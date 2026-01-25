English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • 16000 Flights Cancelled: ১৬০০০ ফ্লাইট বাতিল! জারি জরুরি অবস্থা, ভয়াবহ ভারী তুষারপাতে হাড়হিম পরিস্থিতি! কয়েক ফুট পুরু বরফের নীচে...

Deadly Snow Storm 16000 Flights Cancelled: তীব্র শীত, বরফবৃষ্টি ও ভারী তুষারপাতের প্রভাবে বিস্তীর্ণ এলাকায় জনজীবন বিপর্যস্ত। আবহাওয়াজনিত দুর্যোগের কারণে অন্তত ১৭টি রাজ্যে জারি জরুরি অবস্থা। বাতিল হচ্ছে একের পর এক ফ্লাইট।

| Jan 25, 2026, 05:16 PM IST
1/7

বিপর্যয়

ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট 'ফ্লাইটঅ্যাওয়ার' জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে চলাচলকারী দেশটি থেকে যাত্রা শুরু করা অথবা দেশটিতে অবতরণের কথা ছিল-- এমন ১১ হাজার ৮৩৫টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। আরও হবে বলে আশঙ্কা।

2/7

ফ্লাইট বাতিল, বিলম্বিত

শুধু শনিবার বিকেল পর্যন্তই ৩৭০০টির বেশি ফ্লাইট বাতিল, আর ২ হাজার ১৭৫টি বিলম্বিত। রবিবার প্রায় ৮০৯০টি ফ্লাইট বাতিল হওয়ার কথা। আর ৬৯৩টি ফ্লাইট বিলম্বিত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭টি অঙ্গরাজ্যে প্রায় ১৯ কোটি মানুষ শীতকালীন আবহাওয়া-- সতর্কতার আওতায় রয়েছেন।

3/7

শীতকালীন দুর্যোগ-সতর্কতা

আসলে রকি পর্বতমালা অঞ্চল থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় শীতকালীন দুর্যোগ-সতর্কতা জারি হয়েছে। নিউ মেক্সিকো থেকে টেনেসি ভ্যালি পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে বরফ ও বরফবৃষ্টি দেখা যাচ্ছে। মধ্য-পশ্চিম ও মিড-অ্যাটলান্টিক অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে ভারী তুষারপাত।

4/7

৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস সতর্ক করে বলেছে, মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের বড় অংশ জুড়ে বিপজ্জনক শৈত্যপ্রবাহ চলছে। অনেক জায়গাতেই বাতাসের শীতলতা --২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ১০ থেকে ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম রয়েছে।

5/7

বিদ্যুৎবিহীন

এরই মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ১ লাখ ৩২ হাজারের বেশি বাড়ি বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়েছে। তীব্র ঠান্ডার মধ্যে এই পরিস্থিতি ভোগান্তি আরও বাড়িয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, নতুন সপ্তাহ থেকে সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতি ধীরে ধীরে হতে পারে।

6/7

রাজ্যে রাজ্যে জরুরি অবস্থা

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহারান মামদানি নগরবাসীকে সতর্ক করে বলেছেন, সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা গত আট বছরের মধ্যে যেকোনো সময়ের তুলনায় কম থাকতে পারে। তিনি বলেন, স্থানীয় সময় শনিবার মধ্যরাতের দিকে তুষারপাত শুরু হওয়ার কথা। রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি তুষারপাত হতে পারে। বরফ, তুষার ও বরফবৃষ্টির প্রভাবে অন্তত ১৭টি অঙ্গরাজ্য ও ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়ায় জরুরি অবস্থা জারি।

7/7

ট্রাম্পের অনুমোদন

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক সোশ্যাল পোস্টে জানিয়েছেন, তিনি টেনেসি, জর্জিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনা, সাউথ ক্যারোলাইনা, মেরিল্যান্ড, আরকানসাস, কেন্টাকি, লুইজিয়ানা, মিসিসিপি, ইন্ডিয়ানা, ভার্জিনিয়া ও ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া-- এই ১২টি অঙ্গরাজ্যের জন্য ফেডারেল জরুরি অবস্থা ঘোষণার অনুমোদন দিয়েছেন। 

