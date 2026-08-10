/পুজোর ছুটির তালিকায় বিরাট চমক: একটানা ১২ দিন হলিডে, অক্টোবর মাস জুড়ে শুধুই ঘুরে বেড়ানোর মরসুম, দেখে নিন লিস্ট

West Bengal Durga Puja 2026 Govt Holiday: উৎসবের মরসুমে বাঙালির সেরা আনন্দ লুকিয়ে থাকে ছুটির দিনগুলিতে। দুর্গাপুজো মানেই স্কুল, কলেজ থেকে সরকারি দফতর-- সব জায়গায় লম্বা ছুটির আবহ। ২০২৬ সালেও তার কোনও ব্যতিক্রম হচ্ছে না। রাজ্য সরকারের প্রকাশ করা সাম্প্রতিক ছুটির তালিকা অনুযায়ী, চলতি বছরে দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজো মিলিয়ে টানা ১২ দিনের দীর্ঘ ছুটি উপভোগ করতে পারবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। সেই সাথে বন্ধ থাকবে সমস্ত সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুল, কলেজ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।
নবান্নের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কেবল অক্টোবর মাসেই সরকারি কর্মীদের জন্য বরাদ্দ থাকছে মোট ১৩ দিনের ছুটি। মাসের শুরুতেই ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন এবং ১০ অক্টোবর দেবীপক্ষের সূচনা অর্থাৎ মহালয়া উপলক্ষে ছুটি থাকবে।
এর পর ১৫ অক্টোবর (মহা চতুর্থী) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে যাচ্ছে পুজোর একটানা দীর্ঘ ছুটি।
১৫ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার): মহা চতুর্থী
১৬ অক্টোবর (শুক্রবার): মহা পঞ্চমী
১৭ অক্টোবর (শনিবার): মহা ষষ্ঠী
১৮ অক্টোবর (রবিবার): মহা সপ্তমী
১৯ অক্টোবর (সোমবার): মহা অষ্টমী
২০ অক্টোবর (মঙ্গলবার): মহা নবমী
২১ অক্টোবর (বুধবার): বিজয়া দশমী
যদিও মহাসপ্তমী (১৮ অক্টোবর) রবিবার পেড়েছে, তাও উৎসবের মেজাজ বজায় রাখতে সরকার ছুটি ছাঁটাই করেনি। ২১ অক্টোবর বিজয়া দশমীর পর ২২, ২৩ এবং ২৪ অক্টোবর দুর্গাপুজোর অতিরিক্ত ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
এবারের কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো পড়েছে ২৫ অক্টোবর, রবিবার। নিয়ম অনুযায়ী রবিবার এমনিতেই ছুটি থাকে, কিন্তু কর্মীদের ছুটির অধিকার বজায় রাখতে ২৬ অক্টোবর (সোমবার) লক্ষ্মীপুজোর অতিরিক্ত ছুটি ঘোষণা করেছে নবান্ন।
ফলে ১৫ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত টানা ১২ দিন সরকারি কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। দীর্ঘ অবকাশ শেষে আগামী ২৭ অক্টোবর (মঙ্গলবার) থেকে পুনরায় সরকারি দপ্তর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি স্বাভাবিক নিয়মে খুলবে।
রাজ্যে প্রশাসনিক পালাবদলের পর সরকারের ছুটির ক্যালেন্ডারেও কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রাজ্য সরকারি কর্মীদের একটি পুরনো ছুটি বাতিল করে তার পরিবর্তে একটি নতুন ছুটির দিন যুক্ত করা হয়েছে। এবার থেকে প্রতি বছর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে সরকারি ছুটি পাবেন কর্মচারীরা।
নতুন সরকারের এই সিদ্ধান্তের পর পুজোর ছুটি কাটা যাবে কি না তা নিয়ে কিছু মহলে সংশয় দেখা দিয়েছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই সমস্ত জল্পনা দূর করে পূর্ণাঙ্গ ছুটির তালিকা বহাল রেখেছেন।
ফলে পুজোয় ভ্রমণ কিংবা পরিবারের সাথে কাটানোর পরিকল্পনা নিয়ে সরকারি কর্মীদের চিন্তার আর কোনো কারণ রইল না।