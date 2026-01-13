English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Earthquake: মাত্র ৩০ সেকেন্ডের তাণ্ডব, ৭.০ মাত্রার ভয়াল ভূ-কম্পে ধুয়েমুছে সব শেষ, মৃত্যুমিছিলে ৩০০০০ প্রাণ!

Earthquake: মাত্র ৩০ সেকেন্ডের তাণ্ডব, ৭.০ মাত্রার ভয়াল ভূ-কম্পে ধুয়েমুছে সব শেষ, মৃত্যুমিছিলে ৩০০০০ প্রাণ!

1915 Avezzano Earthquake: মাত্র ৩০ সেকেন্ডের তাণ্ডব! ৭.০ মাত্রার ভয়াল ভূ-কম্পে সব শেষ নিমেষে, মৃত্যুমিছিলে শামিল ৩০০০০ প্রাণ!  ইতালি ভেবই কেঁপে ওঠে....  

| Jan 13, 2026, 07:33 PM IST
1/7

১৩ জানুয়ারি ২০২৬

13 January 2026

ক্যালেন্ডার বলছে আজ ১৩ জানুয়ারি ২০২৬। ঠিক ১১১ বছর আগে এই তারিখেই ইতালি দেখেছিল এক ভয়াবহ অবিস্মরণীয় অভিশপ্ত সকাল। রাতারাতি সব তছনছ হয়ে গিয়েছিল মাত্র ৩০ সেকেন্ডের ভয়াল ভূমিকম্পে! আজও যা ভোলেনি ইতালির মানুষ  

2/7

১৯১৫ সালের অ্যাভেজ্জানো ভূমিকম্প

1915 Avezzano Earthquake

১৯১৫ সালের অ্যাভেজ্জানো ভূমিকম্প ছিল ইতালির ইতিহাসে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভূমিকম্পে ফুচিনো বেসিনে অবস্থিত শহরটি রাতারাতি পুরো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং মৃত্যুমিছিলে শামিল হয়েছিল ৩০০০০ প্রাণ!   

3/7

অ্যাভেজ্জানো ভূমিকম্পের মাত্রা

Avezzano Earthquake Magnitude

১৩ জানুয়ারি স্থানীয় সময়ে সকাল ০৭:৫২:৪২ মিনিটে হয় এই ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে তীব্রতার মাত্রা ছিল ৬.৭ থেকে ৭.০ ম্যাগনিটিউড। এর ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি যেমন হয়, তেমনই প্রবল ঠান্ডায় বহু মানুষের মৃত্যুও হয়।  

4/7

অ্যাভেজ্জানো ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহত

Avezzano Earthquake Damage and casualties

অ্যাভেজ্জানো শহরের ১১০০০ বাসিন্দার মধ্যে ১০০০-এরও কম মানুষ বেঁচে ছিলেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলে। দুর্বল নির্মাণশৈলী এবং ভূমিকম্পের পরপরই তুষারপাত ও তীব্র ঠান্ডাতেই মৃত্যুর সুনামি দেখেছিল অ্যাভেজ্জানো।  

5/7

অ্যাভেজ্জানো ভূমিকম্পে ব্যাপক ধ্বংস

Avezzano Earthquake Widespread destruction

অ্যাভেজ্জানো ও মার্সিকা অঞ্চলের অনেক শহর মাটিতে মিশে যায়। খারাপ রাস্তা এবং তুষারপাতের কারণে উদ্ধারকার্যও ব্যাহত হয়েছিল। বহু গ্রাম কয়েক সপ্তাহ পর সাহায্য পায়। ইতালির ইতিহাসে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পগুলির মধ্যে অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত।  

6/7

১৯১৫ সালের ভূমিকম্পের তালিকা

List of earthquakes in 1915

১৯১৫ সালের ভূমিকম্পের তালিকাও চোখ কপালে তুলবে। শুধু ইতালিই নয়, বিশ্বজুড়ে প্রকৃতির ভয়ংকর গ্রাসে পড়েছিল একাধিক দেশ। রাশিয়া, এল সালভাদোর, ভানুয়াতু, জাপান , বলিভিয়া, রাশিয়া, জাপান , মেক্সিকো, আমেরিকা, ফিলিপাইন্স, ভারত, ব্রাজিল ও মঙ্গোলিয়াও দেখেছিল ভূমিকম্প।  

7/7

অপয়া ১৩!

Unlucky 13

'অশুভ ১৩' বা 'অপয়া ১৩' এক প্রচলিত পশ্চিমী কুসংস্কার! যা আজও বহু মানুষই বিশ্বাস করেন। অ্যাভেজ্জানো ভূমিকম্পের সঙ্গেও অনেকে সেই 'আনলাকি থার্টিন' তত্ত্ব জুড়েছে।   

