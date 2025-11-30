Dr. Subhash Chandra: জীবনে সফল হওয়ার ১০ মন্ত্র! ড. সুভাষ চন্দ্রের টিপস...

Dr. Subhash Chandra: জীবনে সফল হওয়ার ১০ মন্ত্র! ড. সুভাষ চন্দ্রের টিপস...
Dr. Subhash Chandra: 'Dr Subhash Chandra Show'-র মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ তরুণকে ব্যবসায়িক মানসিকতা, উদ্ভাবন ও ব্য়র্থতার সামলানোর পাঠ দিয়েছেন ডঃ চন্দ্র। কী সেই মন্ত্র? আসুন জেনে নেওয়া যাক।
1/11
2/11
শিখতে থাকুন - শেখা বন্ধ মানেই পতন শুরু
ডঃ সুভাষ চন্দ্রের মতে, যখনই কোনও ব্যক্তি মনে করেন, তার সব শেখা হয়ে গিয়েছে, তখন থেকেই পতনের শুরু। তরুণদের সবসময়ই তুন কিছু করতে, নতুন কিছু শিখতে এবং নিজেদেরকে আপডেট রাখার পরামর্শ দেন তিনি। মূলমন্ত্র হল, জীবনে সে-ই এগিয়ে যায়, যে প্রতিদিন নিজেকে আরও ভালো করে তোলে। শেখার প্রক্রিয়া (Continuous Learning) কখনও থামানো উচিত নয়।
3/11
উদ্ভাবন (Innovation)করতে থাকুন
4/11
ব্যর্থতা হলো সবচেয়ে বড় শিক্ষক
5/11
নিজের প্রতিভা চিনুন
বিশ্বাস, জ্ঞান (Knowledge Transfer) শেখানো যেতে পারে, অভিজ্ঞতা (Experience Gain) সঞ্চয় করা যেতে পারে। কিন্তু প্রতিভার ক্ষেত্রে কোনওটাই সম্ভব নয়। তাই এমন কেরিয়ার বেছে নিন, যেখানে আপনার সহজাত প্রতিভা (Natural Talent)আছে। সুভাষ চন্দ্র বলেন, সত্যিকারের সাফল্য তাঁকে ধরা দেয়, যে তার প্রতিভাকে চিনতে পেরে কাজ করে।
6/11
ভয়কে জয় করুন, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন
7/11
সম্পর্ক মজবুত করুন, ব্যবসা শুধু টাকা দিয়ে চলে না
8/11
কর্মক্ষমতা-ভিত্তিক (Performance-Oriented)হোন
9/11
সৃজনশীল হন এবং প্রয়োজনে বিদ্রোহীও হন
10/11
মানসিক স্থিতিশীলতা (Emotional Stability) তৈরি করুন
11/11
একজন ভালো নেতা হওয়ার গুণাবলী শিখুন
ডঃ সুভাষ চন্দ্র বলেন, নেতা সে-ই, যার মধ্যে বিশ্বাস (Leadership Conviction) আছে এবং যে অন্যদের তার নির্দেশনায় অনুপ্রাণিত করতে পারে। একজন ভালো নেতা নিজের ভুল স্বীকার করেন। যদি দলনেতার কোনো ভুল সংশোধন করে দেয়, তবে তিনি দলের প্রশংসা করেন এবং লোকেদের উৎসাহিত করেন। * তিনি মনে করেন, নেতার কাজ শুধু দিকনির্দেশনা দেওয়া নয়, বরং দলকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলা।
