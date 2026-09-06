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চা বা ছোট দোকানে স্ক্যান করলেও পেমেন্ট নয়? আর ক'দিন পরেই কি বন্ধ হচ্ছে UPI?

Written BySoumita Khan
Published: Sep 06, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:05 PM IST

UPI KYC deadline: আনুমানিক ১০ লক্ষেরও বেশি ক্ষুদ্র বিক্রেতার স্বাভাবিক ব্যবসা থমকে যেতে পারে। ক্যাশলেস অর্থনীতির এই যুগে চা-বুলো থেকে জামাকাপড়ের দোকান—সবখানেই মানুষ এখন ইউপিআই লেনদেনে অভ্যস্ত। এমন অবস্থায় হঠাৎ ডিজিটাল পেমেন্ট স্তব্ধ হলে বাজারে কেনাবেচার গতি ব্যাপকভাবে ধাক্কা খাবে।

UPI পরিষেবা1/7

UPI পরিষেবা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেশের সব ব্যবসায়ীদের কেওয়াইসি (KYC) প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। কিন্তু এই কম সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ছোট-বড় দোকানির নথি যাচাই করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে ফোনপে ও পেটিএম-এর মতো পেমেন্ট সংস্থাগুলি। 

সময়সীমা2/7

সময়সীমা

নির্দিষ্ট সময়সীমা না বাড়ালে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের বহু দোকানে ইউপিআই (UPI) সেবা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সম্প্রতি এই আশঙ্কা দূর করতে এবং সময়সীমা বাড়ানোর দাবি জানিয়ে রিজার্ভ ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়েছে পেমেন্ট কোম্পানিগুলি।

নতুন কেওয়াইসি3/7

নতুন কেওয়াইসি

মূল সমস্যাটি তৈরি হয়েছে ব্যবসায়ীদের নতুন করে কেওয়াইসি করা নিয়ে। দেশের বহু ছোট দোকানদার এবং ফুটপাতের বিক্রেতারা এখনও এই প্রক্রিয়া শেষ করতে পারেননি। 

রিজার্ভ ব্যাংকের নতুন নিয়ম4/7

রিজার্ভ ব্যাংকের নতুন নিয়ম

অন্যদিকে, রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ম মেনে সঠিক সময়ের মধ্যে কেওয়াইসি যদি না হয়, তাহলে ওই ব্যবসায়ীদের অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর ফলে দোকানগুলির কিউআর (QR) কোড ও সাউন্ডবক্স কাজ করবে না। ফলে কেনাকাটা করার সময় ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধা পাবেন না সাধারণ গ্রাহকরা।

বিপদে ছোট ব্যবসায়ী5/7

বিপদে ছোট ব্যবসায়ী

এই নিয়ম কার্যকর হলে দেশের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ ছোট ব্যবসায়ী বিপদে পড়বেন। আনুমানিক ১০ লক্ষেরও বেশি দোকানি সরাসরি এই সমস্যার মুখে পড়তে পারেন। সম্প্রতি সময়ে চায়ের দোকান থেকে শুরু করে বড় কাপড়ের দোকান- সব জায়গায় মানুষ নগদ ছাড়া ইউপিআই করতেই পছন্দ করেন। এই অবস্থায় হঠাৎ ডিজিটাল পেমেন্ট বন্ধ হয়ে গেলে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ী- উভয়কেই চরম অসুবিধায় পড়তে হবে।

 

পেমেন্ট সংস্থাগুলির বক্তব্য6/7

পেমেন্ট সংস্থাগুলির বক্তব্য

পেমেন্ট সংস্থাগুলির বক্তব্য, গ্রাম ও শহরের কোণায় ছড়িয়ে থাকা ছোট বিক্রেতাদের দোকানে গিয়ে নথি সংগ্রহ করা বেশ কঠিন। তাছাড়া ২০২৫ সালের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও থার্ড পার্টি বা অস্থায়ী কর্মী দিয়ে এই কাজ করানো যাবে না। 

 

পেমেন্ট সংস্থাগুলির বক্তব্য7/7

পেমেন্ট সংস্থাগুলির বক্তব্য

কেবল কোম্পানির স্থায়ী কর্মীরাই দোকানে গিয়ে কেওয়াইসি নথি সংগ্রহ করতে পারবেন। এই কাজের জন্য নতুন কর্মী নিয়োগ করা হলেও বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ীর নথি মেলাতে সময় লাগছে। তাই নির্দিষ্ট সময়সীমা না বাড়ালে এই জটিলতা কাটানো অসম্ভব।

TAGS:
UPI KYC deadline

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