English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Dr. Subhash Chandra: জীবনে সফল হওয়ার ১০ মন্ত্র! ড. সুভাষ চন্দ্রের টিপস...

Dr. Subhash Chandra:  'Dr Subhash Chandra Show'-র মাধ্যমে  লক্ষ লক্ষ তরুণকে ব্যবসায়িক মানসিকতা, উদ্ভাবন ও ব্য়র্থতার সামলানোর পাঠ দিয়েছেন  ডঃ চন্দ্র। কী সেই মন্ত্র? আসুন জেনে নেওয়া যাক।

| Nov 30, 2025, 09:09 PM IST
1/11

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ডঃ সুভাষ চন্দ্র। ভারতের মিডিয়া পাওয়ারহাউস হিসাবে পরিচিত তিনি।  'Dr Subhash Chandra Show'-র মাধ্যমে  লক্ষ লক্ষ তরুণকে ব্যবসায়িক মানসিকতা, উদ্ভাবন ও ব্য়র্থতার সামলানোর পাঠ দিয়েছেন  ডঃ চন্দ্র। কী সেই মন্ত্র? আসুন জেনে নেওয়া যাক।  

2/11

শিখতে থাকুন - শেখা বন্ধ মানেই পতন শুরু

ডঃ সুভাষ চন্দ্রের মতে, যখনই কোনও ব্যক্তি মনে করেন, তার সব শেখা হয়ে গিয়েছে, তখন থেকেই পতনের শুরু। তরুণদের সবসময়ই তুন কিছু করতে, নতুন কিছু শিখতে এবং নিজেদেরকে আপডেট রাখার পরামর্শ দেন তিনি। মূলমন্ত্র হল, জীবনে সে-ই এগিয়ে যায়, যে প্রতিদিন নিজেকে আরও ভালো করে তোলে। শেখার প্রক্রিয়া (Continuous Learning) কখনও থামানো উচিত নয়।  

3/11

উদ্ভাবন (Innovation)করতে থাকুন

ডঃ সুভাষ চন্দ্র বলেন, উদ্ভাবন কেবল টাকা দিয়ে হয় না, এটি আসে মস্তিষ্ক এবং জিজ্ঞাসা থেকে।  তিনি বহুবার বলেছেন, সাধারণ মানুষও অসাধারণ উদ্ভাবন করতে পারে।  বার্তা হল, সৃষ্টিশীলতা (Creative Thinking) সব জায়গায় পাওয়া যায়, শুধু দেখার চোখ দরকার।

4/11

ব্যর্থতা হলো সবচেয়ে বড় শিক্ষক

'Dr Subhash Chandra Show'-এ   এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান  বহুবার বলেছেন,  সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতা (Failure Learning) বেশি শিক্ষা দেয়। তাঁর মতে, সে-ই ভবিষ্যতে একজন শক্তিশালী উদ্যোগপতি হবে সে-ই,  যে ব্যর্থতাকে মেনে নিতে শিখেছে।

5/11

নিজের প্রতিভা চিনুন

বিশ্বাস, জ্ঞান (Knowledge Transfer) শেখানো যেতে পারে, অভিজ্ঞতা (Experience Gain) সঞ্চয় করা যেতে পারে।  কিন্তু প্রতিভার ক্ষেত্রে কোনওটাই সম্ভব নয়।  তাই এমন কেরিয়ার বেছে নিন, যেখানে আপনার সহজাত প্রতিভা (Natural Talent)আছে।  সুভাষ চন্দ্র বলেন, সত্যিকারের সাফল্য তাঁকে ধরা দেয়, যে তার প্রতিভাকে চিনতে পেরে কাজ করে।

6/11

ভয়কে জয় করুন, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন

ডঃ সুভাষ চন্দ্র বলেন, , ব্যবসায় আসল শত্রু হলো 'ভয়' (Risk Fear)।  যে ভয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে-ই বড় ঝুঁকি নিয়ে বড় কাজ করতে সক্ষম হয়। ভয়কে বাধা নয়, অনুপ্রেরণা বানান। তাঁর মতে, চ্যালেঞ্জই আপনাকে সাফল্যের দিকে চালিত করে।

7/11

সম্পর্ক মজবুত করুন, ব্যবসা শুধু টাকা দিয়ে চলে না

সুভাষ চন্দ্র বলেন, ব্যবসার আসল শক্তি আসে মানুষের কাছ থেকে।  গ্রাহক (Customer Relations) এবং কর্মীদের (Team Bonding) খুশি রাখা সাফল্যের চাবিকাঠি।  ভালো সম্পর্ক কোম্পানির দীর্ঘ আয়ু নিশ্চিত করে। ব্যবসায়  সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হল বিশ্বাস।

8/11

কর্মক্ষমতা-ভিত্তিক (Performance-Oriented)হোন

সুভাষ চন্দ্রেপ স্পষ্ট বার্তা,  কঠোর পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দিন, পুরস্কৃত (Reward System) করুন এবং টিমকে অনুপ্রাণিত রাখুন।  কর্মক্ষমতা (Performance Value) মূল্য বা ভ্যালুর ভিত্তিতে পরিমাপ করা উচিত।  এই পদ্ধতিই টিমকে ক্রমাগত উন্নত করে তোলে।

9/11

সৃজনশীল হন এবং প্রয়োজনে বিদ্রোহীও হন

ডঃ সুভাষ চন্দ্র বলেন,  সত্যিকারের উদ্ভাবন (Innovation Mindset) সে-ই করতে পারে, যার পুরনো চিন্তাভাবনাকে ভেঙে ফেলার সাহস আছে।  "Break all the rules" (সব নিয়ম ভাঙুন)। তাঁর এই শিক্ষার অর্থ হল, নতুন কিছু অর্জন করতে হলে প্রচলিত সীমানার বাইরে বেরিয়ে আসা জরুরি।

10/11

মানসিক স্থিতিশীলতা (Emotional Stability) তৈরি করুন

সুভাষ চন্দ্র বলেন, ব্যবসা শুধু যুক্তি (Logic Based) দিয়ে চলে না, আবেগ (Emotional Balance)ও সমানভাবে জরুরি।  মানুষের সাথে আচরণে ধৈর্য, ​​বোঝাপড়া এবং সম্মান থাকা প্রয়োজন। মানসিক স্থিতিশীলতাই মজবুত সম্পর্ক তৈরি করে।

11/11

একজন ভালো নেতা হওয়ার গুণাবলী শিখুন

ডঃ সুভাষ চন্দ্র বলেন, নেতা সে-ই, যার মধ্যে বিশ্বাস (Leadership Conviction) আছে এবং যে অন্যদের তার নির্দেশনায় অনুপ্রাণিত করতে পারে।  একজন ভালো নেতা নিজের ভুল স্বীকার করেন। যদি দলনেতার কোনো ভুল সংশোধন করে দেয়, তবে তিনি দলের প্রশংসা করেন এবং লোকেদের উৎসাহিত করেন। * তিনি মনে করেন, নেতার কাজ শুধু দিকনির্দেশনা দেওয়া নয়, বরং দলকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলা।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Dr. Subhash Chandra: কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন কী ভাবে? স্ট্রেস সামলানোর সহজ ৫টি টিপস পথিকৃত্‍ ড. সুভাষ চন্দ্রের...

পরবর্তী অ্যালবাম

Dr. Subhash Chandra: কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন কী ভাবে? স্ট্রেস সামলানোর সহজ ৫টি টিপস পথিকৃত্‍ ড. সুভাষ চন্দ্রের...

Dr. Subhash Chandra: কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন কী ভাবে? স্ট্রেস সামলানোর সহজ ৫টি টিপস পথিকৃত্‍ ড. সুভাষ চন্দ্রের...

Dr. Subhash Chandra: কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন কী ভাবে? স্ট্রেস সামলানোর সহজ ৫টি টিপস পথিকৃত্‍ ড. সুভাষ চন্দ্রের... 8
SIM binding in India: মেসেজিং অ্যাপে বড় পরিবর্তন! বন্ধ হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ,টেলিগ্রাম! ভারত সরকার জানিয়ে দিল...

SIM binding in India: মেসেজিং অ্যাপে বড় পরিবর্তন! বন্ধ হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ,টেলিগ্রাম! ভারত সরকার জানিয়ে দিল...

SIM binding in India: মেসেজিং অ্যাপে বড় পরিবর্তন! বন্ধ হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ,টেলিগ্রাম! ভারত সরকার জানিয়ে দিল... 8
Cyclone Ditwah: সন্ধেতেই তাণ্ডব শুরু ঘূর্ণিঝড় &#039;দিতোয়া&#039;-র! জেলায় জেলায় জারি রেড অ্যালার্ট, বন্ধ স্কুল-কলেজ...

Cyclone Ditwah: সন্ধেতেই তাণ্ডব শুরু ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া'-র! জেলায় জেলায় জারি রেড অ্যালার্ট, বন্ধ স্কুল-কলেজ...

Cyclone Ditwah: সন্ধেতেই তাণ্ডব শুরু ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া'-র! জেলায় জেলায় জারি রেড অ্যালার্ট, বন্ধ স্কুল-কলেজ... 6
Railway Big Announcment: রেলের বড় ঘোষণা! নন-এসি কোচের যাত্রীদের জন্য নতুন বছরের বাম্পার সুবিধা...জানলে চমকে যাবেন...

Railway Big Announcment: রেলের বড় ঘোষণা! নন-এসি কোচের যাত্রীদের জন্য নতুন বছরের বাম্পার সুবিধা...জানলে চমকে যাবেন...

Railway Big Announcment: রেলের বড় ঘোষণা! নন-এসি কোচের যাত্রীদের জন্য নতুন বছরের বাম্পার সুবিধা...জানলে চমকে যাবেন... 8