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'গ্রেফতার নয়, কিডন্যাপ করা হয়েছিল'! মুক্তি পেয়েই বিস্ফোরক অভিযোগ ইউটিউবার ধ্রুব রাঠীর

CJP Protest: দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের আগে ইউটিউবার ধ্রুব রাঠীকে আটক করে পুলিস। শনিবার গভীর রাতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে বাড়ি ফিরে ধ্রুব রাঠী দাবি করেন, তাঁকে আটক নয় বরং 'অপহরণ' করা হয়েছিল।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 11, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 02:25 PM IST
'গ্রেফতার নয়, কিডন্যাপ করা হয়েছিল'! মুক্তি পেয়েই বিস্ফোরক অভিযোগ ইউটিউবার ধ্রুব রাঠীর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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