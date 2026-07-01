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ক্রিয়েটর ইকোনমিতে মাস্টারস্ট্রোক ZEE-র, সুদীপ নাগপুরকরের হাতে নতুন ব্যাটন

ডিজিটাল মনিটাইজেশন ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করতে বড় পদক্ষেপ নিল জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড। সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম, ক্রিয়েটর ইকোনমি এবং পার্টনারশিপসের 'চিফ সেলস অফিসার' হিসেবে নিযুক্ত হলেন সুদীপ নাগপুরকর। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 01, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:46 PM IST
ক্রিয়েটর ইকোনমিতে মাস্টারস্ট্রোক ZEE-র, সুদীপ নাগপুরকরের হাতে নতুন ব্যাটন
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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