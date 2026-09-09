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বেতন বেড়ে ১২ হাজার, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যবিমা ও শাড়ি: রাজ্যের এই সরকারি মহিলা কর্মীদের পুজোর আগেই সরকারের বড় উপহার

Anganwadi workers salary hike: সরকারি পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, ২০১৭ সালের তুলনায় রাজ্যটিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সামগ্রিক সাম্মানিক ধাপে ধাপে প্রায় ৯,০০০ টাকা এবং সহকারীদের ক্ষেত্রে ৪,৫০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 09, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:15 PM IST
বেতন বেড়ে ১২ হাজার, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যবিমা ও শাড়ি: রাজ্যের এই সরকারি মহিলা কর্মীদের পুজোর আগেই সরকারের বড় উপহার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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