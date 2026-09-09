/বেতন বেড়ে ১২ হাজার, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যবিমা ও শাড়ি: রাজ্যের এই সরকারি মহিলা কর্মীদের পুজোর আগেই সরকারের বড় উপহার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহকারীদের জন্য বিরাট আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা ঘোষণা করল সরকার। এক ধাক্কায় কর্মীদের মাসিক সাম্মানিক অনেকটাই বৃদ্ধি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এতদিন যে কর্মীরা মাসে ৮,০০০ টাকা করে ভাতা পেতেন, তা একলাফে বাড়িয়ে করা হলো ১২,০০০ টাকা। সাম্মানিক বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মী ও সহকারীদের সুরক্ষায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্যবিমা এবং অতিরিক্ত শাড়ি প্রদানের কথাও ঘোষণা করেছে রাজ্য প্রশাসন। তবে এই ঘটনা এই রাজ্যে নয়, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সিদ্ধান্ত।
ভাতা বৃদ্ধির রূপরেখা ও কার্যকরের সময়
উত্তরপ্রদেশের শিশু উন্নয়ন ও পুষ্টি বিভাগের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাস থেকেই এই বর্ধিত ভাতা কার্যকর হবে, যা কর্মীরা আগামী অক্টোবর মাস থেকে নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেতে শুরু করবেন। ভাতা বৃদ্ধির হিসাব সাজানো হয়েছে নির্দিষ্ট ও কাজের দক্ষতার ভিত্তিতে:
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী: এঁদের ক্ষেত্রে মাসিক নির্দিষ্ট (Fixed) ভাতা ১,৫০০ টাকা এবং পারফর্মেন্স লিঙ্কড ইনসেন্টিভ (PLI) বাবদ ২,৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থাৎ মোট ৪,০০০ টাকা বেড়ে তাঁদের বর্তমান মাসিক সাম্মানিক দাঁড়িয়েছে ১২,০০০ টাকায়।
অঙ্গনওয়াড়ি সহকারী: সহকারীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভাতা ৭৫০ টাকা এবং কাজের ইনসেন্টিভ বাবদ ১,২৫০ টাকা মিলিয়ে মোট ২,০০০ টাকা সাম্মানিক বাড়ানো হয়েছে।
সরকারি পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, ২০১৭ সালের তুলনায় রাজ্যটিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সামগ্রিক সাম্মানিক ধাপে ধাপে প্রায় ৯,০০০ টাকা এবং সহকারীদের ক্ষেত্রে ৪,৫০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল।
উপকৃত হবেন প্রায় ৩ লক্ষ কর্মী
প্রশাসনের এই পদক্ষেপে উত্তরপ্রদেশের প্রায় ২.৯১ লক্ষ কর্মরত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহকারী সরাসরি উপকৃত হতে চলেছেন। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, রাজ্যে অনুমোদিত মোট অঙ্গনওয়াড়ি পদের সংখ্যা ৩.২৮ লক্ষ। এর মধ্যে বর্তমানে ফিল্ডে কর্মরত রয়েছেন ১.৬২ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং ১.৩৯ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি সহকারী।
ইতিমধ্যেই শিশু উন্নয়ন পরিষেবা ও পুষ্টি বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব লীনা জোহরি এই সাম্মানিক বৃদ্ধি সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক নির্দেশিকা পাঠিয়ে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডিরেক্টর হর্ষিতা মাথুরের কাছে।
সামাজিক সুরক্ষা ও মানোন্নয়ন
কেবল আর্থিক ভাতা বাড়ানোই নয়, গ্রামীণ স্তরে নারী ও শিশুদের পুষ্টি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এই কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তার দিকটিতেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে স্বাস্থ্যবিমা চালুর ফলে চিকিৎসার ব্যয়ভার নিয়ে তাঁদের চিন্তা দূর হবে। একই সঙ্গে সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত শাড়ি বরাদ্দের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।
প্রশাসনের দাবি, এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হলো তৃণমূল স্তরে কর্মীদের কাজের উৎসাহ বাড়ানো এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির সার্বিক মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা। দীর্ঘদিন ধরে ভাতা বৃদ্ধির অপেক্ষায় থাকা লক্ষ লক্ষ কর্মীর মুখে হাসি ফুটিয়ে এই ঘোষণাকে উৎসবের আবহে এক বড় উপহার হিসেবেই দেখছে সংশ্লিষ্ট মহল।
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