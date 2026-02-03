2026 Hottest Year: ফুটন্ত তেলের কড়াই হতে চলেছে ২০২৬? বিজ্ঞানীরা বলছেন, ১৮৫০ সালের পরে 'হটেস্ট ইয়ার' হচ্ছে...

2026 Hottest Year: ফুটন্ত তেলের কড়াই হতে চলেছে ২০২৬? বিজ্ঞানীরা বলছেন, ১৮৫০ সালের পরে 'হটেস্ট ইয়ার' হচ্ছে...
2026 to be Hottest Year: ২০২৬ সাল হটেস্ট ইয়ার হতে চলেছে? আবহবিদেরা বলছেন, প্রি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল যুগের তুলনায় এই ২০২৬ সালে গড় তাপমাত্রা বাড়বে ১.৪ সেলসিয়াস। মোটেই কম নয়! ২০২৬ ১৮৫০ সালের পরে চারটি হটেস্ট বছরের একটি হতে চলেছে। এর পর কী হবে?
২০২৬ সাল কি হটেস্ট ইয়ার
সেলসিয়াসের সীমা
আবহাওয়ার চরম
১৮৫০ থেকে ১৯০০
গ্লোবাল টেম্পারেচার
ভয়ংকর বিপর্যয়
ব্যাহত ক্লাইমেট সিস্টেম
কে দায়ী?
