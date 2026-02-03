English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • 2026 Hottest Year: ফুটন্ত তেলের কড়াই হতে চলেছে ২০২৬? বিজ্ঞানীরা বলছেন, ১৮৫০ সালের পরে হটেস্ট ইয়ার হচ্ছে...

2026 Hottest Year: ফুটন্ত তেলের কড়াই হতে চলেছে ২০২৬? বিজ্ঞানীরা বলছেন, ১৮৫০ সালের পরে 'হটেস্ট ইয়ার' হচ্ছে...

2026 to be Hottest Year: ২০২৬ সাল হটেস্ট ইয়ার হতে চলেছে? আবহবিদেরা বলছেন, প্রি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল যুগের তুলনায় এই ২০২৬ সালে গড় তাপমাত্রা বাড়বে ১.৪ সেলসিয়াস। মোটেই কম নয়! ২০২৬ ১৮৫০ সালের পরে চারটি হটেস্ট বছরের একটি হতে চলেছে। এর পর কী হবে?

| Feb 03, 2026, 06:17 PM IST
1/8

২০২৬ সাল কি হটেস্ট ইয়ার

এই ২০২৬ সাল কি হটেস্ট ইয়ার হতে চলেছে? আবহবিদেরা বলছেন, প্রি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল যুগের তুলনায় এই ২০২৬ সালে গড় তাপমাত্রা বাড়বে ১.৪ সেলসিয়াস। যা মোটেই কম নয়! আর এই সূত্রেই বছরটি ১৮৫০ সালের পরে চারটি হটেস্ট বছরের একটি হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে।

2/8

সেলসিয়াসের সীমা

তবে, ২০২৪ সালটি তাপমাত্রার যে রেকর্ড গড়েছিল, ২০২৬ হয়তো সেটা টপকাতে পারবে না। কিন্তু আবহাওয়াবিদেরা যে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের সীমা বেঁধে দিয়েছেন, ২০২৬ তার খুব কাছাকাছি চলে যাচ্ছে।

3/8

আবহাওয়ার চরম

প্রসঙ্গত, ২০২৩ ও ২০২৪-- দুটি বছরই রেকর্ড তাপমাত্রার বছর। এমনিতেই এখন দক্ষিণ এশিয়া ও ইউরোপ জুড়ে আবহাওয়ার চরম চেহারা ধরা পড়ছে।

4/8

১৮৫০ থেকে ১৯০০

মার্কিন হাওয়া মহল মনে করছে, ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের গড় ১.৩৪ ডিগ্রি থেকে ১.৫৮ ডিগ্রি থেকে এই যে বৃদ্ধিটা ২০২৬ দেখাচ্ছে, সেটাই বলে দিচ্ছে, ইদানীংকালের এই গ্লোবাল টেম্পারেচার কতটা সাংঘাতিক হতে চলেছে।

5/8

গ্লোবাল টেম্পারেচার

যদিও ওই সীমা, মানে, ১.৪ ডিগ্রির মার্কটা ২০২৬-য়ে একই থাকবে। অন্তত আগের ৩ বারের মতোই। তবে এটা টানা থেকে যাওয়াটাও খুব ভালো চিহ্ন নয়।

6/8

ভয়ংকর বিপর্যয়

তাপের এই ঊর্ধ্বমুখিনতা কী ডেকে আনছে আমাদের জন্য? এই চরম ওয়েদার ডেকে আনছে দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্রতম তাপপ্রবাহ, বিপুল বৃষ্টিপাত, হড়পা বান এবং টানা খরা।

7/8

ব্যাহত ক্লাইমেট সিস্টেম

ক্লাইমেট সিস্টেম নানা ভাবে ব্যাহত হচ্ছে, মনে করাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। এতে বরফস্তর গলে যাচ্ছে, ইকোসিস্টেম নষ্ট হচ্ছে। 

8/8

কে দায়ী?

জানা যাচ্ছে, মূল কালপ্রিট এল নিনো। এটাই ২০২৩ ও ২৪ সালে তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি অনেকটা দায়ী লা নিনা-ও। বৃক্ষচ্ছেদন ও জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহারই এই বিপর্যয় ডেকে আনছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Mohun Bagan House: 'ভালো-বাসা'র রং সবুজ-মেরুন! প্রেমিকার ইচ্ছায় 'মোহনবাগান বাড়ি' বানালেন হুগলির শুভজিত্‍...

পরবর্তী অ্যালবাম

Mohun Bagan House: &#039;ভালো-বাসা&#039;র রং সবুজ-মেরুন! প্রেমিকার ইচ্ছায় &#039;মোহনবাগান বাড়ি&#039; বানালেন হুগলির শুভজিত্‍...

Mohun Bagan House: 'ভালো-বাসা'র রং সবুজ-মেরুন! প্রেমিকার ইচ্ছায় 'মোহনবাগান বাড়ি' বানালেন হুগলির শুভজিত্‍...

Mohun Bagan House: 'ভালো-বাসা'র রং সবুজ-মেরুন! প্রেমিকার ইচ্ছায় 'মোহনবাগান বাড়ি' বানালেন হুগলির শুভজিত্‍... 10
Team India T20 World Cup 2026 News: ৪ দিন পরেই বিশ্বকাপ শুরু, তাহলে এখন আচমকাই কেন দেশ ছাড়ছেন সূর্যরা! বাধ্য হয়েই বোর্ডের চরম সিদ্ধান্ত?

Team India T20 World Cup 2026 News: ৪ দিন পরেই বিশ্বকাপ শুরু, তাহলে এখন আচমকাই কেন দেশ ছাড়ছেন সূর্যরা! বাধ্য হয়েই বোর্ডের চরম সিদ্ধান্ত?

Team India T20 World Cup 2026 News: ৪ দিন পরেই বিশ্বকাপ শুরু, তাহলে এখন আচমকাই কেন দেশ ছাড়ছেন সূর্যরা! বাধ্য হয়েই বোর্ডের চরম সিদ্ধান্ত? 7
West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত রাজ্যে কত দফায় বিধানসভা ভোট? কমিশন সূত্রে বিরাট বড় আপডেট...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত রাজ্যে কত দফায় বিধানসভা ভোট? কমিশন সূত্রে বিরাট বড় আপডেট...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত রাজ্যে কত দফায় বিধানসভা ভোট? কমিশন সূত্রে বিরাট বড় আপডেট... 13
West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং! SIR হিয়ারিঙের পরেও বাদ যাবে কোন ভোটারদের নাম? ১৪ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই বড় আপডেট...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং! SIR হিয়ারিঙের পরেও বাদ যাবে কোন ভোটারদের নাম? ১৪ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই বড় আপডেট...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং! SIR হিয়ারিঙের পরেও বাদ যাবে কোন ভোটারদের নাম? ১৪ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই বড় আপডেট... 15