Why BJP Win, TMC Defeated in West Bengal Assembly Election 2026: পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার সরকার গড়ার পথে বিজেপি, জানুন বিজেপির বাংলা বিজয়ের ৫ কারণ- কেন হারের মুখে তৃণমূল? চুলচেরা বিশ্লেষণ

West Bengal Assembly Election 2026 10 Reasons Behind BJP win and TMC defeat: মিলে গেল এগজিট পোল। বাংলায় রেকর্ড ভোটিংয়ের পর এবার রেকর্ড জয়ের পথে বিজেপি। ইতিমধ্যেই ১৫৬ আসনের মেজরিটি মার্ক পেরিয়ে গিয়েছে বিজেপি। এই প্রথমবার বাংলায় ক্ষমতা দখলের পথে বিজেপি। একক সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে বাংলায় এই প্রথমবার সরকার গড়তে চলেছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্য়ায়ের প্রতিষ্ঠিত দল। ২০১১-র পর ফের বাংলায় পরিবর্তন! ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে কেন ভরাডুবির পথে তৃণমূল? কেন জয় বিজেপির? রইল ৫-৫, ১০ কারণের চুলচেরা বিশ্লেষণ।  

| May 04, 2026, 02:37 PM IST
২০২৬ নির্বাচনে বিজেপির এই অভাবনীয় সাফল্যের ৫ কারণ- ১. ৯৫ লক্ষ ভোটারের নাম সংশোধন (SIR)

নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের Special Intensive Revision (SIR) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৮৯ থেকে ৯৫ লক্ষ নাম বাদ যাওয়া এই নির্বাচনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপির দাবি ছিল এগুলো 'ভুয়া ভোটার', আর এই বৃহৎ সংখ্যক ভোটার বাদ যাওয়া তৃণমূলের চিরাচরিত ভোটব্যাঙ্কে বড় ধরনের ধাক্কা দিয়েছে।

২০২৬ নির্বাচনে বিজেপির এই অভাবনীয় সাফল্যের ৫ কারণ- ২. মুসলিম ভোটব্যাঙ্কে ফাটল

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি এবং বর্তমান ট্রেন্ড অনুযায়ী, মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুরের মতো মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে তৃণমূলের একচ্ছত্র আধিপত্যে ফাটল ধরেছে। ধর্মীয় মেরুকরণের চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ এবং 'ভোট বিভাজন' বিজেপির জেতার পথ প্রশস্ত করেছে।

২০২৬ নির্বাচনে বিজেপির এই অভাবনীয় সাফল্যের ৫ কারণ- ৩. তৃণমূলের দুর্নীতির বোঝা ও তদন্ত

গত কয়েক বছরে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি এবং একাধিক হেভিওয়েট নেতার কারাবাস তৃণমূলের ভাবমূর্তিকে তলানিতে নিয়ে ঠেকিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর নিরবচ্ছিন্ন তদন্ত এবং আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বার্তা দিয়েছে যে, ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।

২০২৬ নির্বাচনে বিজেপির এই অভাবনীয় সাফল্যের ৫ কারণ- ৪. উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলে একাধিপত্য ধরে রাখা

২০১৯ এবং ২০২১-এর মতো ২০২৬-এও উত্তরবঙ্গ এবং জঙ্গলমহল এলাকায় বিজেপি তাদের শক্তিশালী ভিত ধরে রাখতে পেরেছে। চা বাগান সমস্যা থেকে শুরু করে আদিবাসী আবেগ—সবক্ষেত্রেই বিজেপির প্রচার তৃণমূলের 'উন্নয়ন' কার্ডের চেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২৬ নির্বাচনে বিজেপির এই অভাবনীয় সাফল্যের ৫ কারণ- ৫. পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও সুসংগঠিত প্রচার

টানা ১৫ বছর তৃণমূলের শাসনের পর মানুষের মধ্যে একটি স্বাভাবিক পরিবর্তনের ইচ্ছা কাজ করছিল। বিশেষ করে কর্মসংস্থান এবং শিল্পায়নের অভাবকে বিজেপি তাদের প্রচারের মূল অস্ত্র করেছিল। এছাড়া, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্য বিজেপির আক্রমণাত্মক সাংগঠনিক কৌশল তৃণমূলের দুর্গের ফাটলগুলোকে কাজে লাগাতে সফল হয়েছে।

২০২৬ নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির ৫ কারণ- ১. দীর্ঘদিনের অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি (Anti-Incumbency)

টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার ফলে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে এক ধরনের স্বাভাবিক অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি বা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া কাজ করছে। দীর্ঘ সময় এক দল ক্ষমতায় থাকলে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা বেড়ে যায় এবং মেটানো না সম্ভব হলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শহরাঞ্চল ও আধা-শহরাঞ্চলে এই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

২০২৬ নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির ৫ কারণ- ২. দুর্নীতির অভিযোগ ও কেন্দ্রীয় তদন্ত

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে রেশন এবং কয়লা পাচারের মতো বিভিন্ন অভিযোগ তৃণমূলের ভাবমূর্তিতে আঘাত হেনেছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলোর (ED/CBI) তৎপরতা এবং একাধিক হেভিওয়েট নেতার কারাবাস জনমনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, যা বিরোধীরা প্রচারের প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে।

২০২৬ নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির ৫ কারণ- ৩. সাংগঠনিক অন্তর্কোন্দল ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

নির্বাচনের আগে দলের ভেতরে পুরানো বনাম নতুন (Old Guard vs Youth) নেতৃত্বের যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে, তা অনেক জায়গায় স্থানীয় কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে। অনেক কেন্দ্রে তৃণমূলের আদি নেতা বনাম নব্য নেতাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ভোটে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

২০২৬ নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির ৫ কারণ- ৪. ভোটার তালিকায় নাম বাদ যাওয়া নিয়ে অসন্তোষ

২০২৬ নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের মাধ্যমে প্রায় ৯০ লক্ষ নাম বাদ যাওয়া নিয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তৃণমূল দাবি করেছে এটি তাদের ভোটব্যাঙ্ক কমানোর চক্রান্ত, অন্যদিকে বিরোধীরা এটিকে 'ভুয়া ভোটার' সরানোর প্রক্রিয়া বলছে। এই প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের জন্য বড় ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে।

২০২৬ নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির ৫ কারণ- ৫. বিরোধীদের মেরুকরণ ও ভোট বিভাজন

২০২১ সালে বাম-কংগ্রেসের ভোট শতাংশ একেবারে কমে যাওয়ায় তৃণমূল লাভবান হয়েছিল। কিন্তু ২০২৬-এর প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে, যদি বাম-কংগ্রেস নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক কিছুটা ফিরে পায়, তবে সেই ত্রিমুখী লড়াইয়ে অনেক জায়গায় তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান কমে যেতে পারে। অন্যদিকে, মতুয়া ভোট বা উত্তরবঙ্গের বিশেষ কিছু সম্প্রদায়ের সংহত ভোট বিজেপির দিকে পাল্লা ভারী করার একটি বড় কারণ হতে পারে।

