Gold News: ২০০%-এরও বেশি লাভ- দামের অস্বাভাবিক পতনের পর, অক্ষয় তৃতীয়ার পরই সোনায় দারুণ ছাড়ের ঘোষণা আরবিআইয়ের

Gold News: ২০০%-এরও বেশি লাভ- দামের অস্বাভাবিক পতনের পর, অক্ষয় তৃতীয়ার পরই সোনায় দারুণ ছাড়ের ঘোষণা আরবিআইয়ের

RBI Opens SGB Early Redemption: ২০২% থেকে ২০৫% পর্যন্ত লাভ। বিনিয়োগকারীদের জন্য সোনায় ছাড়ের দারুণ সুযোগ দিচ্ছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। দেরি না করে এখনই লাভের অংক ঘরে তুলুন।

| Apr 20, 2026, 06:15 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দামের অস্বাভাবিক পতনের পর এবার অক্ষয় তৃতীয়ার পরদিনই সোনায় দারুণ ছাড়ের ঘোষণা আরবিআইয়ের। যাতে লাভ ২০০%-এরও বেশি।

আরবিআই (RBI) সোনার বন্ডে আগাম রিডেম্পশন চালু করেছে। যেখানে ২০২% লাভ মিলছে। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (RBI) ২০ এপ্রিল সভারেইন গোল্ড বন্ড (SGB) ২০২০-২১ সিরিজ-VII-এর জন্য আগাম রিডেম্পশনের সুযোগ দিচ্ছে। 

স্কিমের নিয়ম অনুসারে ইস্যু তারিখ থেকে পাঁচ বছর পূর্ণ হলে, বিনিয়োগকারীরা চাইলে আগেই টাকা তুলে নিতে পারেন। এমনটাই জানিয়েছে আরবিআই। 

এতে বন্ডধারীরা পূর্ণ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই লাভের টাকা ঘরে তুলতে পারবেন। সাধারণত SGB-এর মেয়াদ হয় ৮ বছর। কিন্তু এই মধ্যবর্তী এগজিট অপশন বিনিয়োগকারীদের আগেই লাভ বুক করার সুযোগ দেয়। 

রিডেম্পশন মূল্য নির্ধারণ করা হয় বাজারভিত্তিক সোনার দামের ওপর। এই দাম নির্ধারণ করে ইন্ডিয়া বুলিয়ন অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (IBJA)।

RBI জানিয়েছে, “২০ এপ্রিল আগাম রিডেম্পশনের জন্য প্রতি ইউনিটের দাম হবে ১৫,২৫৪ টাকা।" এতে বিনিয়োগকারীরা ২০০%-এরও বেশি লাভের মুখ দেখতে চলেছেন।

কারণ, বন্ডটি মূলত ইস্যু হয়েছিল প্রতি ইউনিট ৫,০৫১ টাকায়। আর বর্তমান রিডেম্পশন মূল্য ১৫,২৫৪ টাকা। যার ফলে রিটার্ন ২০২%-এরও বেশি। 

ওদিকে অনলাইনে যারা কিনেছিলেন তারা অতিরিক্ত আরও ৫০ টাকার ছাড় পেয়েছিলেন, ফলে তাদের মোট লাভ প্রায় ২০৫%। 

এর সঙ্গে প্রতি বছর ২.৫% হারে পাওয়া সুদ বিনিয়োগকে আরও লাভজনক করেছে। প্রসঙ্গত, ১ এপ্রিল ২০২৬-এর পর থেকে রিডেম্পশনের ক্ষেত্রে করের নিয়মেও পরিবর্তন এসেছে। 

এখন থেকে শুধুমাত্র যারা পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত বন্ড ধরে রাখবেন, তারাই মূলধনী লাভের কর ছাড় পাবেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে ১২ মাসের বেশি ধরে রাখলে দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভ (LTCG)-এ ১২.৫% কর লাগবে। 

আর ১২ মাসের কম হলে, আয়কর হারের স্ল্যাব অনুযায়ী স্বল্পমেয়াদী লাভ করযোগ্য হবে। আর সেকেন্ডারি মার্কেট থেকে কেনা বন্ডে কর ছাড় প্রযোজ্য হবে না। 

প্রসঙ্গত, SGB হল ভারতের সরকারের পক্ষে RBI দ্বারা ইস্যু করা ফিজিক্যাল সোনার বিকল্প একটি বিনিয়োগ মাধ্যম। এতে সোনার দামের সঙ্গে লাভের সুযোগ থাকলেও সোনা সংরক্ষণের ঝামেলা নেই।

পরবর্তী অ্যালবাম

