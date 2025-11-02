Uric Acid: ঔষুধ নয় অভ্যাস বদলান, ৭ দিনে হুড়মুড়িয়ে নামবে ইউরিক অ্যাসিড

Uric Acid: ঔষুধ নয় অভ্যাস বদলান, ৭ দিনে হুড়মুড়িয়ে নামবে ইউরিক অ্যাসিড
Reducing Uric Acid Hacks: মাত্র ৭ দিনে কমান ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা এই কয়েকটি ঘরোয়া টিপস মেনে।
1/13
2/13
পুরিন-সমৃদ্ধ খাবার এড়িয়ে চলুন
3/13
প্রতিদিন ২-৪ লিটার জল পান করুন
4/13
মদ্যপান ও চিনিযুক্ত পানীয় সীমিত করুন
5/13
প্রতিদিন ৩০ মিনিট ব্যায়াম করুন
6/13
কিডনির কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করুন
7/13
স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট
8/13
চেরি জুস বা ভিটামিন সি (Vitamin C) খান
9/13
মাংসের পরিমাণ কমান
10/13
সুস্থ ওজন বজায় রাখুন
11/13
অতিরিক্ত উপোস বা ডায়েট নয়
12/13
লো-ফ্যাট ডেইরি যুক্ত করুন
13/13
মনে রাখুন...
