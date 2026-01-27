English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Deadly Boat Sink: ভয়ংকরতম সলিলসমাধি! ৩৫৯ আরোহী নিয়ে ভয়াবহ ফেরিডুবি অন্ধকার মরণঠান্ডা জলে! দেহ উদ্ধার করতে-করতে...

Deadly Boat Sink: ভয়ংকরতম সলিলসমাধি! ৩৫৯ আরোহী নিয়ে ভয়াবহ ফেরিডুবি অন্ধকার মরণঠান্ডা জলে! দেহ উদ্ধার করতে-করতে...

Philippines Ferry with 359 Onboard Sinks: ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় বাসিলান প্রদেশে ৩৫৯ জনের মতো আরোহী নিয়ে একটি ফেরি ডুবে গিয়েছে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৮ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ভয়ংকর সলিলসমাধি!

| Jan 27, 2026, 02:02 PM IST
1/7

মাঝরাতে

রবিবার মাঝরাতে এমভি তৃষ্ণা ক্রিস্টিন ৩ নামের যাত্রীবাহী ফেরিটি ডুবে যায়। নৌযানটি বন্দরনগরী জাম্বোয়ানগা থেকে সুলুর দক্ষিণাঞ্চলের জোজো দ্বীপে যাচ্ছিল।

2/7

৩৩২ জন যাত্রী এবং

ডুবে যাওয়ার সময়ে ফেরিটিতে ৩৩২ জন যাত্রী ও ২৭ জন ক্রু ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। রবিবার রাত ১টা ৫০ মিনিটে নৌযানটি থেকে বিপদসংকেত পাওয়ার কথা জানায় ফিলিপাইনের কোস্টগার্ড। ঘণ্টাচারেক আগে সেটি জাম্বোয়ানগা ছেড়ে এসেছিল।

3/7

১ নটিক্যাল মাইল দূরে

বাসিলান প্রদেশের সংশ্লিষ্ট দ্বীপ থেকে প্রায় ১ নটিক্যাল মাইল ( যা প্রায় ২ কিমি) দূরে থাকা অবস্থায় ফেরিটি ডুবে যায়। কোস্টগার্ড জানিয়েছে, উদ্ধার করা ব্যক্তিদের অনেককে ওই দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়।

4/7

১৮ জনের মৃত্যু

ফিলিপাইনের সাউদার্ন মিন্দানাও ডিস্ট্রিক্টের কোস্টগার্ডের তরফে জানানো হয়, এই ঘটনায় অন্তত ৩১৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। ১৮ জনের মৃত্যু নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে।

5/7

কোস্টগার্ড-নৌবাহিনী-বিমানবাহিনী

উদ্ধারকাজে সহায়তার জন্য কোস্টগার্ডের একটি উড়োজাহাজ নামানো হয়েছে। নৌবাহিনী আর বিমানবাহিনীও উদ্ধারকাজে তাদের রিসোর্স কাজে লাগিয়েছে।

6/7

দুর্ঘটনার ভিডিয়ো

বাসিলান প্রদেশের গভর্নর ফেসবুকে একটি ভিডিয়ো ফুটেজ পোস্ট করেছেন। ভিডিয়োটিতে দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের কয়েকজনকে নৌকা থেকে নামাতে দেখা যায়। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্ট্রেচারে ছিলেন। 

7/7

বেশিরভাগই সুস্থ, তবে...

বাসিলানের গভর্নর স্থানীয় এক রেডিয়োকে জানান, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের বেশিরভাগই সুস্থ আছেন। তবে বয়স্ক কয়েকজনকে জরুরি চিকিৎসা দিতে হয়েছে।

