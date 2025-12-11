English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
IPL Auction 2026: নিলামে চর্চায় আগুনে ১০, তবে সবার নজরে ২৬ বছরের স্টার, দরকারে ব্যাংক ভাঙতেও তৈরি সব দল...

IPL Auction 2026: ১৬ ডিসেম্বর আইপিএল নিলাম। নজরে আগুনে ১০ ক্রিকেটার। তবে সবার চর্চায় ২৬ বছরের স্টার। তাঁকে নিতে  দরকারে ব্যাংক ভাঙতেও তৈরি সব দল...  

| Dec 11, 2025, 07:47 PM IST
1/11

ক্যামেরন গ্রিন

ক্যামেরন গ্রিন

অসাধারণ টি-টোয়েন্টি পরিসংখ্যান, দুর্দান্ত আন্তর্জাতিক ফর্ম এবং টপ অর্ডারে ব্যাটিংয় নমনীয়তা ক্যামেরন গ্রিনকে নিলামের অন্যতম কাঙ্ক্ষিত খেলোয়াড়ে পরিণত করেছে। যে ফ্র্যাঞ্চাইজি একজন নির্ভরযোগ্য পেস বোলিং অলরাউন্ডার খুঁজছে, তারা ২৬ বছরের অজি স্টারকে নিতে ব্যাংক ভাঙতেও তৈরি। ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো সম্ভাবনাময় একজন দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ হতে পারেন গ্রিন।   

2/11

ক্যামেরন গ্রিন

Cameron Green

২০২৩ সালের নিলামে গ্রিন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামি খেলোয়াড় হয়েছিলেন। যখন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাঁকে ১৭.৫ কোটি টাকায় দলে নিয়েছিল। এক বছর পরে নীতা আম্বানিরা তাঁকে একই দামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে ট্রেড করে দিয়েছে। ২০২৩ এবং ২০২৪ আইপিএল মিলিয়ে গ্রিন ২৯ ম্যাচ খেলে ১৫৩.৭০-র স্ট্রাইক রেটে ৭০৭ রান করেছেন।  

3/11

মাথিশা পাথিরানা

Matheesha Pathirana

সিএসকে-র মাথিশা পাথিরানাকে ছেড়ে দেওয়াটা ছিল চমকে দেওয়ার মতো। মাথিরানা নিলামে ওঠা মানেই তীব্র প্রতিযোগিতার দরজা খুলে গেল। তাঁর ইয়র্কার এবং চাপের মুহূর্তে শান্ত থাকার ক্ষমতা তাঁকে সবচেয়ে মূল্যবান ডেথ বোলারে পরিণত করেছে। বিশেষ করে সেই দলগুলোর জন্য যারা ডেথ ওভারগুলিতে হিমশিম খাচ্ছে।  

4/11

ভেঙ্কটেশ আইয়ার

Venkatesh Iyer

কেকেআর তাদের ২৩. ৭৫ কোটির তারকাকে ছাড়ার পরই গল্প বদলে গিয়েছে। ভেঙ্কটেশ আইয়ার নাম লিখিয়েছেন মিনি নিলামে। তাঁর বেস প্রাইজ ২ কোটি টাকা। পেস বোলিং অলরাউন্ডারকে নিতে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি ঝাঁপাবে বলেই আশা করা হচ্ছে। ২০২৩ আইপিএলে আইয়ার ১৪ ম্যাচে ৪০৪ রান করেছিলেন। তার পরেরবার ১৫ ম্যাচে ৩৭০ রান করেছিলেন। কিন্তু ২০২৫ সালে এসেই তাল কাটে। ১১ ম্যাচে মাত্র ১৪২ রান করেছিলেন। আইয়ার এখনও একজন প্রিমিয়াম ঘরোয়া বিকল্প। তাঁর বাঁ-হাতি ব্যাটিং, সিম বোলিং ক্ষমতা এবং প্রমাণিত ফিনিশিং ক্ষমতা তাঁকে আলাদা করে।    

5/11

জেমি স্মিথ

Jamie Smith

এই ইংলিশ প্রতিভা অ্যান্ডারসন তেন্ডুলকর ট্রফিতে ভয়ডরহীন ব্যাটিংয়ে নজর কেড়েছিলেন। তাঁর আক্রমণাত্মক শৈলী আধুনিক আইপিএলের চাহিদার সঙ্গে মানানসই। তিনি নিলামের ডার্ক হর্স হতে চলেছেন। যে দল একজন বিস্ফোরক ব্যাটার ও উইকেটকিপার খুঁজছে, তাদের কাছে স্মিথ হবেন গেমচেঞ্জার।  

6/11

জশ ইংলিস

Josh Inglis

ইংলিস ২০২৫ সালের আসরে পঞ্জাব কিংসের হয়ে দারুণ পারফর্ম করেছেন। ১১ ম্যাচে ২৭৮ রান করেছেন। যদি তিনি পুরো মরসুমের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন, তবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি তাঁকে নির্ভরযোগ্য বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচনা করতে পারে। যিনি ব্যাটিং অর্ডারের বিভিন্ন পজিশনে খেলতে পারেন এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেন।  

7/11

কুপার কনোলি

Cooper Connolly

এই অস্ট্রেলীয় তরুণ লোয়ার অর্ডারে বিধ্বংসী ব্যাটিং করতে পারেন। তেমনই আবার স্পিন বোলিংয়েও মাত করেন। এক বিরল কম্বিনেশন তিনি। যে দলগুলি ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর পাশাপাশি স্পিন বোলিং বিভাগকে শক্তিশালী করতে চাইছে, তারা নিলামে কুপারের কথা ভাববেই ভাববে।  

8/11

রাচিন রবীন্দ্র

Rachin Ravindra

মাথিশা পাথিরানার মতোই রাচিন রবীন্দ্রকে সিএসকে-র ছেড়ে দেওয়া অনেককেই অবাক করেছে। কিন্তু বিশ্ব মঞ্চে কিউয়ি তারকার উত্থান নিশ্চিত করে যে, তিনি দুর্দান্ত দর হাঁকাবেন নিলামে। বাঁহাতি ব্যাটিং, চাপ সামলানোর ক্ষমতা এবং স্পিন বোলিং দক্ষতা, ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে বাধ্য করবে তাঁর কথা ভাবতে।  

9/11

রবি বিষ্ণোই

Ravi Bishnoi

রবি বিষ্ণোইয়ের রয়েছে চমৎকার নিয়ন্ত্রণ, পরিপক্কতা এবং উইকেট নেওয়ার ধারাবাহিকতা। দলগুলো যেহেতু ঘরোয়া স্পিন বোলারদের ওপর জোর দিচ্ছে, তাই বিষ্ণোই নিলামে সবচেয়ে দামি ভারতীয় স্পিনার হতে পারেন।  

10/11

গাস অ্যাটকিনসন

Gus Atkinson

দ্রুতগতির বোলিং স্পেল এবং চমকপ্রদ ব্যাটিং ক্যামিওর জন্য পরিচিত অ্যাটকিনসন। একজন শক্তিশালী বিদেশি খেলোয়াড় হতে পারেন তিনি। যে দলগুলির সন্ধানে আগুনে গতি এবং স্ট্রাইকিং পাওয়ার, তারা অ্যাটকিনসন দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প হিসেবে দেখবে। বড় অঙ্কের অর্থ খরচ করাও যুক্তিযুক্ত হবে।   

11/11

জেডেন সিলস

Jayden Seales

বিভিন্ন ফরম্যাটে সিলসের উন্নতি এবং উচ্চ গতিতে বল সুইং করানোর ক্ষমতা, তাঁকে নিলামে অপার সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। সিলসের ক্রমবর্ধমান খ্যাতি নিশ্চিত করে যে একজন দামি বিদেশী পেসার হিসেবে অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজির পরিকল্পনায় তাঁর নাম থাকবে।   

