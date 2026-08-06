শুভেন্দু অধিকারীর কাছে 'বড় দাবি' ইউসুফ পাঠানের! 'ঘর ওয়াপসি' জল্পনায় দিল্লি থেকে বিগ আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানের তৃণমূলে 'ঘর ওয়াপসি' জল্পনার মাঝেই বড় খবর। এনডিএ-র সংসদীয় বৈঠকে পরপর অনুপস্থিত থাকার পরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইউসুফ পাঠান। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বড় দাবি করেছেন ইউসুফ পাঠান। তিনি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ভোটার তালিকার দাবি জানিয়েছেন।
রাজনৈতিক জল্পনা
সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও জোটসঙ্গীদের উপস্থিতিতে এনডিএ-র সংসদীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু জোটের পরপর দুটি বৈঠক থেকেই দূরত্ব বজায় রাখেন ইউসুফ পাঠান। দুটি বৈঠকই এড়িয়ে যান। দুটি বৈঠকেই অনুপস্থিত থাকেন। কিন্তু এনডিএ জোটের বৈঠক এড়িয়ে যাওয়ার পরই তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে এক 'বিশেষ বৈঠক' করেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, জোটের বৈঠক এড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে সমস্ত রাজনৈতিক জল্পনাকে পাশে সরিয়ে রেখে ইউসুফ পাঠান স্পষ্ট করেছেন যে, তাঁর এই বৈঠক ও উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে সাধারণ নাগরিক ও ভোটারদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে।
ভোটার তালিকা সংশোধন
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে তিনি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ভোটার তালিকার দাবি জানান। রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকা সংশোধন ও নাম যাচাই প্রক্রিয়ায় প্রায় ২৭ লক্ষ থেকে ৩২ লক্ষ ভোটারের নাম হয় বাদ পড়েছে নয়তো যাচাইয়ের জন্য ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক ভোটারের নথিপত্র পুনরায় পরীক্ষা ও যাচাইয়ের প্রশাসনিক প্রক্রিয়াটিও অত্যন্ত জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সাধারণ মানুষের ভোগান্তি দূর করতে স্পেশাল ট্রাইবুনাল আদালত ও ভোটার তালিকার দাবি জানিয়েছেন তিনি।
জেলা পর্যায়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালত
দূর-দূরান্ত থেকে সাধারণ নাগরিক ও প্রবীণ ব্যক্তিদের নাম বহাল রাখার তাগিদে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও সরকারি কার্যালয়ে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। এতে তাঁদের শারীরিক ভোগান্তির পাশাপাশি ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই সাধারণ নাগরিক ও প্রবীণদের দীর্ঘ হয়রানি কমাতে এবং স্থানীয় পর্যায় থেকে দ্রুত বিচার পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলা স্তরে আলাদা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কোর্ট গঠন করতে হবে। দাবি করেছেন ইউসুফ পাঠান।
প্রতিটি জেলায় সহায়তা কেন্দ্র
একইসঙ্গে ভোটার তালিকার জটিল নিয়মকানুন ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সঠিক দিশা দেখাতে প্রতিটি জেলা কার্যালয়ে বিশেষ হেল্প ডেস্ক চালু করারও অনুরোধ করেছেন তিনি। যাচাইকরণ প্রক্রিয়া যাতে দীর্ঘায়িত না হয় এবং প্রবীণ নাগরিক ও শিশুরা যাতে দূরবর্তী স্থানে যেতে বাধ্য না হয়, সে জন্য প্রক্রিয়াটিকে অত্যন্ত সহজ ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করার কথাও বলেছেন তিনি।
ভোটার তালিকা থেকে লাখ লাখ মানুষের নাম বাদ পড়া ও ট্রাইব্যুনালে পাঠানোর ফলে উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতিতে ইউসুফ পাঠানের জেলা পর্যায়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কোর্ট ও হেল্প ডেস্ক গঠনের প্রস্তাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখন ইউসুফ পাঠানের আবেদনের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ও নির্বাচন কমিশন কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেটাই দেখার।
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