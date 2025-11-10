English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Delhi Red Fort Blast: সিরিয়াল বিস্ফোরণে মৃত্যুপুরী দিল্লি! দেখুন ভয়াবহ মুহূর্তের ভয়ংকর সব ছবি... শিউরে উঠবেন...

Delhi Blast 2025: দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত মারা গিয়েছেন তেরো জন। মূলত গাড়ি বিস্ফোরণর ফলেই রাজধানীর বুকে প্রাণ হারাতে হল নিরীহ সাধারণ মানুষকে।  ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ এবং এনএসজি উপস্থিত হলেও বিস্ফোরণ যে চলন্ত গাড়ি থেকেই হয়েছিল তা এক প্রকার নিশ্চিত করলেন দিল্লি পুলিস কমিশনার সতিশ গোলচা। তিনি বলেন, 'আজ সন্ধ্যা ৬টা বেজে ৫২ মিনিটে, একটা I-20 গাড়ি ধীরে ধীরে এসে লাল সিগন্যালের সামনে থামে। এরপরেই সেখানে বিস্ফোরণ ঘটে। ফরেনসিক, এনআইএ থেকে বিভিন্ন ধরনের সংস্থা এখানে হাজির হয়েছে। বেশ কিছু মানুষ নিহত হয়েছেন, কিছু মানুষ আহত হয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্

| Nov 10, 2025, 09:57 PM IST
সিরিয়াল বিস্ফোরণে মৃত্যুপুরী দিল্লি

দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না প্রত্যক্ষদর্শীরা। কেউ বলছেন, এত জোরে বিস্ফোরণের শব্দ আগে কখনও শোনেননি। আবার কেউ বলছেন, রাস্তার উপরে তাঁরা দেহাংশ ছড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। বিস্ফোরণের পর থেকে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন তাঁরা সকলেই।

সিরিয়াল বিস্ফোরণে মৃত্যুপুরী দিল্লি

পুলিসের দাবি, এটি সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে বড় বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনা। তদন্তকারীরা আশঙ্কা করছেন, দিল্লি-কাশ্মীর ছাড়াও অন্য রাজ্যেও নাশকতার নেটওয়ার্কের শাখা ছড়িয়ে থাকতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লির লালকেল্লার (Delhi Red Fort) সামনে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা কারণ অনেকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে (Hospital) ভর্তি। এই ঘটনার খবরে মর্মাহত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় মৃতদের পরিবার এবং আহতদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন তিনি। নয়াদিল্লির বিস্ফোরণের খবর শুনে আমি স্তম্ভিত। যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের জন্য একরাশ সমবেদনা। আর যারা গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

সিরিয়াল বিস্ফোরণে মৃত্যুপুরী দিল্লি

লাল কেল্লার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে বিস্ফোরণের পর মাটিতে একটি তাজা বুলেট দেখা গেছে। এই ঘটনায় দিল্লিতে তেরোজন নিহত হয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় আচমকাই জোরালো শব্দে কেঁপে ওঠে দিল্লির লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকা। লালকেল্লার কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের জেরে লালকেল্লা মেট্রো গেট এবং আশপাশের কয়েকটি গাড়িতেও আগুন ধরে যায়।  

দিল্লি গাড়ি বিস্ফোরণ নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল

দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আম আদমি পার্টির (আপ) জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল লাল কেল্লার কাছে বিস্ফোরণটিকে 'অত্যন্ত উদ্বেগজনক' বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং ঘটনার অবিলম্বে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

দিল্লি গাড়ি বিস্ফোরণ নিয়ে রাহুল গান্ধী

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী 'এক্স'-এ পোস্ট করে বলেছেন, 'দিল্লির লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের খবরটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক এবং উদ্বেগজনক। এই মর্মান্তিক ঘটনায় বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষের মৃত্যুর খবর গভীরভাবে শোকের। দুঃখের এই সময়ে, আমি শোকাহত পরিবারগুলির পাশে আছি, যারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, এবং তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। আমি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।'

সিরিয়াল বিস্ফোরণে মৃত্যুপুরী দিল্লি

দিল্লিতে বিস্ফোরণ। লালকেল্লার কাছে গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। সেই বিস্ফোরণের কারণে লালকেল্লা মেট্রো গেটে আগুন লেগে যায়। আগুন ছড়িয়ে পড়ে আরও কয়েকটি গাড়িতে। ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধারের পরই এই ঘটনায় নাশকতা নিয়ে সন্দেহ ঘনাচ্ছে। যদিও কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত আট জনের মৃত্যুর খবর। ঘটনার পরই দিল্লিতে কড়া সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুধু দিল্লি নয়, মুম্বই এবং লখনউতেও কড়া নিরাপত্তা জারি। দৃশ্যত কাঁপতে কাঁপতে কথা বলছিলেন এক প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি বলেন যে, বিস্ফোরণের আওয়াজ এতটাই জোরে ছিল যে কিছুক্ষণ তাঁর কান ব্যথা করছিল।

সিরিয়াল বিস্ফোরণে মৃত্যুপুরী দিল্লি

তিনি লাল কেল্লার সামনে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'একজনের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমি রাস্তায় একটা হাত পড়ে থাকতে দেখেছি। আমি এটিকে ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। এটি একটি খুব শক্তিশালী বিস্ফোরণ ছিল।'  

সিরিয়াল বিস্ফোরণে মৃত্যুপুরী দিল্লি

 দিল্লির লালকেল্লার সামনে গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।  তদন্তভার হাতে পাওয়া পরেই জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) দল ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। শুধু তা-ই নয়, এনএসজি এবং ফরেন্সিক দলও রয়েছে ঘটনাস্থলে। এনআইএ দল লালকেল্লার দিকে রওনা হয়েছেন, অমিত শাহ কথা বললেন দিল্লি পুলিসের সঙ্গে। বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত তেরো জনের মৃত্যু ঘটেছে। বিস্ফোরণের পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়। হাসপাতালে আহতদের দেখতে পৌঁছেছেন অমিত শাহ। 

