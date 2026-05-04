Why BJP Win, TMC Defeated in West Bengal Assembly Election 2026: পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার সরকার গড়ার পথে বিজেপি, জানুন বিজেপির বাংলা বিজয়ের ৫ কারণ- কেন হারের মুখে তৃণমূল? চুলচেরা বিশ্লেষণ

Why BJP Win, TMC Defeated in West Bengal Assembly Election 2026: পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার সরকার গড়ার পথে বিজেপি, জানুন বিজেপির বাংলা বিজয়ের ৫ কারণ- কেন হারের মুখে তৃণমূল? চুলচেরা বিশ্লেষণ
West Bengal Assembly Election 2026 10 Reasons Behind BJP win and TMC defeat: মিলে গেল এগজিট পোল। বাংলায় রেকর্ড ভোটিংয়ের পর এবার রেকর্ড জয়ের পথে বিজেপি। ইতিমধ্যেই ১৫৬ আসনের মেজরিটি মার্ক পেরিয়ে গিয়েছে বিজেপি। এই প্রথমবার বাংলায় ক্ষমতা দখলের পথে বিজেপি। একক সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে বাংলায় এই প্রথমবার সরকার গড়তে চলেছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্য়ায়ের প্রতিষ্ঠিত দল। ২০১১-র পর ফের বাংলায় পরিবর্তন! ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে কেন ভরাডুবির পথে তৃণমূল? কেন জয় বিজেপির? রইল ৫-৫, ১০ কারণের চুলচেরা বিশ্লেষণ।
২০২৬ নির্বাচনে বিজেপির এই অভাবনীয় সাফল্যের ৫ কারণ- ১. ৯৫ লক্ষ ভোটারের নাম সংশোধন (SIR)
নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের Special Intensive Revision (SIR) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৮৯ থেকে ৯৫ লক্ষ নাম বাদ যাওয়া এই নির্বাচনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপির দাবি ছিল এগুলো 'ভুয়া ভোটার', আর এই বৃহৎ সংখ্যক ভোটার বাদ যাওয়া তৃণমূলের চিরাচরিত ভোটব্যাঙ্কে বড় ধরনের ধাক্কা দিয়েছে।
২০২৬ নির্বাচনে বিজেপির এই অভাবনীয় সাফল্যের ৫ কারণ- ২. মুসলিম ভোটব্যাঙ্কে ফাটল
২০২৬ নির্বাচনে বিজেপির এই অভাবনীয় সাফল্যের ৫ কারণ- ৩. তৃণমূলের দুর্নীতির বোঝা ও তদন্ত
২০২৬ নির্বাচনে বিজেপির এই অভাবনীয় সাফল্যের ৫ কারণ- ৪. উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলে একাধিপত্য ধরে রাখা
২০২৬ নির্বাচনে বিজেপির এই অভাবনীয় সাফল্যের ৫ কারণ- ৫. পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও সুসংগঠিত প্রচার
২০২৬ নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির ৫ কারণ- ১. দীর্ঘদিনের অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি (Anti-Incumbency)
টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার ফলে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে এক ধরনের স্বাভাবিক অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি বা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া কাজ করছে। দীর্ঘ সময় এক দল ক্ষমতায় থাকলে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা বেড়ে যায় এবং মেটানো না সম্ভব হলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শহরাঞ্চল ও আধা-শহরাঞ্চলে এই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
২০২৬ নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির ৫ কারণ- ২. দুর্নীতির অভিযোগ ও কেন্দ্রীয় তদন্ত
২০২৬ নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির ৫ কারণ- ৩. সাংগঠনিক অন্তর্কোন্দল ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব
২০২৬ নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির ৫ কারণ- ৪. ভোটার তালিকায় নাম বাদ যাওয়া নিয়ে অসন্তোষ
২০২৬ নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির ৫ কারণ- ৫. বিরোধীদের মেরুকরণ ও ভোট বিভাজন
২০২১ সালে বাম-কংগ্রেসের ভোট শতাংশ একেবারে কমে যাওয়ায় তৃণমূল লাভবান হয়েছিল। কিন্তু ২০২৬-এর প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে, যদি বাম-কংগ্রেস নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক কিছুটা ফিরে পায়, তবে সেই ত্রিমুখী লড়াইয়ে অনেক জায়গায় তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান কমে যেতে পারে। অন্যদিকে, মতুয়া ভোট বা উত্তরবঙ্গের বিশেষ কিছু সম্প্রদায়ের সংহত ভোট বিজেপির দিকে পাল্লা ভারী করার একটি বড় কারণ হতে পারে।
