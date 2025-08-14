English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Yulla Kanda World's Highest Krishna Temple: জন্মাষ্টমীর কথা উঠলেই মনে ভেসে ওঠে মথুরা ও বৃন্দাবন-সহ ওই অঞ্চলটার কথাই। কিন্তু ক'জন জানে, ইয়ুলা কান্দার কথা? ১৩ হাজার ফুট উপরে অবস্থিত। এক অনন্য অভিজ্ঞতার জন্য গোটা ভারত জুড়ে পালন করা হয় জন্মাষ্টমী।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 14, 2025, 02:09 PM IST
Yulla Kanda Krishna Temple: গভীর অরণ্য, জলপ্রপাত, বরফাবৃত হিমালয়শৃঙ্গ! পৃথিবীর সর্বোচ্চ কৃষ্ণমন্দির! ১৩ হাজার ফুট উপরে অনন্য জন্মাষ্টমী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জন্মাষ্টমীর (Janmashtami 2025) কথা উঠলেই ভেসে ওঠে মথুরা ও বৃন্দাবন-সহ ওই অঞ্চলটার কথা। কিন্তু ইয়ুলা কান্দা (Yulla Kanda)-র কথা কজন মনে রাখেন? বিশ্বের উচ্চতম শ্রীকৃষ্ণমন্দির! প্রায় ১৩ হাজার ফুট (Yulla Kanda Situated at an altitude of 12778) উপরে অবস্থিত। গোটা ভারত জুড়ে পালন করা হয় জন্মাষ্টমী। বর্ণাঢ্য জন্মাষ্টমী পালিত হয় উদাত্ত হিমালয়ের এই নিভৃত সুন্দর এই মন্দিরেও। 

১২,৭৭৮ ফুট উচ্চতায় 

পুরাণমতে, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমীতে জন্ম হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের। দুষ্টে দমন ও শিষ্টের পালন করতে জন্ম হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের। তাই এই দিনটি খুব নিয়ম মেনেই পালন করা হয় সারা দেশে। তবে জন্মাষ্টমীর কথা মনে এলেই মানুষের মনে আসে মথুরা ও বরসনার ছবিই। সেখানে মন্দিরে-মন্দিরে ধ্বনিত হয় মন্ত্রগান কীর্তন। কিন্তু হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে? হিমাচলের কিন্নর জেলার এই ইয়ুলা কান্দায় জন্মাষ্টমী সম্পূর্ণম্পূ ভিন্নভাবে পালিত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১২,৭৭৮ ফুট উচ্চতায় ইউলা কান্দা।

তুষারাবৃত পাহাড়, পবিত্র হ্রদ 

তুষারাবৃত পাহাড় একটি পবিত্র হ্রদ দ্বারা বেষ্টিত এই স্থান। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই প্রাচীন মন্দিরটি রয়েছে। স্থানীয়দের বিশ্বাস, এই মন্দিরের কাছের হ্রদটি পাণ্ডবরা তাঁদের বনবাসের সময় তৈরি করেছিলেন। পরে এটি কৃষ্ণকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। তারপর ওই জায়গায় একটি মন্দির তৈরি করা হয়। 

ট্রেকিং

সিমলা থেকে কিন্নর পৌঁছতে হবে। ট্রেন, বাস করেও পৌঁছনো যায় কিন্নর। এরপর থেকে ট্রেক। এই মন্দিরে পৌঁছতে প্রায় ১০-১২ কিমি পথ হেঁটে যেতে হয়। উঁচু পাহাড়, সবুজ বন ও জলপ্রপাত মনকে অভিষিক্ত করে। মনোরম এই পরিবেশে এক সঘন আধ্যাত্মিক আবহ ভক্তদের মনকে আবিষ্ট করে। এখানে সকালে স্থানীয়রা শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন করেন। বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র বাজে। মন্দিরটি ফুল ও রঙিন কাপড়ে সাজিয়ে তোলা হয়। এখানে দহি হান্ডিও পালন করা হয়। সমস্ত আচারের মধ্যে মিশে থাকে পাহাড়ি রীতি। 

জন্মাষ্টমী

প্রসঙ্গত এবার জন্মাষ্টমী ১৬ অগাস্ট। শনিবার। তবে উপবাসতিথিটি পড়েছে ১৫ থেকে ১৬ অগাস্টের মধ্যে। পূজা-মুহূর্তও পড়েছে এই দিনের মধ্যেই।  নিশীথপুজোর সময়-- ১৬ অগাস্ট রাত ১২টা ০১ থেকে ১২টা ৪৬ মিনিট। রোহিণী নক্ষত্রে অষ্টমী তিথি শেষ হলে তবেই উপবাসভঙ্গ বিধি। এবার পারণের লগ্ন পড়ছে পরদিন ১৭ অগাস্ট সূর্যোদয়ের শেষে। কেন এবার জন্মাষ্টমী নিয়ে এত ধন্দ? আসলে স্মার্ত ও বৈষ্ণব ধারার কারণেই এটা ঘটছে। স্মার্ত ও বৈষ্ণব ঐতিহ্যে জন্মাষ্টমী দুদিন মানা হয়। ইসকন-ই এখন বলতে গেলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বে। এঁরা ১৬ অগাস্ট দিনটিকেই জন্মাষ্টমীর মূলতিথি হিসেবে ধরছেন। এঁরা অষ্টমী তিথি ও রোহিণী নক্ষত্রের উপর জোর দেন। স্মার্ত সম্প্রদায় আবার একটু জটিল নিময় পালন করেন। এঁরা নিশীথকালকেই অগ্রাধিকার দেন। অষ্টমীতিথিটা কতক্ষণ থাকছে-- এটাই তাঁদের কাছে সব জরুরি। আসলে জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রহনক্ষত্র দিন-তিথি অনুযায়ী কখন এই মহাপুণ্যমুহূর্ত আসছে, সেটা দেখেই এঁরা ১৫, না, ১৬ অগাস্ট-- কবে জন্মাষ্টমী পালন করবেন, সেটা ঠিক করবেন। তবে, এই অবসরে একটা আশ্চর্য জিনিস জেনে রাখুন। জানেন, এটা কৃষ্ণের কত তম জন্মদিন? সম্ভবত এ বছরটি  শ্রীকৃষ্ণের ৫২৫২ তম জন্মদিন।

