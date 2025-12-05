English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Income Tax: যে ১০ লেনেদেনে সামান্য 'ভুলে' আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে আয়কর, ধরাতে পারে নোটিস...

Income Tax Notice: আয়কর বিভাগ যে কেবল আপনার বেতন বা ব্যবসায়িক আয়ের উপর নজর রাখে তাই-ই নয়, আপনার ব্যাংকিং লেনদেনের উপরও নজর রাখে। বড় নগদ জমা থেকে ফিক্সড ডিপোজিট, ক্রেডিট কার্ড বিল পরিশোধ থেকে শুরু করে সম্পত্তি ক্রয়- সবকিছুর তথ্য-ই আয়কর বিভাগের কাছে যায়। এখন আপনার ব্যয় বা লেনদেনের সঙ্গে আপনার ঘোষিত আয়ের অসঙ্গতি দেখলেই, আয়কর বিভাগ আপনাকে নোটিস পাঠাতে পারে।  

| Dec 05, 2025, 07:24 PM IST
ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বড় অঙ্কের নগদ জমা

যদি আপনি আপনার সেভিংস অ্যাকাউন্টে বছরে ১০ লক্ষ টাকার বেশি নগদ জমা করেন, তাহলে ব্যাঙ্ক তা আয়কর বিভাগকে জানাবে। এর উদ্দেশ্য-ই হল এই বিশাল অঙ্কের উৎস বোঝা। যদি উৎসটি অস্পষ্ট হয়, তাহলে আয়কর তা খতিয়ে দেখবে।

স্থায়ী আমানতে বড় নগদ বিনিয়োগ

যদি আপনি একটি ফিক্সড ডিপোজিটে ১০ লক্ষ বা তার বেশি নগদ জমা করেন, তাহলে এটি একটি উচ্চমূল্যের লেনদেন হিসাবে বিবেচিত হবে। এর তথ্য সরাসরি আয়কর বিভাগের কাছে পৌঁছাবে। আয়কর তা খতিয়ে দেখবে।

বড় ক্রেডিট কার্ড বিল পেমেন্ট

যদি কোনও ব্যক্তি বছরে ১০ লক্ষ টাকার বেশি কিস্তিতে, ব্যাংক ট্রান্সফারে, অথবা ১ লক্ষ টাকার বেশি নগদে ক্রেডিট কার্ড বিল পরিশোধ করেন, তাহলে তা সিস্টেমে রেকর্ড করা হয়। এরপর আয়কর বিভাগ ব্যয় এবং আয়ের সাথে মিল খতিয়ে দেখে।

দামি গয়না কেনা

আপনি যদি ২ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের গয়না কেনেন, তাহলে প্যান কার্ডের তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ক্রয় দেখলেই আয়কর তা খতিয়ে দেখে।

শেয়ার বাজারে উচ্চমূল্যের ট্রেডিং

আপনি যদি শেয়ার, বন্ড বা মিউচুয়াল ফান্ডে বছরে ১০ লক্ষ টাকার বেশি বিনিয়োগ করেন বা বিক্রি করেন, তাহলে তা আয়করের নজরে আসে।

ব্যয়বহুল সম্পত্তি ক্রয় এবং বিক্রয়

৩০ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের যে কেনও সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয় আয়কর বিভাগ খতিয়ে দেখতে পারে।

নগদে সম্পত্তি ক্রয়

যদি আপনি প্রচুর পরিমাণে নগদ অর্থে কোনও সম্পত্তি কেনেন, তাহলে তা একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন হিসাবে বিবেচিত হবে। 

লকারে উচ্চমূল্যের আমানত

গয়না, সোনা বা অন্যান্য দামি সম্পদ কেনা এবং লকারে সংরক্ষণ করাও রেকর্ড তৈরি করে। বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ ও তার উৎস সন্ধান তখন যাচাইয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বিদেশ ভ্রমণে বড় খরচ

যদি কেউ আন্তর্জাতিক ভ্রমণে বা ভ্রমণ প্যাকেজে প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করে, তাহলে ট্রাভেল এজেন্সি বা ব্যাংক রিপোর্ট করতে পারে।

ডিজিটাল ব্যবসায়িক লেনদেন

যদি কোনও ব্যবসায়ী UPI, ব্যাংক ট্রান্সফার, অথবা অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে একটি বড় লেনদেন করেন, তাহলেও তা আয়কর যাচাই করে দেখতে পারে।

