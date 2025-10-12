Gold Price Today: আগামী সপ্তাহে ধনতেরাস! সোনার দাম আরও বেড়ে গেল, কত হল? বিয়ের মরসুমেই বা কী হবে এবার?

Gold Price Today: আগামী সপ্তাহে ধনতেরাস! সোনার দাম আরও বেড়ে গেল, কত হল? বিয়ের মরসুমেই বা কী হবে এবার?
Gold Rate: ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন সোনার দাম ট্র্যাক করেন, কারণ বছরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই মূল্যবান ধাতু কেনা শুভ বলে মনে করা হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনা বিনিয়োগকারী (Gold Investor) এবং ক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু এবং কলকাতার মতো প্রধান শহরগুলিতে প্রতিদিনের দামের পরিবর্তনের উপর কড়া নজর রাখেন। উৎসবের চাহিদা এবং বিশ্ব বাজারের প্রবণতা দামকে প্রভাবিত করায়, সামান্য দামের পরিবর্তনও আপনার কেনার পরিকল্পনায় বড় পার্থক্য আনতে পারে। তাহলে, আজ আপনার শহরে সোনার বর্তমান দাম কত? আসুন জেনে নেওয়া যাক সেই ঝলমলে ২৪ ক্যারেট সোনার জন্য আপনাকে কত টাকা দিতে হবে।
আজ মুম্বইতে সোনার দাম:
আজ চেন্নাইতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম:
আজ বেঙ্গালুরুতে সোনার দাম:
আজ কলকাতায় সোনার দাম:
আজ নয়ডায় ২৪ ক্যারেট সোনার দাম:
আজ গুরুগ্রামে সোনার দাম:
আজ পাটনায় সোনার দাম:
আজ গাজিয়াবাদে সোনার দাম:
আজ জয়পুরে সোনার দাম:
