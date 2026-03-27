1400 KM Wide Cyclone: ১৪০০ কিমি লম্বা দানব সাইক্লোন; মাইনাস ১৩০°-র মরণঠান্ডা সুপারসেল, বিদ্যুৎমেঘের বিষছোবল, শীতল বজ্রপাত, হলুদ ও কমলা সতর্কতা
1400 KM Wide Cyclone as Rains Storm: ইরানযুদ্ধ, এলপিজি সংকট, পেট্রল-ডিজেলের দাম, হরমুজ-কাঁটা-- সব ভুলে যান! আপনি যদি উড়েই যান, তো এসবে আর কী আসে যায়? হ্যাঁ, তেমন পরিস্থিতিই তৈরি হয়েছে।
ভয়ংকর বিপদমেঘ
অস্থির আমিরশাহি
বিরল শক্তিশালী ঝড়
শীতল 'সুপারসেল'
মধ্যপ্রাচ্যের এই ঘূর্ণিঝড়ের বর্তমান স্যাটেলাইট দৃশ্য অবিশ্বাস্য। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। নিম্নচাপ কেন্দ্রের দক্ষিণ-পূর্বে ১৪০০ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই সিস্টেমের সবচেয়ে শক্তিশালী 'সুপারসেল'গুলি (তীব্র ঝড় সৃষ্টিকারী মেঘপুঞ্জ) সবেমাত্র সংযুক্ত আরব আমিরশাহির উপর আছড়ে পড়েছে। এবং পুরো দেশটিকে ব্যতিক্রমী এক শীতল বজ্রঝড়ে ঢেকে ফেলেছে।
-১৩০° ফারেনহাইটে
হলুদ ও কমলা সতর্কতা
ঘনীভূত মেঘের (convective clouds) কারণে আবহাওয়া বর্তমানে অস্থির ও প্রতিকূল হয়ে উঠেছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ন্যাশনাল সেন্টার অফ মেটিওরোলজি (NCM) দেশ জুড়ে হলুদ ও কমলা সতর্কতা জারি করেছে। বাসিন্দাদের বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ চমকানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে উপকূলীয়, পূর্ব এবং উত্তরের অঞ্চলগুলিতে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বেশি অনুভূত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।
তীব্র বজ্রঝড়, প্রবল বৃষ্টিপাত, বিপজ্জনক আবহাওয়া
এই বিরল এবং অস্থির পরিস্থিতির প্রভাবে কাতার, বাহরিন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ইরান জুড়ে তীব্র বজ্রঝড়, প্রবল বৃষ্টিপাত এবং বিপজ্জনক আবহাওয়া তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। এছাড়া, ইরাকের উপর একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির প্রভাব আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে ভারী তুষারপাত এবং পুরো অঞ্চল জুড়ে চরম আবহাওয়ার দেখা দিতে পারে।
দুবাইয়ের আবুধাবি, শারজায়
দুবাই বর্তমানে গভীর উদ্বেগের কেন্দ্রে। কারণ ওই অঞ্চলে একটি শক্তিশালী আবহাওয়া সিস্টেম বা দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। শহরটিতে সাধারণত বছরে গড়ে প্রায় ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। তবে পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে ৭৬ মিলিমিটার থেকে ১৫২ মিলিমিটার বা তারও বেশি বৃষ্টি হতে পারে। ফলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিতে পারে এবং জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অনুরূপ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা তৈরি হয়েছে আবু ধাবি এবং শারজাতেও। পাশাপাশি হরমুজ প্রণালীর নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলিও হুমকির মুখে।
