IPL Auction 2026: নিলামে চর্চায় আগুনে ১০, তবে সবার নজরে ২৬ বছরের স্টার, দরকারে ব্যাংক ভাঙতেও তৈরি সব দল...

IPL Auction 2026: নিলামে চর্চায় আগুনে ১০, তবে সবার নজরে ২৬ বছরের স্টার, দরকারে ব্যাংক ভাঙতেও তৈরি সব দল...
IPL Auction 2026: ১৬ ডিসেম্বর আইপিএল নিলাম। নজরে আগুনে ১০ ক্রিকেটার। তবে সবার চর্চায় ২৬ বছরের স্টার। তাঁকে নিতে দরকারে ব্যাংক ভাঙতেও তৈরি সব দল...
1/11
ক্যামেরন গ্রিন
অসাধারণ টি-টোয়েন্টি পরিসংখ্যান, দুর্দান্ত আন্তর্জাতিক ফর্ম এবং টপ অর্ডারে ব্যাটিংয় নমনীয়তা ক্যামেরন গ্রিনকে নিলামের অন্যতম কাঙ্ক্ষিত খেলোয়াড়ে পরিণত করেছে। যে ফ্র্যাঞ্চাইজি একজন নির্ভরযোগ্য পেস বোলিং অলরাউন্ডার খুঁজছে, তারা ২৬ বছরের অজি স্টারকে নিতে ব্যাংক ভাঙতেও তৈরি। ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো সম্ভাবনাময় একজন দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ হতে পারেন গ্রিন।
2/11
ক্যামেরন গ্রিন
২০২৩ সালের নিলামে গ্রিন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামি খেলোয়াড় হয়েছিলেন। যখন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাঁকে ১৭.৫ কোটি টাকায় দলে নিয়েছিল। এক বছর পরে নীতা আম্বানিরা তাঁকে একই দামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে ট্রেড করে দিয়েছে। ২০২৩ এবং ২০২৪ আইপিএল মিলিয়ে গ্রিন ২৯ ম্যাচ খেলে ১৫৩.৭০-র স্ট্রাইক রেটে ৭০৭ রান করেছেন।
photos
TRENDING NOW
3/11
মাথিশা পাথিরানা
4/11
ভেঙ্কটেশ আইয়ার
কেকেআর তাদের ২৩. ৭৫ কোটির তারকাকে ছাড়ার পরই গল্প বদলে গিয়েছে। ভেঙ্কটেশ আইয়ার নাম লিখিয়েছেন মিনি নিলামে। তাঁর বেস প্রাইজ ২ কোটি টাকা। পেস বোলিং অলরাউন্ডারকে নিতে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি ঝাঁপাবে বলেই আশা করা হচ্ছে। ২০২৩ আইপিএলে আইয়ার ১৪ ম্যাচে ৪০৪ রান করেছিলেন। তার পরেরবার ১৫ ম্যাচে ৩৭০ রান করেছিলেন। কিন্তু ২০২৫ সালে এসেই তাল কাটে। ১১ ম্যাচে মাত্র ১৪২ রান করেছিলেন। আইয়ার এখনও একজন প্রিমিয়াম ঘরোয়া বিকল্প। তাঁর বাঁ-হাতি ব্যাটিং, সিম বোলিং ক্ষমতা এবং প্রমাণিত ফিনিশিং ক্ষমতা তাঁকে আলাদা করে।
5/11
জেমি স্মিথ
6/11
জশ ইংলিস
7/11
কুপার কনোলি
8/11
রাচিন রবীন্দ্র
9/11
রবি বিষ্ণোই
10/11
গাস অ্যাটকিনসন
11/11
জেডেন সিলস
photos