Income Tax: যে ১০ লেনেদেনে সামান্য 'ভুলে' আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে আয়কর, ধরাতে পারে নোটিস...

Income Tax: যে ১০ লেনেদেনে সামান্য 'ভুলে' আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে আয়কর, ধরাতে পারে নোটিস...
Income Tax Notice: আয়কর বিভাগ যে কেবল আপনার বেতন বা ব্যবসায়িক আয়ের উপর নজর রাখে তাই-ই নয়, আপনার ব্যাংকিং লেনদেনের উপরও নজর রাখে। বড় নগদ জমা থেকে ফিক্সড ডিপোজিট, ক্রেডিট কার্ড বিল পরিশোধ থেকে শুরু করে সম্পত্তি ক্রয়- সবকিছুর তথ্য-ই আয়কর বিভাগের কাছে যায়। এখন আপনার ব্যয় বা লেনদেনের সঙ্গে আপনার ঘোষিত আয়ের অসঙ্গতি দেখলেই, আয়কর বিভাগ আপনাকে নোটিস পাঠাতে পারে।
ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বড় অঙ্কের নগদ জমা
স্থায়ী আমানতে বড় নগদ বিনিয়োগ
বড় ক্রেডিট কার্ড বিল পেমেন্ট
দামি গয়না কেনা
শেয়ার বাজারে উচ্চমূল্যের ট্রেডিং
ব্যয়বহুল সম্পত্তি ক্রয় এবং বিক্রয়
নগদে সম্পত্তি ক্রয়
লকারে উচ্চমূল্যের আমানত
বিদেশ ভ্রমণে বড় খরচ
ডিজিটাল ব্যবসায়িক লেনদেন
