Zee News Bengali
Gold Price Today: আগামী সপ্তাহে ধনতেরাস! সোনার দাম আরও বেড়ে গেল, কত হল? বিয়ের মরসুমেই বা কী হবে এবার?

Gold Rate: ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন সোনার দাম ট্র্যাক করেন, কারণ বছরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই মূল্যবান ধাতু কেনা শুভ বলে মনে করা হয়।

| Oct 12, 2025, 03:22 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনা বিনিয়োগকারী (Gold Investor) এবং ক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু এবং কলকাতার মতো প্রধান শহরগুলিতে প্রতিদিনের দামের পরিবর্তনের উপর কড়া নজর রাখেন। উৎসবের চাহিদা এবং বিশ্ব বাজারের প্রবণতা দামকে প্রভাবিত করায়, সামান্য দামের পরিবর্তনও আপনার কেনার পরিকল্পনায় বড় পার্থক্য আনতে পারে। তাহলে, আজ আপনার শহরে সোনার বর্তমান দাম কত? আসুন জেনে নেওয়া যাক সেই ঝলমলে ২৪ ক্যারেট সোনার জন্য আপনাকে কত টাকা দিতে হবে।

সোনার দাম

সামনেই ধনতেরাস আর কালীপুজো। আর ধনতেরাসে বাঙালি-সহ আপামোর ভারতবাসী সোনা বা মূল্যবান ধাতু কেনার জন্য মুখিয়ে থাকেন। সোনা দামের রেকর্ড গড়তে গড়তে লাখ পেরিয়ে আরও ছুটছে। আজ কোথায় কত দাম?

সোনার দাম

মাল্টি-কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX)-এ ভবিষ্যতের মেয়াদ শেষের তারিখের জন্য সোনার দাম ট্র্যাক করা হয়, যদিও ভারতের বিভিন্ন শহরে স্পট গোল্ড রেট বা তাত্ক্ষণিক সোনার দাম সামান্য ভিন্ন হয়। এক নজরে দেখে নিন।

আজ মুম্বইতে সোনার দাম:

মুম্বাইতে প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,১০৭ টাকা। আজ মুম্বাইতে সোনার দামে আরও অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। মুম্বাইতে আজকের সোনার দাম জেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রতি ১০ গ্রামে ১,২৫,১০৭ টাকা (১২ই অক্টোবর ২০২৫)।  

আজ চেন্নাইতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম:

চেন্নাইতে প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,২৪৬ টাকা। আজ চেন্নাইতে সোনার দামে আরও অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। চেন্নাইতে আজকের সোনার দাম জেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রতি ১০ গ্রামে ১,২৫,২৪৬ টাকা (১২ই অক্টোবর ২০২৫)।  

আজ বেঙ্গালুরুতে সোনার দাম:

বেঙ্গালুরুতে প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,২৬২ টাকা। আজ বেঙ্গালুরুতে সোনার দামে আরও অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। বেঙ্গালুরুতে আজকের সোনার দাম জেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রতি ১০ গ্রামে ১,২৫,২৬২ টাকা (১২ই অক্টোবর ২০২৫)।

আজ কলকাতায় সোনার দাম:

কলকাতায় প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,১০৫ টাকা। আজ কলকাতায় সোনার দামে আরও অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। কলকাতায় আজকের সোনার দাম জেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রতি ১০ গ্রামে ১,২৫,১০৫ টাকা (১২ই অক্টোবর ২০২৫)।  

আজ নয়ডায় ২৪ ক্যারেট সোনার দাম:

নয়ডায় প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,২৭৩ টাকা। আজ নয়ডায় সোনার দামে আরও অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। নয়ডায় আজকের সোনার দাম জেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রতি ১০ গ্রামে ১,২৫,২৭৩ টাকা (১২ই অক্টোবর ২০২৫)।  

আজ গুরুগ্রামে সোনার দাম:

গুরুগ্রামে প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,২৫৩ টাকা। আজ গুরুগ্রামে সোনার দামে আরও অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। গুরুগ্রামে আজকের সোনার দাম জেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রতি ১০ গ্রামে ১,২৫,২৫৩ টাকা (১২ই অক্টোবর ২০২৫)।

আজ পাটনায় সোনার দাম:

পাটনায় প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,১৪৯ টাকা। আজ পাটনায় সোনার দামে আরও অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। পাটনায় আজকের সোনার দাম জেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রতি ১০ গ্রামে ১,২৫,১৪৯ টাকা (১২ই অক্টোবর ২০২৫)।  

আজ গাজিয়াবাদে সোনার দাম:

গাজিয়াবাদে প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,২৭৩ টাকা। আজ গাজিয়াবাদে সোনার দামে আরও অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। গাজিয়াবাদে আজকের সোনার দাম জেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রতি ১০ গ্রামে ১,২৫,২৭৩ টাকা (১২ই অক্টোবর ২০২৫)।

আজ জয়পুরে সোনার দাম:

জয়পুরে প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৫,২৪৬ টাকা। আজ জয়পুরে সোনার দামে আরও অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। জয়পুরে আজকের সোনার দাম জেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রতি ১০ গ্রামে ১,২৫,২৪৬ টাকা (১২ই অক্টোবর ২০২৫)।  

