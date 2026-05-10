PM Jeevan Jyoti Yojana: মাত্র ৪৩৬ টাকা থাকলেই পাবেন ২ লাখ; মোদীজি'র 'পিএমজেজেবিওয়াই' কী, জানেন?

PM Jeevan Jyoti Yojana Rs 2 Lakh for Rs 436: আদ্যন্ত অনিশ্চয়তার এই যুগে জীবনবিমা খুবই জরুরি একটা বিষয়। তবে, বহুমূল্য স্কিমগুলি অনেকেই কিনতে পারেন না। তাই গরিব সাধারণ মানুষের কথা ভেবে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিমা প্রকল্প তৈরি করে।

| May 10, 2026, 07:59 PM IST
1/7

প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা

দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের কথা ভেবে ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা (PM Jeevan Jyoti Yojana) প্রকল্পটি এনেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। 

2/7

৪৩৬ টাকায় ২ লক্ষ

এই বিমার সুবিধা যে কেউ পেতে পারেন। বিমার মেয়াদ থাকাকালীন কারোর মৃত্যু হলে তার পরিবার (বিমা করা ব্যক্তির যিনি নমিনি থাকবেন তিনি) ২ লক্ষ টাকা পাবে। এর জন্য বছরে প্রিমিয়াম দিতে হবে মাত্র ৪৩৬ টাকা।

3/7

আদ্যন্ত অনিশ্চয়তার যুগে

এই আদ্যন্ত অনিশ্চয়তার যুগে জীবনবিমা একটা খুবই দরকারি বিষয়। তবে, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার বহুমূল্য স্কিমগুলি অনেকে সাধারণ মানুষই কিনতে পারেন না। তাই গরিব সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই কেন্দ্রীয় সরকার এরকম একটি বিমা প্রকল্প তৈরি করে। 

4/7

কারা আবেদন করতে পারবেন?

প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা (PMJJBY)-য় ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারেন। তবে নাম এনরোলড হয়ে গেলে সুবিধাটি ৫৫ বছর পর্যন্ত মিলবে। ১ জুন থেকে ৩১ মে পর্যন্ত এক বছরের মেয়াদে জীবন বিমা কভার দেওয়া হয়।

5/7

কোথায় আবেদন?

এই বিমা করার জন্য যে কোনও ব্যাংকে চলে যান। যে কোনও ব্যাংকেই এই বিমার সুবিধা পাওয়া যায়। তাই আপনার নিকটবর্তী ব্যাংকে গিয়ে এই স্কিমের ফর্ম পূরণ করলেই আপনি এর আওতায় চলে আসবেন। 

6/7

কীভাবে আবেদন?

কী কী লাগবে? আবেদন করার সময়ে ফর্মের সঙ্গে দিতে হবে আধার কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পাসবুক, মোবাইল নম্বর এবং পাসপোর্ট ছবি।

7/7

প্রিমিয়াম নিয়ে 'নো' চিন্তা

এই বিমার প্রিমিয়াম নিয়েও কাউকে কোনও চিন্তা করতে হবে না। ব্যাংক থেকেই অটো-ডেবিট প্রক্রিয়ায় প্রিমিয়ামের টাকাটা কেটে নেওয়া হয় প্রতি বছর। আর, যদি কোনও কারণে কেউ প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা চালিয়ে যেতে না পারেন বা বিমা বন্ধ করে দিতে চান, তবে, ব্যাংকে গিয়ে আবেদন করলেই অটো-ডেবিট বাতিল করে দেওয়া হয়। কোনও ঝামেলা নেই! 

CM Vijay's Girlfriend Trisha Krishnan: তামিলনাড়ুর CM তৃষ্ণার্ত তৃষায়, 'থালাপতি'র ২৬ বছরের দাম্পত্য ভাঙায় অভিযুক্ত দক্ষিণী, আঁংটি বদলেও বিয়ে না করা নায়িকাই খবরে

