/অ্যাকাউন্টে কাল ঠিক কখন ঢুকবে অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা? কারা পাবেন এই পুজোর উপহার? আজ থেকেই ঢুকছে টাকা, চেক করুন স্ট্যাটাস এভাবে

Annapurna Yojana: রাজ্যের আর্থিক সহায়তা প্রকল্প ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র সেপ্টেম্বর মাসের কিস্তির টাকা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে ‘অন্নপূর্ণা দিবস’। এই বিশেষ দিনেই রাজ্যের যোগ্য মহিলাদের অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসের মতো ৩,০০০ টাকা সরাসরি জমা হতে চলেছে।
রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী, যে সমস্ত মহিলা এই প্রকল্পের আওতায় আবেদন জানিয়েছেন এবং যাঁদের সমস্ত নথি যাচাই প্রক্রিয়া সফল হয়েছে, তাঁরাই এই মাসিক আর্থিক সুবিধা পাবেন।
উপভোক্তার বয়স হতে হবে ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে।
আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার লিঙ্ক এবং ডিবিটি (Direct Benefit Transfer) সক্রিয় থাকা বাধ্যতামূলক।
বিগত অগাস্ট মাসে যাঁরা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কোনো প্রযুক্তিগত কারণে টাকা পাননি, তাঁদের তথ্য পুনরায় যাচাই করে এই সেপ্টেম্বর মাসের কিস্তির সঙ্গে অর্থ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
প্রকল্পের পরিধি প্রতি মাসেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নবান্ন ও প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে
অগাস্ট মাস পর্যন্ত উপভোক্তার সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি ৪৬ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ।
সেপ্টেম্বর মাসে নতুন করে যুক্ত হয়েছেন প্রায় ১০ লক্ষ নতুন মহিলা উপভোক্তা।
এর ফলে চলতি সেপ্টেম্বর মাসে উপভোক্তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১ কোটি ৫৬ লক্ষে (সরকারি স্তরে লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ পর্যন্ত)।
বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর থেকেই ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধাপে ধাপে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে। তবে মূল আনুষ্ঠানিক সূচনা হচ্ছে ১৭ সেপ্টেম্বর ‘অন্নপূর্ণা দিবস’-এর দিন।
একসঙ্গে সমস্ত অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো সম্ভব নয় বলে ব্যাঙ্কিং ক্লিয়ারেন্সের মাধ্যমে আগামী ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সমস্ত উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যাবে।
সল্টলেকে আয়োজিত মূল রাজ্য পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ হাজার মহিলার উপস্থিতিতে প্রতীকী ভাবে এই অর্থ হস্তান্তরের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে ব্লক স্তরেও চলবে এই প্রক্রিয়া।
১৬ সেপ্টেম্বর থেকেই বহু উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট মেসেজ আসতে শুরু করেছে। আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে কি না, তা সহজেই দেখে নেওয়া সম্ভব
নিজের ব্যাঙ্কের পাসবই আপডেট করে বা নেট ব্যাঙ্কিং/মোবাইল এসএমএস স্টেটমেন্ট খতিয়ে দেখুন।
অন্নপূর্ণা যোজনার অফিশিয়াল পোর্টাল বা ‘সোশ্যাল রেজিস্ট্রি’ পোর্টালে যান।
সেখানে রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর দিয়ে ওটিপি (OTP) ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে লগ-ইন করে ‘অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাটাস’ চেক করলেই সেপ্টেম্বরের কিস্তির অগ্রগতি দেখা যাবে।
যদি অ্যাকাউন্টে ডিবিটি সংযুক্তিকরণে ত্রুটি থাকে, তবে স্থানীয় ব্লকে বা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে গিয়ে দ্রুত তা সমাধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।