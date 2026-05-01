  Massive Rain: আকাশ ভেঙে নামল বিপর্যয়, স্বস্তির বৃষ্টিতেই ভয়ংকর প্রলয়: ১০ মৃত্যু, তছনছ জনজীবন

Massive Rain: আকাশ ভেঙে নামল বিপর্যয়, স্বস্তির বৃষ্টিতেই ভয়ংকর প্রলয়: ১০ মৃত্যু, তছনছ জনজীবন

Bengaluru Weather: বেঙ্গালুরুতে প্রবল ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডবে দেওয়াল ধস ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। শহরের প্রধান সড়কগুলো তলিয়ে যাওয়ায় জনজীবন ও মেট্রো পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। চার্চ স্ট্রিটের বিখ্যাত 'বুকওয়ার্ম' দোকানের হাজার হাজার বই বৃষ্টির জলে নষ্ট হয়ে গেছে।

| May 01, 2026, 10:14 AM IST
বেঙ্গালুরুতে বির্পযয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘদিনের দাবদাহের পর স্বস্তির বৃষ্টি। কিন্তু মুহূর্তেই সেই স্বস্তি অভিশাপে পালটে গেল। প্রলয়ঙ্করী বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির তাণ্ডবে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুর ভঙ্গুর নিকাশি ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামোর কঙ্কালসার চেহারা ফের একবার প্রকাশ্যে এল।

বৃষ্টির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে বাউরিং ও লেডি কার্জন হাসপাতালে। ভয়ংকর বৃষ্টির তোড়ে হাসপাতালের পুরনো সীমানা প্রাচীর ভেঙে পড়লে সাতজনের মৃত্যু হয় এবং আরও সাতজন গুরুতর আহত হন। জনবহুল ওই এলাকায় প্রচুর হকার ও পথচারীর যাতায়াত থাকায় হতাহতের সংখ্যা বেড়েছে। এই ঘটনার পর সরকারি গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।  

ব্যানারঘাট্টা রোডে একজন এবং বাইক পার্ক করার সময় ছিঁড়ে পড়া তারের সংস্পর্শে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সৈয়দ সুফিয়ান নামের এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র প্রাণ হারান।  

বৃষ্টির সময় একটি সিমেন্টের ব্লক ঘরের চাল ফুটো করে ভেতরে পড়লে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মঞ্জুনাথ নামের এক ব্যক্তির।  

মাত্র দু'ঘণ্টার একটানা বৃষ্টিতে স্তব্ধ হয়ে যায় বেঙ্গালুরুর জনজীবন। রিচমন্ড টাউন এবং শান্তিনগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে কোমর সমান জল জমে যায়। এমনকি বিধানসৌধের অলিন্দেও জল ঢুকে পড়ে, যার ফলে বিরোধী দলনেতা আর. অশোকের দফতর প্লাবিত হয়। পুর কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট অনুযায়ী, ঝড়ে অন্তত ৮৭টি গাছ উপড়ে গিয়েছে এবং ১৩১টি বড় ডাল ভেঙে পড়েছে। বিশেষ করে মলেশ্বরম এবং শেশাদ্রিপুরম এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।  

যানজট ও মেট্রো পরিষেবা

অফিস ফেরত সময়ে এই দুর্যোগ নামায় হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় আটকে পড়েন। জলমগ্ন রাস্তা এবং উপড়ে পড়া গাছের জেরে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ব্যাহত হয় 'নাম্মা মেট্রো' পরিষেবাও। সারা রাত ধরে দমকল ও ট্রাফিক পুলিস পাম্প দিয়ে জল নামানোর এবং রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ চালিয়েছে।

বইপাড়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

বইপ্রেমীদের জন্য চরম দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে চার্চ স্ট্রিটের বিখ্যাত বইয়ের দোকান 'দ্য বুকওয়ার্ম'। বৃষ্টির জলে দোকানের ভেতর প্রায় ৪০০০-৫০০০ বই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রায় ১৪ লক্ষের ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভেসে আসা সেই ভেজা বইয়ের ছবি দেখে শোকাতুর শহরের পাঠক সমাজ। অনেক বইপ্রেমীই এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানটির পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছেন।

সরকারি পদক্ষেপ ও তদন্ত

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি মৃত ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি হাসপাতালের দেওয়াল নির্মাণে কোনও ত্রুটি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারকে ভবিষ্যতে এই ধরনের বিপর্যয় রুখতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

