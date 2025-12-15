Zee Media won ENBA Awards: মর্যাদার এনবিএ-তে একাই ৯১ Zee! সাংবাদিকতার স্বকীয়তায় স্বীকৃতি, জ়ি ২৪ ঘণ্টার মুকুটে আরও ঝলমলে পালক...

Zee Media won ENBA Awards: মর্যাদার এনবিএ-তে একাই ৯১ Zee! সাংবাদিকতার স্বকীয়তায় স্বীকৃতি, জ়ি ২৪ ঘণ্টার মুকুটে আরও ঝলমলে পালক...
জ়ি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মর্যাদার এনবিএ-তে (ENBA) একাই ৯১ Zee! সাংবাদিকতার স্বকীয়তায় স্বীকৃতি, জ়ি ২৪ ঘণ্টার মুকুটে আরও ঝলমলে পালক।
এক্সচেঞ্জ4মিডিয়া নিউজ ব্রডকাস্টিং অ্যাওয়ার্ডস (ENBA) ২০২৪-এ জি মিডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেড রেকর্ড ৯১টি পুরস্কার জিতে নিয়েছে । এই বিপুল সাফল্য ভারতের অন্যতম বৃহৎ এবং প্রভাবশালী নিউজ নেটওয়ার্ক হিসেবে জি মিডিয়ার নেতৃত্বকে আরও একবার সুপ্রতিষ্ঠিত করল । এই সাফল্যের মধ্যে বাংলা সংবাদ মাধ্যম জি ২৪ ঘণ্টা পূর্ব ভারতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার জিতে নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষার সামাজিক ক্যাম্পেন, বাংলাদেশের এমপি আনোয়ারুল আজিম আনারের হত্যা সংক্রান্ত গভীর প্রতিবেদন এবং শারদ অনন্য কভারেজের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জগতে নিজেদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব আরও একবার প্রমাণ করল জি মিডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেড (Zee Media Corporation Limited)। এক্সচেঞ্জ৪মিডিয়া নিউজ ব্রডকাস্টিং অ্যাওয়ার্ডস (ENBA) ২০২৪-এর মঞ্চে এই সংবাদ সংস্থা একযোগে ৯১টি পুরস্কার জিতে নিয়েছে, যা নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ সাফল্য । এই বিপুল সংখ্যক পুরস্কার জয় দেশের অন্যতম বৃহৎ ও প্রভাবশালী নিউজ নেটওয়ার্ক হিসেবে জি মিডিয়ার অবস্থানকে সুদৃঢ় করল ।
বাংলার মুকুটে শ্রেষ্ঠত্বের পালক: জি ২৪ ঘণ্টা-এর ত্রয়ী
এই সামগ্রিক বিজয়রথে জি ২৪ ঘণ্টা (Zee 24 Ghanta)-এর ভূমিকা নিঃসন্দেহে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। বাংলা সংবাদমাধ্যম হিসেবে পূর্ব ভারতে একাধিক সম্মান জিতে এই চ্যানেল নিজেদের দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার পরিচয় দিয়েছে। জি ২৪ ঘণ্টা যে তিনটি ক্যাটেগরিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে, তা বাংলা সংবাদমাধ্যম জগতে তাদের গভীর প্রভাবকে চিহ্নিত করে:
সেরা সামাজিক ক্যাম্পেন: সুন্দরবনকে রক্ষা করার বার্তা নিয়ে 'সুন্দর থাকুক সুন্দরবন' শীর্ষক প্রচারে শ্রেষ্ঠ 'ক্যাম্পেন ফর সোশ্যাল কজ' (Eastern Region) পুরস্কার পেয়েছে জি ২৪ ঘণ্টা। পরিবেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এই পুরস্কারে প্রতিফলিত।
শ্রেষ্ঠ সংবাদ কভারেজ (অনুসন্ধানী): বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম আনারের হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে জি ২৪ ঘণ্টা-এর গভীর ও নির্ভুল প্রতিবেদন শ্রেষ্ঠ সংবাদ কভারেজ (Eastern Region) বিভাগে সম্মানিত হয়েছে। জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরার জন্য তারা এই সম্মান লাভ করেছে।
শ্রেষ্ঠ সংবাদ কভারেজ (উৎসব): কেবল রাজনৈতিক বা ঘটনাক্রমের খবর নয়, বাঙালির আবেগের দুর্গাপূজা কভারেজেও জি ২৪ ঘণ্টা নিজেদের মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে। 'জি ২৪ ঘণ্টা শারদ অনন্য' কভারেজ শ্রেষ্ঠ সংবাদ কভারেজ (Eastern Region) বিভাগে পুরস্কার জিতে নিয়েছে।
সাংবাদিকতার উৎকর্ষের জয়
সাংবাদিকতা, সম্পাদকীয় গভীরতা, অভিনবত্ব এবং গল্পের মাধ্যমে দর্শক-মনে প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে উৎকর্ষের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা দেওয়া হয়েছে । জি মিডিয়ার বিস্তৃত পোর্টফোলিও জুড়ে এই ৯১টি পুরস্কার এসেছে—যার মধ্যে রয়েছে জি নিউজ, আন্তর্জাতিক চ্যানেল WION, জি বিজনেস, জি ভারত, সালাম টিভি-সহ নেটওয়ার্কের বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি ।
ভবিষ্যৎ সংবাদ মাধ্যমের দিশা
নির্বাচনী প্রচারের কভারেজ থেকে শুরু করে ডিজিটাল খবরের মাইক্রোসাইট, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন থেকে আঞ্চলিক স্তরে গল্প বলার দক্ষতা—এই পুরস্কারগুলি প্রমাণ করে যে প্ল্যাটফর্ম এবং ভাষা নির্বিশেষে দর্শককে অবহিত, আকৃষ্ট এবং কথোপকথনে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা জি মিডিয়ার রয়েছে। ENBA ২০২৪-এর মঞ্চে ৯১টি পুরস্কার জয় কেবল একটি সংখ্যা নয়, বরং ভারতীয় সাংবাদিকতায় জি মিডিয়ার শীর্ষস্থানীয় অবস্থান এবং ভবিষ্যতের সংবাদ পরিবেশনার ক্ষেত্রে তাদের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা আরও একবার প্রতিষ্ঠা করল।
