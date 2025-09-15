English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Teen Kills Youth: সামান্য টর্চ নিয়ে ঝামেলা! রাগে ইট দিয়ে যুবকের মাথা থেঁতলে খুন করল কিশোর...

Basirhat Crime: সামান্য টর্চ নিয়ে কিশোর ও যুবকের মধ্য়ে ঝামেলা। তুমুল বচসার জেরে রাস্তায় পড়ে থাকা ইট দিয়ে যুবকের মাথা থেঁতলে দিল কিশোর। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে যুবক এবং মৃত্যু হয় তাঁর।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 15, 2025, 11:44 AM IST
Teen Kills Youth: সামান্য টর্চ নিয়ে ঝামেলা! রাগে ইট দিয়ে যুবকের মাথা থেঁতলে খুন করল কিশোর...

বিমল বসু: রাতে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় টর্চ নিয়ে তুমুল বচসা। যার জেরে কিশোরের হাতে খুন যুবক। ইটের আঘাতে যুবকের মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মাথায় ইট দিয়ে খুনের অভিযোগে কিশোরকে গ্রেফতার করে পুলিস। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট থানার গোঠরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঘরিয়া এলাকায়। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Finance Ministry Official Death: বেপরোয়া BMW-র ধাক্কা, তারপরই বাস এসে পিষে দিল অর্থদফতরের অফিসারকে! দুর্ঘটনার পর ১৭ কিমি দূরে...

পুলিস জানায় মৃত যুবকের নাম তুফান মণ্ডল(২৫), বাড়ি তেঘরিয়া এলাকায়। আর অভিযুক্ত কিশোর ১৭ বছরের জিত্‍ মণ্ডল। পুলিস সূত্রে জানা যায়, রবিবার রাত দশটা নাগাদ মাছ ধরার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয় দুজন। কিছুক্ষণ পর রাস্তায় চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ছুটে গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে যুবক তুফান। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তুফানকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে  মৃত বলে ঘোষণা করেন। 

ঘটনা জানাজানি হতে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে বসিরহাট থানার পুলিস গিয়ে অভিযুক্ত কিশোরকে গ্রেফতার করে। ঠিক কী কারণে জিৎ তুফান মণ্ডলের মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে খুন করল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিস। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি তুফানের হাতে থাকা একটি টর্চকে কেন্দ্র করে তুফান ও ওই কিশোরের মধ্যে বচসা শুরু হয় এবং তার জেরে ওই কিশোর রাস্তার পাশে পড়ে থাকা ইট তুলে তুফানের মাথায় আঘাত করে। আর তাতেই ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে সে। ইটের আঘাতে জেরেই মৃত্যু হয়েছে তুফানের। ঠিক কী কারণে এই খুন, তার তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিস। 

আরও পড়ুন:Children Missing: মাত্র ৬ সপ্তাহে এই জেলা থেকে নিখোঁজ ৬১, অধিকাংশই মেয়ে! বয়স ১০-১৭...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Basirhat murdertorch fightteen kills youthBasirhat crime newsBengal CrimeZee 24 Ghanta
পরবর্তী
খবর

Supreme Court on Waqf Law: বিগ ব্রেকিং! ওয়াকফ আইন সংশোধনীতে আংশিক স্থগিতাদেশ জানাল সুপ্রিম কোর্ট!
.

পরবর্তী খবর

India vs Pakistan Asia Cup 2025: চরম বিতর্কের ভারত-পাক ম্যাচ! এবার শিয়রে শমন! ৭০০০০০ জরিমানা...