/১০ বছর পূর্তিতে জি মিডিয়ার বড় চমক! আসছে WION ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সেস ও WION লাক্স

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক সংবাদ চ্যানেল ‘উইয়ন’ (WION)-এর ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দুটি নতুন আন্তর্জাতিক মঞ্চের ঘোষণা করল জি মিডিয়া। গত বুধবার নতুন দিল্লির আইটিসি মৌর্য হোটেলে আয়োজিত ‘উইয়ন আইকনিক ট্যুরিজম সামিট অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬’-এর মঞ্চ থেকে এই ঘোষণা করেন জি মিডিয়ার সিইও রক্তিম দাস। তিনি জানান, বিশ্বজুড়ে চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান বাড়াতে শীঘ্রই চালু হচ্ছে ‘উয়ন ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সেস’ এবং বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ওপর বিশেষ আয়োজন ‘উইয়ন লাক্স’।
রক্তিম দাস জানান, ‘উইয়ন ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সেস’-এর মাধ্যমে বিশ্বের নীতিপ্রণেতা, শিল্পপতি ও চিন্তাবিদরা এক ছাদের তলায় আসবেন। সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), প্রযুক্তি, স্থায়িত্ব, পর্যটন, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হবে। তাঁর কথায়, এই মঞ্চ কেবল পরিবর্তন নিয়ে আলোচনার জন্য নয়, বরং নতুন ভাবনা বিনিময় ও পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরির একটি ক্ষেত্র হবে।
অন্যদিকে, বিলাসবহুল জীবনধারাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে শুরু হচ্ছে ‘উয়ন লাক্স’। সমসাময়িক বিলাসবহুল জীবনের সঙ্গে যুক্ত মানুষ, স্থান, অভিজ্ঞতা ও নতুন ধারণাকে এই আয়োজনে তুলে ধরা হবে। রক্তিম দাস জানান, চ্যানেলের মূল দর্শন ‘ওয়ার্ল্ড ইজ ওয়ান’ (World Is One)-কে কেবল পর্দার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, এবার বিশ্ববাসীকে বাস্তবে এক জায়গায় এনে যুক্ত করাই এই দুই উদ্যোগের লক্ষ্য।
সংবাদমাধ্যমের সীমানা পেরিয়ে উইয়ন-কে মতবিনিময় ও পদক্ষেপের একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানান রক্তিম দাস। তিনি ভারতের প্রাচীন আদর্শ ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’ (গোটা বিশ্বই একটি পরিবার)-এর কথা মনে করিয়ে দেন। তাঁর মতে, বর্তমান ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও সংঘাতের আবহে একে অপরকে জানা এবং বোঝার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। পর্যটন সেই পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহানুভূতি তৈরি করে এবং বিশ্বজুড়ে দূরত্ব কমায়।
দিনের শুরুতে আয়োজিত ট্যুরিজম সামিটে বিশ্বের পর্যটন, আতিথেয়তা ও ভিসা ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ এবং নীতিপ্রণেতারা আন্তর্জাতিক গতিশীলতার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য গুণীজন ও প্রতিষ্ঠানকে ‘আইকনিক এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস’-এ সম্মানিত করা হয়। সমস্ত বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে রক্তিম দাস বলেন, “দশ বছর আমাদের পিছনে, আর অসীম সম্ভাবনাময় এক বিশ্ব আমাদের সামনে।”
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