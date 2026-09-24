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১০ বছর পূর্তিতে জি মিডিয়ার বড় চমক! আসছে WION ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সেস ও WION লাক্স

১০ বছর পূর্ণ করল ভারতের আন্তর্জাতিক সংবাদ চ্যানেল ‘উইয়ন’ (WION)। এই উপলক্ষে ‘উইয়ন ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সেস’ ও ‘উইয়ন লাক্স’ নামের দুটি নতুন উদ্যোগের ঘোষণা করেছে জি মিডিয়া। বুধবার দিল্লিতে আয়োজিত পর্যটন শীর্ষ সম্মেলন থেকে এই ঘোষণা করেন সংস্থার সিইও রক্তিম দাস। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 24, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:01 AM IST
১০ বছর পূর্তিতে জি মিডিয়ার বড় চমক! আসছে WION ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সেস ও WION লাক্স

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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