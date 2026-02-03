English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ranchi: রহস্যের রাঁচি! কলকাতার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, বাড়ি গিয়েই নিজের ঘরে শেষ মিহির... পাশের ঘরেই হাইকোর্টের আইনজীবী মা আর বোনও...

CA Death: কলকাতায় পড়াশোনা, চাকরিও পান। কিন্তু বাড়ি ফিরেই আত্মঘাতী CA মিহির। পাশের ঘরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তাঁর আইনজীবী মা এবং বোন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 3, 2026, 02:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী চার্টাড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিহির। একই বাড়িতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তাঁর মা এবং ১৪ বছরের বোন। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে গুরুতর অবস্থায় চিকিত্‍সাধীন। ঘটনাটি রাঁচির অশোক নগর জেলার।

জানা গিয়েছে, মিহির কিছুদিন আগেই কলকাতা থেকে রাঁচিতে ফেরেন। তারপর বাড়িতেই তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পুলিস এবং প্রতিবেশীরা যতক্ষণে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছায়, ততক্ষণে মিহির আর নেই। পুলিস জানিয়েছে, মিহিরের মা স্নেহা আখৌরি এবং তাঁর ১৪ বছরের বোন বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। স্নেহা ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের আইনজীবী। 

স্নেহা এবং তাঁর মেয়েকে উদ্ধারের পর সঙ্গে সঙ্গে গুরুনানক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিত্‍সকেরা জানিয়েছে, দুজনের অবস্থাই বর্তমানে ক্রিটিক্যাল। আরও জানা গিয়েছে, মিহির কলকাতায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সির পড়াশোনা শেষ করেছিলেন এবং সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছিলেন। এমনকী তিনি একটি কর্পোরেট কোম্পানিতে চাকরিও পেয়েছিলেন। ঘটনাটি হঠাৎ ঘটে যাওয়ায় অনেক প্রশ্ন উঠেছে, কারণ প্রতিবেশীরা আগে কোনও ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ বা মানসিক সমস্যার ইঙ্গিত পাননি।

পুলিস ও ফরেনসিক দলের তদন্ত শুরু:
খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। বাড়ি থেকে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (FSL)-এর একটি দলকেও ডাকা হয়। তদন্তের অংশ হিসেবে আশপাশের বাসিন্দা ও প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিস। পুলিস কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। মা ও মেয়ে জ্ঞান ফিরে পেলে এবং তাদের বক্তব্য পাওয়া গেলে তবেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। মামলাটি সব দিক থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত বছর দিল্লিতে এক চার্টাড অ্যাকাউন্ট্যান্টের আত্মহত্যায় শিউড়ে ওঠে গোটা দেশ। ২০-২৮ জুলাই পর্যন্ত তিনি গাজিয়াবাদের ইন্ডিয়ামার্টের কাছে আটদিনের জন্য একটি এয়ারবিএনবি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন ২৫ বছরের ধীরজ কনসল। তারপর গাজিয়াবাদেরই এক সাপ্লাইয়ারের থেকে ৩,৫০০ টাকা দিয়ে হিলিয়াম গ্যাস কেনেন। তারপর নিজের মুখে প্লাস্টিক বেঁধে হিলিয়াম গ্যাস চালিয়ে শ্বাসরোধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

চরম পদক্ষেপ নেওয়ার আগে ধীরজ ফেসুবকে এক দীর্ঘ আবেগঘন পোস্ট শেয়ার করে যান। তিনি লেখেন, 'মৃত্যু আমার কাছে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অংশ। দয়া করে আমার মৃত্যুতে দুঃখ করবেন না। আত্মহত্যা অন্যায় নয় কারণ আমার উপর কোনও দায়িত্ব ছিল না।' 

শুধু তাই নয়, ধীরজ স্পষ্ট করে লেখেন যে তার এই সিদ্ধান্তের জন্য যেন কাউকে দোষ দেওয়া না হয়। তিনি আরও বলেন, 'এটি আমার একার সিদ্ধান্ত। আমার জীবনে যাদের সঙ্গেই দেখা হয়েছে তার প্রত্যেকই খুব সহৃদয় ছিলেন। আমি পুলিস এবং সরকারকে অনুরোধ করছি যে দয়া করে আমার জন্য কাউকে বিরক্ত করবেন না।'

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

