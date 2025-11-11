Delhi Red Fort Blast: গাড়ির জানলায় হাত দিয়ে বসে হামলাকারী! দিল্লি বিস্ফোরণে 'ফিদায়েঁ' ডঃ উমর মহম্মদের প্রথম ছবি প্রকাশ্যে...

Delhi Red Fort Blast: গাড়ির জানলায় হাত দিয়ে বসে হামলাকারী! দিল্লি বিস্ফোরণে 'ফিদায়েঁ' ডঃ উমর মহম্মদের প্রথম ছবি প্রকাশ্যে...
Delhi Blast: লাল কেল্লায় বিস্ফোরণে মৃত ৯। কে এই সুইসাইড বোম্বার। কী তার যোগ? সূত্রের খবর, পার্কিং-এ গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সন্দেহভাজন হামলাকারী গাড়ি থেকে একটিও সময় বের হয়নি।
সূত্রের খবর, এই গাড়িটি (নম্বর প্লেট HR 26CE7674) লাল কেল্লার পার্কিং-এ প্রায় তিন ঘণ্টা ছিল, দুপুর ৩:১৯ মিনিটে প্রবেশ করে সন্ধ্যে ৬:৩০ নাগাদ বের হয়। দিল্লি গেটের দিকে লাল কেল্লার একেবারে অন্যপ্রান্তে সুনহরি মসজিদের এই পার্কিং থেকে সোমবার সন্ধ্যে সাড়ে ছটা নাগাদ গাড়িটি বের হয়ে লালকেল্লার প্রধান ফটকের দিকে যায়। সেখানে ইউটার্ন নেওয়ার পর ঘটে বিস্ফোরণ।
