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শুভেন্দু অধিকারীর কাছে 'বড় দাবি' ইউসুফ পাঠানের! 'ঘর ওয়াপসি' জল্পনায় দিল্লি থেকে বিগ আপডেট

Yusuf Pathan: এনডিএ-র সংসদীয় বৈঠকে পরপর অনুপস্থিত থাকার পরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইউসুফ পাঠান। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, জোটের বৈঠক এড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ তাৎপর্যপূর্ণ। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 06, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:03 PM IST
শুভেন্দু অধিকারীর কাছে 'বড় দাবি' ইউসুফ পাঠানের! 'ঘর ওয়াপসি' জল্পনায় দিল্লি থেকে বিগ আপডেট

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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