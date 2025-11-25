Bihar Shocker: গভীর রাতে মৃত্যু-আর্তনাদ! প্রথমে স্ত্রীকে, পরে বাবাকে গুলি, তারপর নিজে... ভয়ংকর দৃশ্য! একই বাড়িতে ৩ লাশ...রক্তে ধুয়ে যাচ্ছে...

Bihar Shocker: গভীর রাতে মৃত্যু-আর্তনাদ! প্রথমে স্ত্রীকে, পরে বাবাকে গুলি, তারপর নিজে... ভয়ংকর দৃশ্য! একই বাড়িতে ৩ লাশ...রক্তে ধুয়ে যাচ্ছে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একটি বাড়িতে একসঙ্গে তিনজনের লাশ! মর্মান্তিক সোমবার! বিহারের রোহতাসে (Rohtas) ঘটে গেল ভয়ংকর কাণ্ড। যুবক তার স্ত্রী ও বাবাকে গুলি করেন (young man shot his wife and father)। রোহতাস জেলায় সোমবার রাতে এক যুবক প্রথমে তাঁর স্ত্রী এবং বাবাকে গুলি করেন। পরে গুলি করে আত্মহত্যা করেন। একটি বাড়ি থেকে একসঙ্গে তিনজনের লাশ উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।
যুবকের স্ত্রী ও বাবা
ওই নিহত তিনজন হলেন-- যুবক অমিত সিং, তাঁর স্ত্রী এবং বাবা। জানা গিয়েছে, প্রথমে অমিত সিং তাঁর স্ত্রীকে গুলি করেন। এরপর তাঁর বাবা তাঁকে থামাতে গেলে, অমিত সিং তাঁর বাবার উপরেও গুলি চালান। বাড়ির অন্য সদস্যরা ভয় পেয়ে লুকিয়ে পড়েন। শেষে অমিত সিং নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেন।
তিনজনের মাথাতেই গুলি
সোমবার রাতে রোহতাসে এক যুবক তাঁর স্ত্রী ও বাবাকে গুলি করার পর নিজেও আত্মঘাতী হন। একটি বাড়ি থেকে তিনজনের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিস বর্তমানে এই ঘটনার তদন্ত করছে। বিহারের রোহতাস জেলায় মঙ্গলবার সকালে একটি বাড়ি থেকে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। একজন যুবক প্রথমে তাঁর স্ত্রী ও বাবাকে গুলি করে হত্যা করেন, এরপর নিজেও আত্মহত্যা করেন। তিনজনের মাথাতেই গুলির আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে জেলার দিনারা ভন্স থানার অন্তর্গত দিহরা গ্রামে। পুলিসের তথ্য অনুসারে, মৃতেরা হলেন নীতু দেবী, অমিত এবং শালিগ্রাম।
আত্মহত্যা এবং...
পুলিস জানিয়েছে, আজ সকালে তাঁরা খবর পান, তিনজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। খবর পেয়েই পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিস আরও জানিয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টা থেকে ১টার দিকে যখন বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছিলেন, তখন দোতলা থেকে গুলির শব্দ শোনা যায়। শব্দ শুনেই বাড়ির সকলে দ্রুত ভেতরে ছুটে যান। জানা যায়, ছেলে প্রথমে বউকে গুলি করে, বাবা ছেলেকে থামাতে গেলে ছেলে বাবাকেও গুলি করে! পরে, লোকেরা অমিত সিংকে বন্দুক হাতে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেন। এই দৃশ্য দেখে বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে লুকিয়ে পড়েন। এরপর অমিত সিং গুলি করে আত্মহত্যা করেন।
মানসিক ভারসাম্যহীন?
পরিবার থেকে জানা গিয়েছে, বড় ভাই রাজেশ সিং বলেন, অমিত সিং মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। পুলিসের তথ্য অনুযায়ী, অমিত সিং মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। এই ঘটনার তদন্ত চলছে। ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির দলও মামলাটির তদন্ত করছে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
