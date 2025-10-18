Dhanteras 2025: ঝাড়ু থেকে ধনে, এই ১০টি জিনিস কিনলেই মিলবে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ!
Things to buy in Dhanteras: আজ ধনতেরস। এই শুভ দিনে মা লক্ষ্মী, গণেশ ও কুবেরের পুজো করলে ঘরে আসে ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি। ধনত্রয়োদশীতে পরিচ্ছন্নতা, আলো এবং নিচে উল্লেখিত জিনিসগুলো কিনলেই মা লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টি পড়বে আপনার উপর।
মা লক্ষ্মী, গণেশ ও কুবেরের নতুন মূর্তি (Idols)
সোনা বা রূপোর মুদ্রা (Gold or Silver Coins)
প্রদীপ (Diya)
ঝাড়ু ও লবণ (Broom & Salt)
কড়ি (Cowries)
পিতল বা তামা (Brass or Copper)
শঙ্খ (Conch or Conch shell)
পদ্মফুল (Lotus)
কাঁচা হলুদ (Raw Turmeric)
নতুন পাত্র বা বাসন
কর্পুর (Camphor)
গোটা ধনে (Coriander Seeds)
