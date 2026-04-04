West Bengal Assembly Election 2026: ময়নাগুড়িতে মনোনয়ন: একই কেন্দ্রে বিজেপির জোড়া প্রার্থী, লড়ছেন কে? জানা গেল অবশেষে

West Bengal Assembly Election 2026:  ময়নাগুড়িতে প্রার্থী হিসেবে বিদায়ী বিধায়কের নাম ঘোষণা হতেই বিক্ষোভে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। শেষে প্রার্থী-বদল। কিন্তু আজ, শনিবার জমা পড়ল  জোড়া মনোয়ন।

| Apr 04, 2026, 11:36 PM IST
এক আসনে বিজেপির জোড়া প্রার্থী

প্রদ্যুত্‍ দাস: ভোট-বাংলায় বেনজির কাণ্ড। এক আসনে বিজেপির জোড়া প্রার্থী! একইদিনে মনোয়নপত্রও জমা দিলেন দু'জনেই।  শোরগোল জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে। 

প্রার্থী বদলেও স্বস্তি নেই। জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়িতে বিড়ম্বনায় বিজেপি।

একুশে বিধানসভা ভোটে ময়নাগুড়িতে জিতেছিল বিজেপি। বিধায়ক হয়েছিলেন কৌশিক রায়।  

 ছাব্বিশেও বিজেপির প্রার্থীতালিকায় ময়নাগুড়ি কেন্দ্রে নাম ছিল বিদায়ী বিধায়ক কৌশিকেরই।  

এদিকে ময়নাগুড়িতে প্রার্থী হিসেবে বিদায়ী বিধায়কের নাম ঘোষণা হতেই বিক্ষোভে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁরা।  

বিক্ষোভের মুখে প্রার্থী-বদল। ময়নাগুড়িতে কৌশিক রায়ের বদলে ডালিম রায়ের নাম ঘোষণা করে বিজেপি।  

বিদায়ী বিধায়ক কিন্তু প্রার্থীপদ ছাড়তে নারাজ।  আজ, শনিবার সকালে যথারীতি মনোনয়ন  জমা দিতেও চলে যান তিনি।  

কিছুক্ষণ পর সদলবদলে মনোয়ন জমা দিতে আসেন ডালিম রায়ও।  তাহলে বিজেপি প্রার্থী কে? বিভ্রান্তি চরমে।  

বিজেপির নেতৃত্বের অবশ্য় সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বিভ্রান্তির কোনও অবকাশ নেই। ময়নাগুড়িতে দলের প্রার্থী ডালিম রায়।  

LPG Price Rise: মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, ফের লাফিয়ে বাড়ল গ্যাসের দাম; এই এপ্রিল থেকেই একেবারে ৭০০ টাকা

LPG Price Rise: মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, ফের লাফিয়ে বাড়ল গ্যাসের দাম; এই এপ্রিল থেকেই একেবারে ৭০০ টাকা

Bengal Weather Update: গাঙ্গেয় বঙ্গে ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে কালবৈশাখী; বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি; রবি থেকেই কি শুরু ঘোর দুর্যোগ?

Rahul Arunoday Banerjee Death: ভেজা চোখে FIR, রাহুলের আকস্মিক চলে যাওয়ার জবাব চাইছেন প্রিয়াঙ্কা

Gold Price Drop: পাহাড়চূড়া থেকে মাটিতে এসে পড়ল সোনার দাম, নামছে রুপোও; একলাফে দেড় লাখ টাকা কমল

