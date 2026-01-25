16000 Flights Cancelled: ১৬০০০ ফ্লাইট বাতিল! জারি জরুরি অবস্থা, ভয়াবহ ভারী তুষারপাতে হাড়হিম পরিস্থিতি! কয়েক ফুট পুরু বরফের নীচে...

16000 Flights Cancelled: ১৬০০০ ফ্লাইট বাতিল! জারি জরুরি অবস্থা, ভয়াবহ ভারী তুষারপাতে হাড়হিম পরিস্থিতি! কয়েক ফুট পুরু বরফের নীচে...
Deadly Snow Storm 16000 Flights Cancelled: তীব্র শীত, বরফবৃষ্টি ও ভারী তুষারপাতের প্রভাবে বিস্তীর্ণ এলাকায় জনজীবন বিপর্যস্ত। আবহাওয়াজনিত দুর্যোগের কারণে অন্তত ১৭টি রাজ্যে জারি জরুরি অবস্থা। বাতিল হচ্ছে একের পর এক ফ্লাইট।
বিপর্যয়
ফ্লাইট বাতিল, বিলম্বিত
শীতকালীন দুর্যোগ-সতর্কতা
৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট
বিদ্যুৎবিহীন
রাজ্যে রাজ্যে জরুরি অবস্থা
নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহারান মামদানি নগরবাসীকে সতর্ক করে বলেছেন, সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা গত আট বছরের মধ্যে যেকোনো সময়ের তুলনায় কম থাকতে পারে। তিনি বলেন, স্থানীয় সময় শনিবার মধ্যরাতের দিকে তুষারপাত শুরু হওয়ার কথা। রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি তুষারপাত হতে পারে। বরফ, তুষার ও বরফবৃষ্টির প্রভাবে অন্তত ১৭টি অঙ্গরাজ্য ও ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়ায় জরুরি অবস্থা জারি।
ট্রাম্পের অনুমোদন
