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Zee Media-র সাফল্যের গল্প: প্রথম কোয়ার্টারে ফলাফলের পর CEO রক্তিম দাস জানালেন কোম্পানির ভবিষ্যৎ রূপরেখা

QoQ আয় ২১% বৃদ্ধি আর EBITDA মুনাফায় ফেরা! Zee Media-র দুর্দান্ত পারফর্ম্যান্সের পর আগামী দিনের ব্লু-প্রিন্ট ঠিক কী? এক্সক্লুসিভ আড্ডায় Zee Media-র সিইও রক্তিম দাস তুলে ধরলেন 'Digital Brain', AI নিউজরুম, 'Zee Bharat'-এর রিলঞ্চ এবং WION-এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 18, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:48 PM IST
Zee Media-র সাফল্যের গল্প: প্রথম কোয়ার্টারে ফলাফলের পর CEO রক্তিম দাস জানালেন কোম্পানির ভবিষ্যৎ রূপরেখা

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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