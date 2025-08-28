English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Lucknow Digital Arrest: ১০০ বছরের বৃদ্ধ খোয়ালেন ১ কোটি ৩০ লাখ! ৬ দিন ডিজিটাল অ্যারেস্ট, ছেলেকে ভয় দেখিয়ে... ভয়ংকর...

Luckhnow Cyber Crime case: ১০০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধকে 'ডিজিটাল গ্রেফতারি'র নামে ভয় দেখিয়ে তার ছেলের কাছ থেকে ১.২৯ কোটি টাকার বেশি হাতিয়ে নিয়েছে একদল সাইবার অপরাধী। লখনউতে ঘটা এই ঘটনায় সাইবার অপরাধের এক নতুন কৌশল সামনে এসেছে।

| Aug 28, 2025, 06:53 PM IST
1/9

ডিজিটাল অ্যারেস্ট

পুলিস সূত্রে জানা গেছে, প্রতারকরা নিজেদের সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (CBI)-এর অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল। 

2/9

ডিজিটাল অ্যারেস্ট

তারা ওই শতবর্ষী বৃদ্ধকে টানা ছয় দিন ধরে 'ডিজিটাল গ্রেফতারি'র ফাঁদে আটকে রাখে। 

3/9

ডিজিটাল অ্যারেস্ট

এই সময় তাকে ফোন এবং ভিডিও কলে আটকে রেখে বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

4/9

ডিজিটাল অ্যারেস্ট

প্রতারকরা বৃদ্ধকে জানায় যে, তার নামে গুরুতর আইনি অভিযোগ রয়েছে। 

5/9

ডিজিটাল অ্যারেস্ট

এরপর তারা তার ছেলে, সুরিন্দর পাল সিংকে হুমকি দেয় যে, যদি তিনি টাকা না দেন, তাহলে তার বাবাকে জেলে পাঠানো হবে। 

6/9

ডিজিটাল অ্যারেস্ট

এই ভয়ে সুরিন্দর পাল সিং গুজরাত, গোয়া এবং জলগাঁওয়ের একাধিক অ্যাকাউন্টে ১.২৯ কোটি টাকা ট্রান্সফার করে দেন।

7/9

ডিজিটাল অ্যারেস্ট

প্রতারকরা আশ্বাস দিয়েছিল যে, 'যাচাইকরণ' শেষ হলেই টাকা ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু যখন কোনও টাকা ফেরত আসেনি, তখন পরিবারটি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায়।

8/9

ডিজিটাল অ্যারেস্ট

তদন্তকারীরা জানান, 'ডিজিটাল গ্রেফতারি' নামের এই নতুন সাইবার ক্রাইম কৌশলটি এখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। 

9/9

ডিজিটাল অ্যারেস্ট

প্রতারকরা ভয়, চাপ এবং সরকারি কর্মকর্তার মিথ্যা পরিচয় ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Malda News: 'ছেলে চাই', বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূকে...ভয়ংকর...

পরবর্তী অ্যালবাম

Malda News: &#039;ছেলে চাই&#039;, বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূকে...ভয়ংকর...

Malda News: 'ছেলে চাই', বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূকে...ভয়ংকর...

Malda News: 'ছেলে চাই', বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূকে...ভয়ংকর... 7
Mamata Banerjee: &#039;টাকা দিয়ে দিয়ে সিনেমা বানিয়ে বাংলাকে অপমান করছে...&#039;, ফের মমতার তোপে বলিউড!

Mamata Banerjee: 'টাকা দিয়ে দিয়ে সিনেমা বানিয়ে বাংলাকে অপমান করছে...', ফের মমতার তোপে বলিউড!

Mamata Banerjee: 'টাকা দিয়ে দিয়ে সিনেমা বানিয়ে বাংলাকে অপমান করছে...', ফের মমতার তোপে বলিউড! 8
Mayoori Kango: বলিউড ছেড়ে গুগলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক! এবার CEO-র দায়িত্বে ময়ূরী কাঙ্গো...

Mayoori Kango: বলিউড ছেড়ে গুগলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক! এবার CEO-র দায়িত্বে ময়ূরী কাঙ্গো...

Mayoori Kango: বলিউড ছেড়ে গুগলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক! এবার CEO-র দায়িত্বে ময়ূরী কাঙ্গো... 8
US School Shooting: আমেরিকার স্কুলে গু*লিতে নিহত ২, হামলাকারীর অস্ত্রে লেখা ভারত-ইসরায়েল বিরোধী মারাত্মক কথা!

US School Shooting: আমেরিকার স্কুলে গু*লিতে নিহত ২, হামলাকারীর অস্ত্রে লেখা ভারত-ইসরায়েল বিরোধী মারাত্মক কথা!

US School Shooting: আমেরিকার স্কুলে গু*লিতে নিহত ২, হামলাকারীর অস্ত্রে লেখা ভারত-ইসরায়েল বিরোধী মারাত্মক কথা! 6