Zomatto's BIG Announcement: গোটা দেশে স্তব্ধ Zomato-Swiggy পরিষেবা, বছরের শেষ দিনই বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল কোম্পানি! এবার জাস্ট দিয়ে দেবে...

Zomatto's BIG Announcement: গোটা দেশে স্তব্ধ Zomato-Swiggy পরিষেবা, বছরের শেষ দিনই বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল কোম্পানি! এবার জাস্ট দিয়ে দেবে...
Zomatto Delivery partner incentive hike: উৎসবের রাতে জোম্যাটোর এই উদ্যোগ কেবল তাদের ব্যবসায়িক কৌশলের অংশ নয়, বরং ডেলিভারি পার্টনারদের কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতির এক নিদর্শন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্ষবরণ উপলক্ষে জোম্যাটোর (Zomatto) বড় ঘোষণা। ডেলিভারি পার্টনারদের ইনসেন্টিভ বৃদ্ধি হবে নতুন বছরে
নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে দেশজুড়ে যখন উৎসবের আমেজ, তখন রসনাপ্রেমীদের ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত অনলাইন ফুড ডেলিভারি জায়ান্ট জোম্যাটো। ৩১ ডিসেম্বর অর্থাৎ বছরের শেষ রাতে অর্ডারের আকাশছোঁয়া চাপ সামাল দিতে ডেলিভারি কর্মীদের জন্য বড় ইনসেন্টিভের ঘোষণা করেছে সংস্থাটি।
মূল বিষয়গুলো একনজরে:
ইনসেন্টিভ বৃদ্ধি: বর্ষবরণের রাতে অর্ডারের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ডেলিভারি কর্মীদের উৎসাহিত করতে ইনসেন্টিভ বা অতিরিক্ত ভাতার পরিমাণ বাড়িয়েছে জোম্যাটো।
অর্ডারের পাহাড়: গত বছরগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, ৩১ ডিসেম্বর রাতে প্রতি মিনিটে হাজার হাজার অর্ডার আসে। এই বিপুল চাহিদা পূরণ করতে ডেলিভারি পার্টনারদের সক্রিয়তা নিশ্চিত করাই সংস্থার প্রধান লক্ষ্য।
নিরাপত্তা ও সুবিধা: ভিড়ের মধ্যে ডেলিভারি দেওয়া এবং উৎসবের রাতে সঠিক সময়ে খাবার পৌঁছানোর চাপের কথা মাথায় রেখে সংস্থার পক্ষ থেকে কর্মীদের জন্য বিশেষ সহায়তা ও বীমা সুবিধার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।
সংস্থার প্রত্যাশা: জোম্যাটো কর্তৃপক্ষ আশা করছে, ইনসেন্টিভ বাড়ানোর এই সিদ্ধান্তের ফলে ডেলিভারি কর্মীরা যেমন লাভবান হবেন, তেমনই গ্রাহকেরাও দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা পাবেন।
দিনের পর দিন দৌড়নোর পরও একদিকে যেমন কমছে আয়, অন্যদিকে তেমনি বাড়ছে কোম্পানির বঞ্চনা। এরকম বহু অভিযোগে বছরের শেষদিন অর্থাত্ ৩১ ডিসেম্বর দেশজুড়ে ধর্মঘটে যাচ্ছেন অনলাইন ডেলিভারি কর্মীরা। গত ২৫ ডিসেম্বর প্রতীকী ধর্মঘটে গিয়েছিলেন অনেকে। এতে ডেলিভারি নেমে গিয়েছিল কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ। এবার সেই ফের ধর্মঘটে সামিল হচ্ছে Amazon, Zomato, Swiggy, Zepto, Blinkit and Flipkart এর ডেলিভারি কর্মীরা। এদের সঙ্গে থাকছেন অ্যাপ বেসড পরিবহণ কর্মীরাও। ফলে পুনে, বেঙ্গালুরু, মুম্বই, কলকাতা, দিল্লিতে ভোগান্তিতে পড়তে পারেন গ্রাহকরা।
কেন এমন ধর্মঘট
যেসব ইউনিয়ন এই ধর্মঘটের সামনের সারিতে রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে তেলঙ্গানা গিগ অ্য়ান্ড প্লাটফর্ম ওয়ার্কারস ইউনিয়ন(TGPWU) ও ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাপ বেসড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কাস(IFAT)। TGPWU-এর সাধারণ সভাপতি শেখ সালাউদ্দিন এক সংবাদমাধ্য়মে বলেন, দেশজোড়া আমাদের ফ্ল্যাশ স্ট্রাইক দেখিয়ে দিয়েছে গিগ ওয়ার্কারসদের অবদান কতটা ভারতের অর্থনীতিতে। এতকিছুর পরও আমাদের আয় কমে যাচ্ছে। এইসব কর্মীরা যখন তাদের দাবিদাওয়ার কথা উল্লেখ করে তখন তাদের আইডি ব্লক করে দেওয়া হয়, পুলিসের ভয় দেখানো হয়, অ্যালগোরিদমের সাহায্যে শাস্তি দেওয়া হয়। গিগ অর্থনীতি কখনও তার কর্মীদের লাশের উপর দিয়ে হতে পারে না। মাত্র ১০ মিনিটের ডেলিভারির বিপজ্জনক নিয়ম আমরা মেনে নেব না। এনিয়ে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।
উৎসবের রাতে জোম্যাটোর এই উদ্যোগ কেবল তাদের ব্যবসায়িক কৌশলের অংশ নয়, বরং ডেলিভারি পার্টনারদের কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতির এক নিদর্শন। একদিকে যেমন কলকাতা পুলিশ ট্রাফিক ও নিরাপত্তার কড়াকড়ি করছে, অন্যদিকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো তাদের পরিষেবাকে মসৃণ রাখতে এই বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে।
আরও পড়ুন: Asim Munir: ক্ষমতা না অন্ধ সন্তানপ্রেম? পাকিস্তানের সেনামাথা মুনীরের মেয়ে বিয়ে করলেন আপন খুড়তুতো ভাইকে! অবিশ্বাস্য...
আরও পড়ুন: Begum Khaleda Zia: '৩১ বছর আগে আমাকে দেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন খালেদা জিয়া! ওঁর মৃত্যুতে এবার আমার নির্বাসন কি ঘুচবে?' :তসলিমা
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন)