Girl suffering from headache: বাদ যায় তরুণীর খুলির একাংশ! সুস্থ শরীরে হঠাৎ মাথাব্যথায় ধরা পড়ে ভয়ংকর... এমনকি কানেও পর্যন্ত...

Girl suffering from headache: একবার নয়,  মোট ৫ বার মাথায় অপারেশন করতে হয় ওই তরুণীকে। এমনকি কানেও...

| Sep 25, 2025, 06:10 PM IST
1/9

সুস্থ শরীরেই হঠাৎ মাথাব্যথা তরুণীর, ধরা পড়ল...

Girl suffering from headache diagnosed with brain tumor

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাঝে মাঝেই মাথাব্য়থা হত। কিন্তু ডাক্তাররা কিছুতেই ধরতে পারছিলেন না কারণ।  

2/9

সুস্থ শরীরেই হঠাৎ মাথাব্যথা তরুণীর, ধরা পড়ল...

Girl suffering from headache diagnosed with brain tumor

গর্ভনিরোধক বড়ির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বলে উড়িয়ে দেন জেনারেল ফিজিশিয়ান। কিন্তু ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হারাতে থাকেন তরুণী।  

3/9

সুস্থ শরীরেই হঠাৎ মাথাব্যথা তরুণীর, ধরা পড়ল...

Girl suffering from headache diagnosed with brain tumor

সেইসঙ্গে ক্লান্তি বোধ করতে থাকেন। মাথাব্যথাও হতে থাকে। তরুণী এরপর OCT স্ক্যানের জন্য এক স্থানীয় চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে যান। 

4/9

সুস্থ শরীরেই হঠাৎ মাথাব্যথা তরুণীর, ধরা পড়ল...

Girl suffering from headache diagnosed with brain tumor

সেই নন-ইনভেসিভ অ্যাডভান্সড আই স্ক্যানে ধরা পড়ে তাঁর ডানদিকের চোখের পিছনের অপটিক স্নায়ুর উপর আঙ্গুরের আকারের কিছু একটা!

5/9

সুস্থ শরীরেই হঠাৎ মাথাব্যথা তরুণীর, ধরা পড়ল...

Girl suffering from headache diagnosed with brain tumor

এরপর এমআরআই এবং সিটি স্ক্যানে ধরা পড়ে ব্রেন টিউমার। ২৬ বছর বয়সী হলি ওয়ার্সউইক নামে ওই তরুণী একজন ফিজিক্যাল এডুকেশনের শিক্ষিকা।

6/9

সুস্থ শরীরেই হঠাৎ মাথাব্যথা তরুণীর, ধরা পড়ল...

Girl suffering from headache diagnosed with brain tumor

সুস্থ-ই ছিলেন তিনি। হঠাৎই শুরু হয় তাঁর মাথাব্যথা। শেষে টিউমার অপসারণ করতে অস্ত্রোপচার করা হয়। 

7/9

সুস্থ শরীরেই হঠাৎ মাথাব্যথা তরুণীর, ধরা পড়ল...

Girl suffering from headache diagnosed with brain tumor

প্রথমবার পুরোটা বাদ দেওয়া না গেলে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করতে হয়। সংক্রমণের কারণে বাদ যায় মাথার খুলির কিছু অংশও। 

8/9

সুস্থ শরীরেই হঠাৎ মাথাব্যথা তরুণীর, ধরা পড়ল...

Girl suffering from headache diagnosed with brain tumor

সেখানে লাগানো হয় একটি টাইটানিয়াম প্লেট। মোট ৫ বার অপারেশন করতে হয় ওই তরুণীকে। 

9/9

সুস্থ শরীরেই হঠাৎ মাথাব্যথা তরুণীর, ধরা পড়ল...

Girl suffering from headache diagnosed with brain tumor

এমনকি টিউমার ছড়িয়ে পড়ে কানেও। ফলে শুনতেও সমস্যা হতে থাকে। ডান কান বধির হয়ে গিয়েছে বলেও জানিয়েছেন ওই তরুণী। 

