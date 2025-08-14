English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Alaska Earthquake: মারণ ভূমিকম্প! ভেঙে পড়ল ৪০ হাজারটি সুইমিংপুলের মতো বিশালাকার পাথর, মেগা ল্যান্ডস্লাইডে দৈত্যের মতো সুনামি... মহাপ্রলয়...

100 Feet Tsunami Strike Alaska: ফের ভূমিকম্প! ফের সুনামি! মারণ কাঁপনে দুলে উঠল পাহাড়-সমুদ্র! ভাঙল পাহাড়। জলে অসম্ভব ঢেউ!

| Aug 14, 2025, 06:19 PM IST
1/7

আলাস্কায় আশ্চর্য

খুবই আশ্চর্যের ঘটনা ঘটল আলাস্কায়। রবিবার। মেগা ল্যান্ডস্লাইড ও সুনামিতে বিস্মিত সকলে। ঘটনাটি ঘটেছে জুন্যো সিটির ট্রেসি আর্মে এটা ঘটেছে।

2/7

১০০ ফুট উঁচু

আসলে হাজার হাজার শয়ে শয়ে ছোট ছোট কম্পন এখানে কয়েক ঘণ্টা ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। এটাকে তারই আফটার এফেক্ট মনে করা হচ্ছে। এই ভূমিকম্পের ফলে যে-সুনামি ঘটেছে তাতে ১০০ ফুট উঁচু ঢেউ উঠেছে।

3/7

ঘুণাক্ষরেও জানা যায়নি

কিন্তু এত বড় যে প্রলয় ঘটে গিয়েছে, তা ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারেননি এখানে! অন্তত কয়েক ঘণ্টার পর পর্যন্তও কেউ কিছু জাত না! 

4/7

ক্যাম্পে কাঁপুনি

ঘটনার কয়েকঘণ্টা পরে কয়েকজন কায়াকারের রিপোর্টে সকলে জানতে পারেন। কী ঘটেছিল? তিন জন কায়াকচালক তাঁদের ক্যাম্পের কাছে কাঁপুনি অনুভব করেন! হারবার আইল্যান্ডে তাঁদের ক্যাম্প ছিল। এটি প্রায় জনশূন্য একটি এলাকা। দেখেন বিরাট কোনও স্রোত এসে প্রলয় ঘটিয়ে গিয়েছে।

5/7

বিধ্বংসী ঢেউয়ের শব্দ

রবিবার সকালে বিধ্বংসী ঢেউয়ের শব্দে ঘুম ভাঙে সাশা কালভে'র। তিনি আঁতকে ওঠেন। 

6/7

ভয়ংকর

তিনি বিস্মিত হয়ে দেখেন তাঁদের সমস্ত গিয়ার এদিক-ওদিক ছড়িয়ে গিয়েছে, কায়াক নৌকাগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছিটকে পড়েছে-- কোনও পাথরের খাঁজে আটকে, কেনওটা গাছে ঝুলছে, কোনওটা দূরে ভাসছে!

7/7

কয়েকশো লক্ষ কিউবিক মিটার

তাঁরাই তখন বিষয়টি তড়িঘড়ি আলাস্কা স্টেট সিসমোলজিস্ট মাইকেল ওয়েস্টকে জানান। যিনি দেখেন সত্যি সত্যিই সিসমোমিটারে কম্পনের চিহ্ন! তিনি জানান, তাঁর মনে হচ্ছে, কোনও একটা পর্বতের পার্শ্ব অংশ ভেঙে জলে পড়েছে। আর তাতেই ভয়ংকর ঢেউ ওঠে। জলস্তর বেড়ে যায়। তিনি বলেছেন কয়েকশো লক্ষ কিউবিক মিটার পাথর-আবর্জনা-ধস নেমে আসে!

