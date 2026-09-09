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মহালয়ার মুখে স্তব্ধ ঐতিহ্য! হাইকোর্টের গেরোয় বাগবাজার সার্বজনীন পুজো নিয়ে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা

Written BySoumita Khan
Published: Sep 09, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:14 AM IST

Durga Puja 2026: বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব এবার ১০৮তম বর্ষে পড়েছে। পুজো কমিটি নির্বাচন নিয়ে অভ্যন্তরীণ বিবাদ আদালত পর্যন্ত পৌঁছেছে। আদালতের নির্দেশে হওয়া ভোটাভুটিতে দুই সম্পাদক প্রার্থীই সমান ৩৩টি করে ভোট পান। ফলে সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। 

বাগবাজার সার্বজনীন পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তা1/7

বাগবাজার সার্বজনীন পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তা

অয়ন ঘোষাল: ১০৮ তম বর্ষে বাগবাজার সার্বজনীন পুজো ঘিরে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা। জটিলতার জল কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ালেও মীমাংসা অধরা। ৫৫ নম্বর বাগবাজার স্ট্রিটে ‘নেবুবাগান বারোয়ারি’ নামে এই ঐতিহ্যবাহী পুজোর সূচনা হয়েছিল ১০৬ বছর আগে। পরবর্তীতে স্থায়ী রূপ পেয়ে এটি ‘বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব’ নামে পরিচিত হয়। 

বাগবাজার সার্বজনীন পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তা2/7

বাগবাজার সার্বজনীন পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তা

এই পুজো কেবল উদযাপনের নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অন্যতম ঐতিহাসিক পীঠস্থান। ১৯৩০ সালে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি থাকাকালীন এখানে স্বদেশী প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই পুজো কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসও বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতে এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীতে তৃণমূল জমানায় শশী পাঁজা বা অতীন ঘোষের মতো প্রথম সারির নেতানেত্রীরা এই পুজোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন।

বাগবাজার সার্বজনীন পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তা3/7

বাগবাজার সার্বজনীন পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তা

শহর কলকাতার পুজোর অহংকার ১০৮ বছরের বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি নিয়ে জুলাই মাস থেকে শুরু হয় দড়ি টানাটানি। অগাস্ট মাসে সংঘাতের জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টেও।

বাগবাজার সার্বজনীন পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তা4/7

বাগবাজার সার্বজনীন পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তা

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অগাস্টের তৃতীয় রবিবার সাধারণ সম্পাদক এবং চারজন সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোটাভুটি হয়। ভোটাভুটির দিন কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত দুই পর্যবেক্ষক ছিলেন। মোট ভোটার ৭৭ জন। তার মধ্যে ১১ জন ভোটদানে বিরত থাকেন। ফলে সেদিন ৬৬ জন ভোট  দেন। প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক গৌতম নিয়োগী এবং নতুন ইচ্ছুক কমিটির সম্পাদক প্রার্থী এরা দুজনেই ৩৩টি করে ভোট পান। ফলে সমস্যা কমার বদলে আরও ঘনীভূত হয়। 

বাগবাজার সার্বজনীন পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তা5/7

বাগবাজার সার্বজনীন পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তা

অধরা থেকে যায় নিষ্পত্তি। গৌতম নিয়োগী হাই কোর্ট নিযুক্ত পর্যবেক্ষককে পক্ষপাতদুষ্ট বলেই অভিযোগ করলেও জি ২৪ ঘণ্টার ক্যামেরার সামনে আসতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। ইচ্ছুক নতুন কমিটির কোনও সদস্য ফোন রিসিভ করেননি। চূড়ান্ত এই টানাপোড়েনে মহালয়ার ৩১ দিন আগে সম্পূর্ণ অচেনা ছবি ধরা পড়েছে বাগবাজার সর্বজনীন মাঠে।

বাগবাজার সার্বজনীন পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তা6/7

বাগবাজার সার্বজনীন পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তা

অন্যন্যবার এই সময় মণ্ডপের প্রায় ৬০ শতাংশ কাজ হয়ে যায়। মণ্ডপেই তিলতিল করে মৃন্ময়ী উমা চিন্ময়ী রূপ পেতে শুরু করেন। এবার মাঠ ফাঁকা। সিমেন্টের যে প্ল্যাটফর্মের ওপর অন্যান্যবার অগাস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকেই মণ্ডপ গড়ে ওঠে সেই প্ল্যাটফর্ম খালি। 

বাগবাজার সার্বজনীন পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তা7/7

বাগবাজার সার্বজনীন পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তা

পাড়ার তরুণ থেকে জোয়ান, সবাই উদ্বিগ্ন। সবার মনে উঁকি মারছে আশঙ্কা। কেউ কেউ বলছেন, মায়ের পুজো। মা নিজেই ঠিক পুজোর ব্যবস্থা করে নেবেন। 

TAGS:
Durga puja 2026

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