/১০৮ কলসিতে মহাপ্রভুর স্নানদর্শন, কালীঘাটে চোখে কাপড় বেঁধে সতীর গুপ্ত পুজো! জানুন এই দুই মাহাত্ম্য

Snana Yatra 2026: জগন্নাথ ক্ষেত্রে ভক্তদের বিশ্বাস, এই স্নান-মহোৎসব ভক্তিভরে দর্শন করলে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি লাভ করে। অন্যদিকে, কালীঘাটে স্নান শেষে দেবীকে সোনার সুতোর কাজ করা নতুন বেনারসি শাড়ি পরানো হয়। এরপর পূর্ণিমার রাতে আকাশে চাঁদ দেখার পর, দেবী দক্ষিণা কালী তাঁর ভক্তদের অনন্য 'বৈষ্ণব রূপে' দর্শন দেন।
অয়ন ঘোষাল: সোমবার জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার পুণ্য তিথি। একদিকে ওড়িশার পুরীধামে মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে প্রভু জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, অন্যদিকে কলকাতার আদি শক্তিপীঠ কালীঘাটেও চলছে দেবী মহামায়ার সতীঅংশের অত্যন্ত গোপনীয় স্নান-মহোৎসব।
পৌরাণিক বিশ্বাস অনুযায়ী, এই জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতেই দারুবিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল জগন্নাথদেবের। অর্থাৎ, এই দিনটি হল মহাপ্রভুর জন্মদিন বা আবির্ভাব তিথি। মর্ত্যের বৈকুণ্ঠধামে তাই আনন্দের জোয়ার।
এই বিশেষ দিনে শ্রীমন্দিরের রত্নবেদী ছেড়ে বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথদেব নেমে আসেন স্নান-মণ্ডপে। সেখানে সুগন্ধি জল ও মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে মহাস্নান করানো হয় দেবতাদের। ভক্তদের বিশ্বাস, এই স্নান-মহোৎসব ভক্তিভরে দর্শন করলে জীবনের চক্র থেকে অব্যর্থ মুক্তিলাভ হয়।
পুরীর জগন্নাথদেবের মতোই সতীপীঠ কালীঘাটেও দেবী সতীর আবির্ভাব তিথি মেনে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। কথিত আছে, এই স্নানযাত্রার দিনেই দুই সাধক—আত্মারাম ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মানন্দ গিরি—কালীঘাটের হ্রদ থেকে দেবীর প্রস্তুরীভূত সতীঅঙ্গ ডান পায়ের আঙুল উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
কালীঘাটের এই স্নানযাত্রা সনাতন হিন্দু ধর্মের অন্যতম এক রহস্যময় অধ্যায়। বর্তমানে দেবীর সতীঅঙ্গটি মূল বিগ্রহের নিচে একটি রুপোর বাক্সে সংরক্ষিত থাকে। আজকের দিনে অলৌকিক নিয়ম মেনে সেবায়েতরা চোখে কাপড় বেঁধে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করেন। সাধারণের প্রবেশ আজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
লোকচক্ষুর অন্তরালে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চলে দেবীর মূল অংশের স্নান পর্ব। গোলাপ জল, জবাকুসুম তেল, অগুরু, সুগন্ধি আতর ও পবিত্র গঙ্গাজল মিশিয়ে পরম শ্রদ্ধায় স্নান করানো হয় মহামায়ার সেই প্রস্তুরীভূত সতীঅংশকে। জগন্নাথ ক্ষেত্র ও শক্তিপীঠের এই মিলন আজ সত্যি অলৌকিক!