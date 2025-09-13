Next BCCI President: ১১৪৭০ রান + ২১১৯ উইকেট, ঝুলিতে ২ বিশ্বকাপের সঙ্গে ৩ আইপিএলও, এবার বিসিসিআইয়ের হটসিটে!

Next BCCI President: ১১৪৭০ রান + ২১১৯ উইকেট, ঝুলিতে ২ বিশ্বকাপের সঙ্গে ৩ আইপিএলও, এবার বিসিসিআইয়ের হটসিটে!
Next BCCI President: কে হতে চলেছেন পরবর্তী বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট? এই নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা। তবে সচিন তেন্ডুলকর লড়াই থেকে সরে আসায়, এবার এই কিংবদন্তির নাম এখন ভেসে উঠেছে, যিনি বসতে চলেছেন বিসিসিআইয়ের হটসিটে!
বিসিসিআই নির্বাচন প্রক্রিয়া চলতি মাসের শেষের দিকে শুরু হবে। ইলেক্টোরাল অফিসার একে জোতির মতে, ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর যাচাই-বাছাই হবে। ২৩ সেপ্টেম্বর প্রার্থীরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবেন এবং ওই দিনই চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ভোটগ্রহণ এবং গণনা ২৮ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত।
এক স্পোর্টস ওয়েবসাইটের রিপোর্ট বলছে, পঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (পিসিএ) ৪৫ বছর বয়সী কিংবদন্তি স্পিনার হরভজন সিংকেই বোর্ডের শীর্ষ পদের জন্য মনোনীত করেছে বলে জানা গিয়েছে। মনোনয়নের আনুষ্ঠানিক তালিকা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই ভোটে কেবলমাত্র রাজ্য অ্যাসোসিয়েশন সমর্থিত প্রার্থীরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্য।
৩৬৭ আন্তর্জাতিক ম্যাচে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা হরভজন ক্রিকেটের সব সংস্করণ মিলিয়ে ১১৪৭০ রানের সঙ্গেই ২১১৯ উইকেট নিয়েছে। ২০০৭ সালে টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার চার বছর পর ৫০ ওভারের বিশ্বকাপও জেতেন তিনি। ৩বার আইপিএলও জিতেছেন তিনি। ২০২২ সালে আম আদমি পার্টি (আপ) তাঁকে রাজ্যসভায় মনোনীত করে। হরভজন বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদও।
