিকের দৌড়ে যাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিডিওটি ঘিরে যেমন হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনই উঠেছে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন।

ঘটনাটি ঘটে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার অবতরণের কিছুক্ষণ আগে। ভিডিওতে দেখা যায়, মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের খবর পেয়ে বস্তির জেলাশাসক ও এক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে যাচ্ছেন হেলিপ্যাডের দিকে। তাঁদের এই আচরণ অনেকের কাছে প্রশাসনিক কর্তব্যের নিদর্শন হলেও, অনেকেই একে 'চাটুকারিতা' বলে কটাক্ষ করেছেন।

ভিডিওটি ভাইরাল হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় নানা প্রতিক্রিয়া। কেউ কেউ বলেন, 'এটাই হল নতুন ভারতের প্রশাসন, যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে পৌঁছাতে দৌড়াতে হয়।' আবার কেউ কেউ প্রশাসনিক কর্তাদের এই তৎপরতাকে 'অতিরিক্ত উৎসাহ' বলে ব্যঙ্গ করেছেন।

তবে এই ঘটনার পেছনে প্রশাসনের যুক্তি, মুখ্যমন্ত্রীর সফর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং নিরাপত্তা ও প্রটোকল মেনে চলা তাঁদের দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার নির্ধারিত সময়ের আগেই অবতরণ করায় তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে বাধ্য হন।

বস্তি জেলার নন্দা বাবা মন্দির উত্তরপ্রদেশের একটি ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থান। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রায়শই এই মন্দিরে দর্শনে যান এবং স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। এবারের সফরেও তিনি মন্দির পরিদর্শনের পাশাপাশি প্রশাসনিক বৈঠক করেন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক 'ভয়ভীতি' প্রদর্শনের অভিযোগ তুলেছে। সমাজবাদী পার্টির এক নেতা বলেন, 'এটা স্পষ্ট যে প্রশাসন এখন আর জনতার নয়, বরং শাসকের অনুগত হয়ে উঠেছে। এই ধরনের ঘটনা গণতন্ত্রের পক্ষে অশুভ সংকেত।'

অন্যদিকে, বিজেপি নেতারা এই সমালোচনাকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর সফর মানেই নিরাপত্তার সর্বোচ্চ স্তর বজায় রাখা জরুরি, এবং প্রশাসনের এই তৎপরতা প্রশংসনীয়।

এই ভিডিও ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ প্রশাসনের দায়িত্ববোধের প্রশংসা করেছেন, আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, একজন মুখ্যমন্ত্রীর জন্য এতটা আতঙ্ক কেন?

এই ঘটনা আবারও দেখিয়ে দিল, রাজনীতির মঞ্চে প্রতিটি মুহূর্ত কতটা সংবেদনশীল। একটি ভিডিও, একটি মুহূর্ত তা কখনও কখনও হয়ে উঠতে পারে জাতীয় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। প্রশাসনের নিরপেক্ষতা, প্রটোকল বনাম চাটুকারিতা, এবং রাজনীতির প্রভাব। এই সমস্ত প্রশ্নই উঠে এল এই ছোট্ট একটি দৌড়ের দৃশ্য থেকে।

মুখ্যমন্ত্রীর সফর যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, প্রশাসনের ভূমিকা ও আচরণ নিয়ে জনমানসে যে প্রশ্ন উঠেছে।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Uttar PradeshYogi AdityanathFemale Officer Runs Like Usain Bolt
