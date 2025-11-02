English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Uric Acid: ঔষুধ নয় অভ্যাস বদলান, ৭ দিনে হুড়মুড়িয়ে নামবে ইউরিক অ্যাসিড

Reducing Uric Acid Hacks: মাত্র ৭ দিনে কমান ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা এই কয়েকটি ঘরোয়া টিপস মেনে। 

| Nov 02, 2025, 05:32 PM IST
1/13

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চিকিত্‍সকদের মতে, ইউরিক অ্যাসিড কমাতে জীবনযাপনের ছোট পরিবর্তনই যথেষ্ট — যেমন জল বেশি পান, ব্যায়াম, ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস। মাত্র ৭ দিনেই এই সহজ ১১টি টিপস মেনে ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

2/13

পুরিন-সমৃদ্ধ খাবার এড়িয়ে চলুন

চিকেন, মটন, সি-ফুডের মধ্যে প্রচুর পিউরিন থাকে যা শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ায়। এর বদলে শাকসবজি, দই ও পূর্ণ শস্য খান।  

3/13

প্রতিদিন ২-৪ লিটার জল পান করুন

যথেষ্ট জল খেলে শরীর থেকে ইউরিক অ্যাসিড সহজে বেরিয়ে যায়। দিনে অন্তত ২ লিটার প্রস্রাব হওয়া দরকার যাতে কিডনিতে পাথর না জমে।

4/13

মদ্যপান ও চিনিযুক্ত পানীয় সীমিত করুন

বিয়ার ও মদ শরীরে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি করে, আর চিনিযুক্ত পানীয়তে fructose থাকে যা সমস্যাকে আরও বাড়ায়। এর পরিবর্তে হারবাল টি, লেবুর জল বা সাধারণ জল পান করুণ।  

5/13

প্রতিদিন ৩০ মিনিট ব্যায়াম করুন

নিয়মিত ব্যায়াম রক্ত চলাচল ও কিডনির কার্যক্ষমতা বাড়ায়। এতে শরীর থেকে ইউরিক অ্যাসিডও দ্রুত বেরিয়ে যায়।  

6/13

কিডনির কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করুন

কিডনি ঠিকমতো কাজ না করলে ইউরিক অ্যাসিড শরীরে জমে। নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা (সিরাম ক্রিয়েটিনিন ও eGFR) করলে আগেভাগে সমস্যা ধরা যায়।

7/13

স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

অতিরিক্ত মানসিক চাপ কর্টিসল হরমোন বাড়ায়, যা ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়াতে পারে। প্রতিদিন ধ্যান, যোগব্যায়াম বা হাঁটাহাঁটি করলে শরীর ও মন দুই-ই শান্ত থাকে।

8/13

চেরি জুস বা ভিটামিন সি (Vitamin C) খান

চেরিতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের প্রদাহ কমায় ও ইউরিক অ্যাসিড বের হতে সাহায্য করে। কমলা, পেয়ারা বা ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্টও বেশ উপকারী।

9/13

মাংসের পরিমাণ কমান

মটন ইউরিক অ্যাসিড দ্রুত বাড়ায়। তার বদলে ডিম, টোফু বা মাছ খেলে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে কিছুটা।

10/13

সুস্থ ওজন বজায় রাখুন

অতিরিক্ত ওজন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বাড়ায়, ফলে কিডনি ইউরিক অ্যাসিড ঠিকভাবে ফিল্টার করতে পারে না। ধীরে ধীরে ওজন কমানোই নিরাপদ উপায়।

11/13

অতিরিক্ত উপোস বা ডায়েট নয়

হঠাৎ উপোস করলে শরীরে কিটোন তৈরি হয় যা ইউরিক অ্যাসিড জমতে বাধা দেয়। তাই নিয়ম মেনে হালকা,পুষ্টিকর খাবার খাওয়া জরুরি।

12/13

লো-ফ্যাট ডেইরি যুক্ত করুন

লো-ফ্যাট দুধ, দই বা পনির ইউরিক অ্যাসিড কমাতে সাহায্য করে। এতে থাকা প্রোটিন শরীর থেকে ইউরিক অ্যাসিড বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে।

13/13

মনে রাখুন...

ইউরিক অ্যাসিড বাড়ার মূল কারণ জল কম খাওয়া, স্ট্রেস ও অনিয়মতা। তাই মূল সমস্যায় মন দিন, ইউরিক অ্যাসিড নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

