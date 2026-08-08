/চাকরি নেই তাই কনটেন্ট তৈরিতে উত্সাহ দেওয়া হচ্ছে, এটাই তো আসল নেশা!: রাহুল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের ৪০ কোটি মানুষ তরুণ। তারাই দেশের আসল শক্তি। কিন্তু তারা বিপুল খরচের শিক্ষা, কমে যাওয়া কাজের বাজার ও পেপার লিকের চক্রব্যুহে ফেঁসে গিয়েছে। এমনটাই বললেন রাহুল গান্ধী।
রাহুলের ওই মন্তব্যের পরপরই এনিয়ে মুখ খুলল বিজেপি। দলের বক্তব্য, প্রয়াগরাজে ছাত্রদের জমায়েতে তুফান কেন তুলছেন রাহুল? উনি ঝাড়খণ্ডে যাচ্ছেন না কেন? ওখানে তো ছাত্র বিক্ষোভ হচ্ছে।
কংগ্রেস নেতা যখন কেপি গ্রাউন্ডে 'ছাত্রদের গুঞ্জ' কর্মসূচিতে শিক্ষার্থী এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য বলেন, "প্রয়াগরাজের বদলে রাহুল গান্ধীর রাঁচি যাওয়া উচিত ছিল।"
রাহুল গান্ধী তাঁর কথায় মৃলত তিনটি বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দেন। সেগুলি হল, দর্দ-ডেটা-দৌলত। তিনি যুক্তি দেন, ভারতের তরুণ প্রজন্মের সামনে অনন্ত সুযোগ রয়েছে। কিন্তু দেশ সেই সম্ভাবনাকে কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক সুযোগে রূপান্তর করতে ব্যর্থ।
রাহুল গান্ধী বলেন, দেশ যদি এগিয়ে যায়, তবে তা আপনাদের শক্তির জোরেই যাবে। ভারতে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় যুবসমাজ। ৪০ কোটি কর্মঠ এবং উদ্যোগী তরুণ-তরুণী। এটাই দেশের মূল শক্তি।
উল্লেখ্য, প্রয়াগরাজে চলছিল কংগ্রেসের ৪০ দিনের দেশব্যাপী 'ছাত্রদের গুঞ্জ' কর্মসূচি। প্রশ্নফাঁস, নিয়োগে অনিয়ম ও বেকারত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে জুন মাস থেকে ওই কর্মসূচি শুরু হয়েছিল।
তরুণদের উদ্দেশে রাহুল বলেন, আপনারা ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, স্নাতকোত্তর বা যে বিষয়েই পড়ুন না কেন, আপনাদের পরিবারের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা নেওয়া হয় আর তারপর হাতে একটি সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আজ ভারতে এই সার্টিফিকেটের কোনও মূল্যই নেই। এই সার্টিফিকেট আপনাকে চাকরি দিতে পারছে না। ভারতে প্রতি ১,০০০ জন যুবকের মধ্যে মাত্র ১২ জন স্থায়ী চাকরি পান। শুধুমাত্র পড়াশোনার খরচ জোগাতে তরুণ প্রজন্মকে টানা বহু ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হতে হচ্ছে, আর তারপর তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে প্রশ্নফাঁসের অনিশ্চয়তা। টাকা আছে এমন কেউ যদি প্রশ্নপত্র 'কিনে' নেয়, তবে সাধারণ পরীক্ষার্থীদের বছরের পর বছরের পরিশ্রম এক নিমেষে জলে ভেসে যায়।
কেন্দ্রকে নিশানা করে রাহুল বলেন, আমি যদি আপনাকে একটি পেট্রোল ইঞ্জিন দিই এবং পেট্রোল না দিই তবে আপনারা সেই ইঞ্জিনকে বেকার বলতেন আপনারা। একইভাবে, আপনাদের ডেটা ছাড়া এআই (AI)-এর কোনো মূল্যই নেই। রিল হল একবিংশ শতাব্দীর নেশা। ভারতের তরুণ প্রজন্মকে ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতে বা কনটেন্ট তৈরি করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, অথচ তাঁদের জন্য স্থায়ী চাকরির বন্দোবস্ত নেই। আপনাদের বলা হচ্ছে যত খুশি রিল দেখুন, যত খুশি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠান আর ইনস্টাগ্রামে রিল বানান। এটাই তো ২১ শতকের আসল নেশা! অথচ পরক্ষণেই আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এই দেশে আপনাদের কোনো চাকরি বা কর্মসংস্থান হবে না।"
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