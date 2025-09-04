Amit Mishra Announces Retirement: বিশ্বকাপে ১০ উইকেট, ভারতকে জিতিয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, এশিয়া কাপের আগেই আচমকা অবসর মহারথীর!

Amit Mishra Announces Retirement: বিশ্বকাপে ১০ উইকেট, ভারতকে জিতিয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, এশিয়া কাপের আগেই আচমকা অবসর মহারথীর!
Amit Mishra Announces Retirement: বিশ্বকাপে তিনি নিয়েছিলেন ১০ উইকেট। ভারতকে জিতিয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও। এশিয়া কাপের আগেই আচমকা অবসর ঘোষণা করলেন মহারথী।
অমিত নেটপাড়ায় লিখলেন, '২৫ বছর পর আজ আমি ক্রিকেট থেকে অবসর নিলাম। এই খেলাই ছিল আমার প্রথম প্রেম, আমার শিক্ষক এবং আমার আনন্দের সবচেয়ে বড় উৎস। এই যাত্রা অসংখ্য আবেগে পরিপূর্ণ - গর্বের সঙ্গেই রয়েছে কষ্ট-শেখা-ভালোবাসার মুহূর্ত। আমি বিসিসিআই, হরিয়ানা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন, আমার কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, সহকর্মী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ভক্তদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ। যাঁদের বিশ্বাস এবং সমর্থন আমাকে প্রতিটি পদক্ষেপে শক্তি দিয়েছে।'
