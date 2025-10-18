English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dhanteras 2025: ঝাড়ু থেকে ধনে, এই ১০টি জিনিস কিনলেই মিলবে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ!

Things to buy in Dhanteras: আজ ধনতেরস। এই শুভ দিনে মা লক্ষ্মী, গণেশ ও কুবেরের পুজো করলে ঘরে আসে ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি। ধনত্রয়োদশীতে পরিচ্ছন্নতা, আলো এবং নিচে উল্লেখিত জিনিসগুলো কিনলেই মা লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টি পড়বে আপনার উপর।

| Oct 18, 2025, 02:59 PM IST
1/12

মা লক্ষ্মী, গণেশ ও কুবেরের নতুন মূর্তি (Idols)

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীপাবলির দিনে নতুন মূর্তি এনে পূজা করলে ঘরে আসে সৌভাগ্য ও সম্পদ। পুরনো মূর্তি নদীতে বিসর্জন দিয়ে নবীন প্রতিমা স্থাপনই শুভ।

2/12

সোনা বা রূপোর মুদ্রা (Gold or Silver Coins)

লক্ষ্মী পুজোয় ধনসম্পদের প্রতীক এই মুদ্রাগুলি। নতুন মুদ্রা কিনে পুজোয় ব্যবহার করলে অর্থনৈতিক উন্নতি হয়।

3/12

প্রদীপ (Diya)

দীপাবলির প্রধান প্রতীক আলো। ঘরের প্রতিটি কোণে প্রদীপ জ্বালালে অন্ধকার ও দুর্ভাগ্য দূর হয়, আসে শুভশক্তি।

4/12

ঝাড়ু ও লবণ (Broom & Salt)

ঝাড়ু দিয়ে ঘর পরিষ্কার মানে কর্মফল ও দারিদ্র্য দূর করা। লবণ নেতিবাচক শক্তি শোষণ করে ঘরে আনে শান্তি ও ইতিবাচকতা।

5/12

কড়ি (Cowries)

কড়ি মা লক্ষ্মীর প্রিয় বস্তু। এটি অর্থ ও ঐশ্বর্যের প্রতীক। তাই পুজোর দিনে কড়ি কিনে ঘরে রাখলে সম্পদের পথ খোলে।  

6/12

পিতল বা তামা (Brass or Copper)

পিতল ও তামা শুদ্ধ ধাতু। এতে পুজো করলে দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ বৃদ্ধি পায় এবং ঘর হয় শক্তিশালী ও পবিত্র।

7/12

শঙ্খ (Conch or Conch shell)

শঙ্খ ঘরে রাখলে দূর হয় অশুভ শক্তি। লক্ষ্মী পুজোর সময় শঙ্খধ্বনি করলে পরিবেশ হয় পবিত্র ও শুভ।

8/12

পদ্মফুল (Lotus)

মা লক্ষ্মী নিজেই পদ্মে আসীন। তাই পুজোয় তাজা পদ্মফুল নিবেদন করলে মা তুষ্ট হন ও সুখ-সমৃদ্ধি প্রদান করেন।

9/12

কাঁচা হলুদ (Raw Turmeric)

হলুদ সম্পদের প্রতীক। পুজোর থালায় কাঁচা হলুদ রাখলে মা লক্ষ্মীর কৃপা দ্রুত আসে বলে বিশ্বাস।

10/12

নতুন পাত্র বা বাসন

নতুন বাসন কেনা মানে ঘরে আহার, পুষ্টি ও প্রাচুর্য বৃদ্ধি। এটি নতুন সূচনার প্রতীকও বটে।

11/12

কর্পুর (Camphor)

কর্পুর পুজোয় ব্যবহৃত হয় অশুভ শক্তি নাশে। দীপাবলিতে কর্পুর জ্বালানো মানে ঘর পবিত্র ও শক্তিশালী করা। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)  

12/12

গোটা ধনে (Coriander Seeds)

লক্ষ্মী পুজোর সময় গোটা ধনে রাখা হয় অর্থ বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক সাফল্যের আশীর্বাদ পেতে।

