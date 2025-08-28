Lucknow Digital Arrest: ১০০ বছরের বৃদ্ধ খোয়ালেন ১ কোটি ৩০ লাখ! ৬ দিন ডিজিটাল অ্যারেস্ট, ছেলেকে ভয় দেখিয়ে... ভয়ংকর...

Lucknow Digital Arrest: ১০০ বছরের বৃদ্ধ খোয়ালেন ১ কোটি ৩০ লাখ! ৬ দিন ডিজিটাল অ্যারেস্ট, ছেলেকে ভয় দেখিয়ে... ভয়ংকর...
Luckhnow Cyber Crime case: ১০০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধকে 'ডিজিটাল গ্রেফতারি'র নামে ভয় দেখিয়ে তার ছেলের কাছ থেকে ১.২৯ কোটি টাকার বেশি হাতিয়ে নিয়েছে একদল সাইবার অপরাধী। লখনউতে ঘটা এই ঘটনায় সাইবার অপরাধের এক নতুন কৌশল সামনে এসেছে।
1/9
ডিজিটাল অ্যারেস্ট
2/9
ডিজিটাল অ্যারেস্ট
photos
TRENDING NOW
3/9
ডিজিটাল অ্যারেস্ট
5/9
ডিজিটাল অ্যারেস্ট
6/9
ডিজিটাল অ্যারেস্ট
7/9
ডিজিটাল অ্যারেস্ট
8/9
ডিজিটাল অ্যারেস্ট
9/9
ডিজিটাল অ্যারেস্ট
photos