  • Who is Ritika Giri: ২৮ বছরের ছোট! প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়েই মেয়ের বয়সী তরুণীকে বিয়ে, কে এই মোহময়ী ঋতিকা?

Hiran Chatterjee Second Marriage Controversy: হিরণ-ঋতিকার বয়সের ফারাক প্রায় ২৮ বছরের। প্রথম স্ত্রী, মেয়েকে ছেড়ে ঋতিকার সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন অভিনেতা-বিধায়ক। কে এই ঋতিকা গিরি?  

| Jan 21, 2026, 02:30 PM IST
দ্বিতীয়বার বিয়ে হিরণের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিপাড়ার হাওয়া এখন গরম। মঙ্গলবার বেনারসের ঘাটে দ্বিতীয়বার পিঁড়িতে বসলেন বিজেপি বিধায়ক তথা অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়। তবে হাওয়া গরম হওয়ার বিষয় এটা নয়। হিরণের বিয়ের ছবি ভাইরাল হতেই বোমা ফাটান তাঁর প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা।  

বিস্ফোরক প্রথম স্ত্রী

তিনি জানান, হিরণের সঙ্গে তাঁর ডিভোর্সই হয়নি। দম্পতির ১৯ বছরের মেয়েও আছে। ঋতিকা গিরির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে প্রায়শই ঝামেলা হত অনিন্দিতা এবং হিরণের মধ্যে। সেই সময় ঋতিকা সঙ্গে সম্পর্কের কথা অস্বীকার করতেন হিরণ, এমনটাই দাবি প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতার।  

হিরণ-ঋতিকা বয়সের পার্থক্য

অনিন্দিতা আরও জানান, সব থেকে লজ্জার বিষয় হিরণের দ্বিতীয় স্ত্রী তাঁদের মেয়ের থেকে মাত্র ২ বছরের বড়। হিরণ ও ঋতিকার বয়সের পার্থক্য প্রায় ২৮ বছরের।

কে এই ঋতিকা গিরি?

জানা গিয়েছে,  ঋতিকা গিরি পেশায় একজন মডেল। ২১ বছরের ঋতিকা গিরি আইনে স্নাতকও বটে।   

কে এই ঋতিকা গিরি?

যোগব্যায়ামে জাতীয় স্তরের গোল্ড মেডেলিস্ট ঋতিকা।   

কে এই ঋতিকা গিরি?

সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ ফেললেই দেখা যাবে, ঋতিকা Beyondyou মিস ইন্ডিয়া ২০২২ এবং মিস ইস্ট ইন্ডিয়া ২০১৯-এর খেতাব অর্জন করেছেন।

কে এই ঋতিকা গিরি?

সোশ্যাল মিডিয়া সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ঋতিকা এবং হিরণের আলাপ দীর্ঘদিনের। রাজনীতির ময়দান হোক বা ব্যক্তিগত কঠিন সময়- ঋতিকাকে সবসময় হিরণের পাশে দেখা গিয়েছে।  

কে এই ঋতিকা গিরি?

হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা মারফত জানা যায়, ঋতিকাকে তিনি হিরণের পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবেই চিনতেন।

