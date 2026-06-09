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Zojila Tunnel: প্রায় ১২ হাজার ফুট উচ্চতায় দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ! লেহ্-লাদাখ সড়কে নবজাগরণ, শীতেও চলবে গাড়ি

World's Longest High Altitude Road Tunnel: দুদিক থেকে সমানতালে খননকার্য চলছিল-- ওয়েস্ট পোর্টালের বালতাল, সোনমার্গ, কাশ্মীর; ওদিকে ইস্ট পোর্টালের মীনামার্গ, দ্রাস, লাদাখ। এভাবেই ক্রমে তৈরি হল ইতিহাস। এহেন জোজিলা সুড়ঙ্গনির্মাণ অচিরেই শেষ হতে চলেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 09, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:33 PM IST
Zojila Tunnel: প্রায় ১২ হাজার ফুট উচ্চতায় দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ! লেহ্-লাদাখ সড়কে নবজাগরণ, শীতেও চলবে গাড়ি
Image Credit: প্রতিরক্ষা, ট্যুরিজম-- সবেতেই এবার বিপ্লব এল বলে।

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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