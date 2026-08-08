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চাকরি নেই তাই কনটেন্ট তৈরিতে উত্সাহ দেওয়া হচ্ছে, এটাই তো আসল নেশা!: রাহুল

Rahul Gandhi: রাহুল গান্ধী বলেন, দেশ যদি এগিয়ে যায়, তবে তা আপনাদের শক্তির জোরেই যাবে। ভারতে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় যুবসমাজ। ৪০ কোটি কর্মঠ এবং উদ্যোগী তরুণ-তরুণী। এটাই দেশের মূল শক্তি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 08, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:43 PM IST
চাকরি নেই তাই কনটেন্ট তৈরিতে উত্সাহ দেওয়া হচ্ছে, এটাই তো আসল নেশা!: রাহুল

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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