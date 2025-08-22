Online gaming: 'তোমরা সবাই আমার কারণে অখুশি...' দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রের 'বিস্ফোরক' সু*ইসা*ইড নোট! অকপটে স্বীকার...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মর্মান্তিক। হৃদয়বিদারক। সে বুঝতে পারছিল যে সে তলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে কিছুতেই নিজেকে তুলে আনতে পারছিল না অনলাইনে গেম খেলার নেশা থেকে। পারছিল না পড়াশোনায় মন দিতে। শেষে অনলাইন গেমিংয়ে আসক্তির কারণে নিজেকেই শেষ করে দিল দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্র।
মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের গোমতীনগর এক্সটেনশন এলাকায়। ১৮ বছর বয়সী ওই কিশোর অনলাইন গেমিংয়ের প্রতি আসক্তির জেরেই আত্মঘাতী হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রকে বাড়িতেই একতলায় তার ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। নিজেকে শেষ করার মতো চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া আগে সে একটি সুইসাইড নোটও লিখে রেখে গিয়েছে। তার ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে সেই সুইসাইড নোট।
সুইসাইড নোট...
সেই সুইসাইড নোটে ওই ছাত্র লিখেছে,অনলাইন গেমিংয়ের প্রতি তার আসক্তির কারণে পড়াশোনায় কিছুতেই মন দিতে পারছিল না সে। বারবার চেষ্টা করেও গেমিংয়ের নেশা ছাড়তে ব্যর্থ হয় সে। ইংরেজিতে লেখা ওই নোটে ওই ছাত্র লিখেছে, "তোমরা সবাই আমার গেমিং নিয়ে বিরক্ত। আমার কারণে অখুশি।" পাশাপাশি, নোটে ওই কিশোর এও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে অনলাইন গেমিংয়ে জুয়া খেলার ফলে আর্থিক ক্ষতি হবে। তার পরিবারের জন্য সমস্যা তৈরি হবে। একইসঙ্গে ওই কিশোর সুইসাইড নোটে তার চলে যাওয়ার পর, বাবা-মাকে একে অপরের যত্ন নেওয়ার জন্যও অনুরোধ করেছে।
এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে পুলিস পৌঁছয়। পুলিস পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রসঙ্গত, গতকালই সরকার সংসদে অনলাইন গেমিং বিল, ২০২৫ পাস করেছে। এই বিলের আওতায় সমস্তরকম অনলাইন মানি গেম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনলাইন মানি গেমগুলি আদতে একধরনের জুয়া খেলা। যেখানে গেম প্লেয়াররা আরও টাকা জেতার আশায় টাকা জমা করতে থাকে ও খেলতে থাকে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)