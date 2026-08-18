/Zee Media-র সাফল্যের গল্প: প্রথম কোয়ার্টারে ফলাফলের পর CEO রক্তিম দাস জানালেন কোম্পানির ভবিষ্যৎ রূপরেখা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিক ফলাফল প্রকাশের পর শেয়ার বাজারে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে জি মিডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেড (ZMCL)। গত প্রান্তিকের তুলনায় কোম্পানির রাজস্বে যেমন বড় ধাক্কা সামলে ২১% বৃদ্ধি দেখা গেছে, তেমনই অপারেটিং মুনাফা বা EBITDA-তে এসেছে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন। আগের ত্রৈমাসিকের ১১ কোটি টাকার ঘাটতি মিটিয়ে এবার ১৬ কোটি টাকার মুনাফা অর্জন করেছে সংস্থাটি। এছাড়া নীট ক্ষতি ২৬ কোটি টাকা থেকে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২ কোটি টাকায়। এই ইতিবাচক পরিবর্তনের পর আগামী দিনে জি মিডিয়ার ভবিষ্যৎ পথচলা এবং ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি ঠিক কী হতে চলেছে, তা নিয়ে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত আলোচনা করলেন জি মিডিয়ার সিইও রক্তিম দাস।
আয় বৃদ্ধি ও EBITDA-র উন্নতির মূল চাবিকাঠি
সাক্ষাৎকারে সিইও রক্তিম দাস জানান, এই প্রান্তিকে আয় ২১% বৃদ্ধির পেছনে দুটি মূল কারণ কাজ করেছে—প্রথমত, প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর এবং দ্বিতীয়ত, উপার্জনের নতুন মাধ্যমের বিকাশ।
জি মিডিয়া বর্তমানে একটি ‘Omni-channel News Brand Strategy’ বা সর্বজনীন মাধ্যম কৌশল গ্রহণ করেছে। দর্শক টিভি স্ক্রিনে থাকুন, মোবাইল স্ক্রিনে অথবা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে—সংস্থাটি সব স্পর্শবিন্দুতেই (touch-points) সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থাকতে চায়। নিউজরুমে আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন এই রূপান্তরকে আরও গতিশীল করেছে।
দ্বিতীয়ত, কেবল প্রথাগত বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরশীল না থেকে আয়ের বহুমুখীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ব্র্যান্ডেড কনটেন্ট, বড় ইভেন্ট এবং আন্তর্জাতিক বাজার থেকে রাজস্ব সংগ্রহের নতুন পথ খুলেছে জি মিডিয়া। পাশাপাশি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সুবিশাল ইউজার বেসকে কাজে লাগিয়ে ARPU (ইউজার পিছু গড় আয়) বৃদ্ধি এবং সাবস্ক্রিপশন মডেল তৈরির কাজও জোরকদমে চলছে। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তারা ক্লায়েন্টদের ব্যবসায়িক চাহিদা বুঝে কাস্টমাইজড কনটেন্ট এবং অ্যাডভারটাইজিং সলিউশন প্রদান করছেন।
ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির জন্য ৪টি মূল অগ্রাধিকার
আগামী দিনে সংস্থাকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে সিইও রক্তিম দাস ৪টি মূল বিষয়কে পাখির চোখ করেছেন:
১. ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ডের ওপর জোর: জি নিউজ এবং জি বিজনেসের মতো মূল ব্র্যান্ডগুলোতে বিশেষ নজর বজায় থাকবে। বিশেষ করে জি বিজনেসে ভবিষ্যতে প্রিমিয়াম কনটেন্ট ও সাবস্ক্রিপশন ভিত্তিক মডেল আনার পরিকল্পনা রয়েছে।
২.WION-এর আন্তর্জাতিক বিস্তার: ভারতের প্রথম গ্লোবাল নিউজ চ্যানেল 'WION' সফলভাবে ১০ বছর পূর্ণ করতে চলেছে। আগামী দিনে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার মিলিয়ে এই চ্যানেলটিকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়া হবে।
৩.আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের মেলবন্ধন: জি মিডিয়ার আঞ্চলিক চ্যানেলগুলোর ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত। ব্রডকাস্টের সঙ্গে ডিজিটাল মাধ্যমের সমন্বয় ঘটিয়ে স্থানীয় বা রিটেল বিজ্ঞাপনদাতাদের আকৃষ্ট করার বড় সুযোগ দেখছে সংস্থাটি।
৪.'Zee Bharat'-এর নতুন অবতার: যুবসমাজকে লক্ষ রেখে ‘Zee Bharat’ চ্যানেলটিকে সম্পূর্ণ নতুন রূপে পরিবেশন করা হয়েছে। এটি একটি সোশ্যাল-ফার্স্ট, ডিজিটাল-নেটিভ এবং ২৪/৭ স্ট্রিম হওয়া ইউথ কালচার ব্র্যান্ড। এতে ৩০% খবর এবং ৭০% লাইফস্টাইল, প্রযুক্তি ও যুব সংস্কৃতির ওপর কনটেন্ট থাকছে।
প্রযুক্তি ও ‘Digital Brain’ দর্শন
নিউজরুমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI-এর ব্যবহারে গতি ও দক্ষতা দ্বিগুণ হয়েছে বলে জানান সিইও। তবে তাঁদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হলো পুরো সংবাদ পরিবেশ ব্যবস্থার জন্য একটি "Digital Brain" (ইন্টেলিজেন্স ওয়্যারহাউস) তৈরি করা। এটি সংস্থার অতীত ও বর্তমানের তথ্যের বিশাল ভান্ডারকে কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত নির্ভুল ও উন্নত তথ্য উপস্থাপনে সাহায্য করবে। সম্প্রতি এফসিসিবির (FCCBs) মাধ্যমে সংগৃহীত ৩৮ কোটি টাকার মূল অংশটি এই ইন-হাউস টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট এবং প্রয়োজনীয় কনটেন্ট অধিগ্রহণে ব্যবহার করা হচ্ছে।
সব মিলিয়ে, গত ৮-৯ মাস ধরে সংস্থাকে ভবিষ্যতের উপযোগী করে তোলার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, আগামী দিনগুলোতে জি নিউজ, জি বিজনেস, WION, জি ভারত এবং এই 'Digital Brain'-এর ওপর ভর করেই সংস্থা একটি টেকসই ও মজবুত বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে বলে সিইও রক্তিম দাস আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
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