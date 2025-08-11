English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Zelenskeyy Called Modi: বছরের শেষই আসছেন পুতিন, তার আগেই মোদির সঙ্গে বৈঠক জেলেনেস্কির, হাওয়া ঘুরছে?...

Zelenskeyy Called Modi: জেলেনেস্কি এবং মোদি ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আক্রমণের কারণে রাশিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা নিয়েও আলোচনা করেছেন  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 11, 2025, 08:45 PM IST
Zelenskeyy Called Modi: বছরের শেষই আসছেন পুতিন, তার আগেই মোদির সঙ্গে বৈঠক জেলেনেস্কির, হাওয়া ঘুরছে?...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অগাস্টের শেষই ভারতে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তার আগেই আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফোন করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লদিমির জেলেনেস্কি। সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ সভার বৈঠকের পাশাপাশি জেলেনেস্কির সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইউক্রেন ও রাশিয়া দুই দেশেরই সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ভারতের। ফলে দুই দেশের সংঘাত নিরসনে ভারত কোনও ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রধনমন্ত্রী মোদী তার এক্স হ্যান্ডেল পোস্টেও বলেছেন জেলেনেস্কির সঙ্গে তাঁর হয়েছে। তিনি জেলেনেস্কিকে জানিয়েছেন, ইউক্রেন রাশিয়ার সংঘাত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ হয়ে যাক। ভারত এই বিষয়ে সম্ভাব্য সকল অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং ইউক্রেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতেও অঙ্গীকারবদ্ধ।

জানা যাচ্ছে জেলেনেস্কি এবং মোদি ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আক্রমণের কারণে রাশিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা নিয়েও আলোচনা করেছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন যে তিনি রাশিয়ার রপ্তানি বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

X-এ নিজের পোস্টে ভ্লাদিমির  জেলেনস্কি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে তার সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে তাদের দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এবং সামগ্রিক কূটনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, "আমি আমাদের শহর ও গ্রামগুলোতে রাশিয়ার হামলা সম্পর্কে জানিয়েছি, বিশেষ করে জাপোরিঝিয়াতে বাস স্টেশনের উপর গতকালের হামলা সম্পর্কে, যেখানে ডজনখানেক মানুষ আহত হয়েছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে ভারত আমাদের শান্তি প্রচেষ্টাকে সমর্থন করছে এবং এই অবস্থানটি ভাগ করে নিয়েছে যে ইউক্রেন সম্পর্কিত সবকিছু ইউক্রেনের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্য কোনো ফরম্যাটে ফল আসবে না।

আরও পড়ুন-ট্রাম্পের সঙ্গে সংঘাতের আবহেই বড় আপডেট! বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দিল্লি-ওয়াশিংটন উড়ান...

তিনি উল্লেখ করেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং তিনি সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে এবং "পারস্পরিক সফরের জন্য কাজ করতে" সম্মত হয়েছেন।

জেলেনস্কি বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার সঙ্গে কথোপকথনে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা, যার মধ্যে রাশিয়ার জ্বালানি রপ্তানি সীমিত করা নিয়েও আলোচনা করেছেন।

এর আগে ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে ভারত রাশিয়ার তেল কেনা অব্যাহত রাখায় ভারতের ওপর শুল্ক দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশ করেছিলেন, তাই এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জেলেনস্কি বলেন, "আমরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি উল্লেখ করেছি যে এই যুদ্ধের অর্থায়ন করার ক্ষমতা হ্রাস করতে রাশিয়ার জ্বালানি, বিশেষ করে তেলের রপ্তানি সীমিত করা জরুরি। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিটি নেতা যাদের কাছে রাশিয়ার ওপর কার্যকর প্রভাব রয়েছে, তারা মস্কোকে এই বিষয়ে উপযুক্ত সংকেত পাঠাবেন।"

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল

Tags:
Ukraine Russia WarZelenskeyyNarendra ModiZelenskeyy Called Modi
পরবর্তী
খবর

Air India Delhi Washinton Flight: ট্রাম্পের সঙ্গে সংঘাতের আবহেই বড় আপডেট! বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দিল্লি-ওয়াশিংটন উড়ান...
.

পরবর্তী খবর

Woman kills lover with Screwdriver: 'নগ্ন করে পা ভেঙে...' স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে নৃশ...