  • 1400 KM Wide Cyclone: ১৪০০ কিমি লম্বা দানব সাইক্লোন; মাইনাস ১৩০°-র মরণঠান্ডা সুপারসেল, বিদ্যুৎমেঘের বিষছোবল, শীতল বজ্রপাত, হলুদ ও কমলা সতর্কতা

1400 KM Wide Cyclone as Rains Storm: ইরানযুদ্ধ, এলপিজি সংকট, পেট্রল-ডিজেলের দাম, হরমুজ-কাঁটা-- সব ভুলে যান! আপনি যদি উড়েই যান, তো এসবে আর কী আসে যায়? হ্যাঁ, তেমন পরিস্থিতিই তৈরি হয়েছে।

| Mar 27, 2026, 02:12 PM IST
ভয়ংকর বিপদমেঘ

এখন এমন এক সময় যখন বিশ্ব মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের ভয়াবহতায় কাঁপছে। ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোনের আঘাতে জর্জরিত পশ্চিম এশিয়া। ঠিক তখনই ওই অঞ্চলটির উপরে আরও এক নতুন বিপদের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে।

অস্থির আমিরশাহি

সংযুক্ত আরব আমিরশাহি গত দুদিন ধরে ভয়ংকর অস্থির এক আবহাওয়ার সাক্ষী হয়ে আছে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে দেশের বিভিন্ন অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে।

বিরল শক্তিশালী ঝড়

একটি বিরল ও শক্তিশালী ঝড় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অংশের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, যা শুষ্ক মরুভূমিকে বরফে ঢাকা প্রান্তরে পরিণত করেছে এবং জনজীবন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে।

শীতল 'সুপারসেল'

মধ্যপ্রাচ্যের এই ঘূর্ণিঝড়ের বর্তমান স্যাটেলাইট দৃশ্য অবিশ্বাস্য। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। নিম্নচাপ কেন্দ্রের দক্ষিণ-পূর্বে ১৪০০ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই সিস্টেমের সবচেয়ে শক্তিশালী 'সুপারসেল'গুলি (তীব্র ঝড় সৃষ্টিকারী মেঘপুঞ্জ) সবেমাত্র সংযুক্ত আরব আমিরশাহির উপর আছড়ে পড়েছে। এবং পুরো দেশটিকে ব্যতিক্রমী এক শীতল বজ্রঝড়ে ঢেকে ফেলেছে।

-১৩০° ফারেনহাইটে

প্রায় -৯০° সেলসিয়াস (-১৩০° ফারেনহাইট) তাপমাত্রার প্রচণ্ড শীতল এবং বিদ্যুতায়িত মেঘের চূড়া সরাসরি দুবাই ও আবু ধাবির উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। ফলে এই দুই মরু-মহানগরীতে সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ ও ঝোড়ো রাত অতিবাহিত হয়েছে।

হলুদ ও কমলা সতর্কতা

ঘনীভূত মেঘের (convective clouds) কারণে আবহাওয়া বর্তমানে অস্থির ও প্রতিকূল হয়ে উঠেছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ন্যাশনাল সেন্টার অফ মেটিওরোলজি (NCM) দেশ জুড়ে হলুদ ও কমলা সতর্কতা জারি করেছে। বাসিন্দাদের বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ চমকানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে উপকূলীয়, পূর্ব এবং উত্তরের অঞ্চলগুলিতে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বেশি অনুভূত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

তীব্র বজ্রঝড়, প্রবল বৃষ্টিপাত, বিপজ্জনক আবহাওয়া

এই বিরল এবং অস্থির পরিস্থিতির প্রভাবে কাতার, বাহরিন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ইরান জুড়ে তীব্র বজ্রঝড়, প্রবল বৃষ্টিপাত এবং বিপজ্জনক আবহাওয়া তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। এছাড়া, ইরাকের উপর একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির প্রভাব আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে ভারী তুষারপাত এবং পুরো অঞ্চল জুড়ে চরম আবহাওয়ার দেখা দিতে পারে।

দুবাইয়ের আবুধাবি, শারজায়

দুবাই বর্তমানে গভীর উদ্বেগের কেন্দ্রে। কারণ ওই অঞ্চলে একটি শক্তিশালী আবহাওয়া সিস্টেম বা দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। শহরটিতে সাধারণত বছরে গড়ে প্রায় ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। তবে পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে ৭৬ মিলিমিটার থেকে ১৫২ মিলিমিটার বা তারও বেশি বৃষ্টি হতে পারে। ফলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিতে পারে এবং জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অনুরূপ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা তৈরি হয়েছে আবু ধাবি এবং শারজাতেও। পাশাপাশি হরমুজ প্রণালীর নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলিও হুমকির মুখে।

Horoscope Today: বৃষের অত্যাশ্চর্য গ্রহযোগ, সিংহের রোমান্স, কুম্ভের অর্থলাভযোগ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

SIR voter list controversy: সব থেকেও &#039;নেই&#039;: &#039;ভোট দিতে পারবে কি&#039;? SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা

Bengal Heavy Rain Orange Alert: দানবীয় স্কোয়াল ফন্টের শিলাবৃষ্টি গিলল কলকাতাকে: ধেয়ে আসছে আরও ভয়ংকর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়, কমলা সতর্কতায় বাড়ছে ভয়

Ram Navami 2026: লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা ও শ্রীরামের মিলিত কৃপায় রামনবমীতে ৪ রাশির কপাল একেবারে সোনায় মোড়া; শুধু টাকা আর টাকা

