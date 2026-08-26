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মাসে ১০০০০ করে টানা ৪ বছর দেবে সরকার! রাখিতে বড় উপহার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 26, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:38 PM IST

Rakhi gift for girls: আগামী ২৮ অগাস্ট রাখি পূর্ণিমা। তার আগেই রাজ্যের মেয়েদের জন্য চমক ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর।  একসঙ্গে দু-দুটি স্কিম চালুর ঘোষণা।

মাসে ১০ হাজার দেবে সরকার1/6

মাসে ১০ হাজার দেবে সরকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাসে ১০ হাজার টাকা করে ৪ বছর টানা দেবে সরকার! 'বোন'দের উচ্চশিক্ষায় রাখিতে উপহার ঘোষণা রাজ্য সরকারের। 

রাখিতে উপহার সরকারের!2/6

রাখিতে উপহার সরকারের!

আগামী ২৮ অগাস্ট রাখি পূর্ণিমা। তার আগেই রাজ্যের মেয়েদের জন্য চমক বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর। রাখির শুভ ক্ষণে মেয়েদের ১০,০০০ টাকা দেওয়ার ঘোষণা সরকারের। 

মুখ্যমন্ত্রী গার্লস পিএইচডি ফেলোশিপ3/6

মুখ্যমন্ত্রী গার্লস পিএইচডি ফেলোশিপ

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ‘মুখ্যমন্ত্রী গার্লস পিএইচডি ফেলোশিপ’ চালু হতে চলেছে। যার আওতায় এই টাকা দেওয়া হবে। 

টানা ৪ বছর টাকা4/6

টানা ৪ বছর টাকা

এই ফেলোশিপের অধীনে প্রায় ১,০০০ জন ছাত্রীকে ৪ বছর প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। 

বিহার কি বেটি স্টার্টআপ চ্যালেঞ্জ স্কিম5/6

বিহার কি বেটি স্টার্টআপ চ্যালেঞ্জ স্কিম

একইসঙ্গে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী আরও ঘোষণা করেন যে, 'বিহার কি বেটি স্টার্টআপ চ্যালেঞ্জ স্কিম'ও চালু করা হবে। 

এককালীন ৫০,০০০ থেকে ২ লক্ষ 6/6

এককালীন ৫০,০০০ থেকে ২ লক্ষ

যার অধীনে মেয়েদের স্টার্ট আপ তৈরিতে উৎসাহ প্রদানে ৫০,০০০ টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

TAGS:
10 thousands every month for 4 years
raksha bandhan gift

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