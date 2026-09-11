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বিশ্বের বীভৎসতম সন্ত্রাসী হামলা! মাত্র ১৭ মিনিটের ব্যবধানে দুই নারকীয় আগুন-আগ্রাসনে কয়েক সেকেন্ডে মৃত ২৯৭৭

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 11, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:55 PM IST

Remembering 25 Years of 9/11 Attack: বীভৎসতম! ভয়ংকরতম! হিংস্রতম! আমেরিকা মারাত্মক আগ্রাসনের মুখে হারাল প্রায় ৩০০০ মানুষ। শোকে দুঃখে পাথর বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী দেশ।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়াবহ! বীভৎসতম! ভয়ংকরতম! হিংস্রতম! আমেরিকা এর মারাত্মক আগ্রাসনের মুখে হারাল প্রায় ৩০০০ মানুষ। শোকে আগুনে দুঃখে পাথর বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী দেশ।

 

প্লেন হাইজ্যাক1/7

প্লেন হাইজ্যাক

৪টি কমার্শিয়াল এয়ারপ্লেনকে হাইজ্যাক করে নেয় ১৯ আল-কায়দা সন্ত্রাসী। তারপর তারা এক ভয়ানক আত্মঘাতী হামলা শুরু করে দেয়। 

২৯৭৭ মৃত্যু2/7

২৯৭৭ মৃত্যু

এর জেরে অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যান প্রায় ৩০০০ মানুষ-- ২৯৭৭!

সকাল ৮টা ৪৬3/7

সকাল ৮টা ৪৬

ঘড়িতে তখন সকাল ৮টা ৪৬! মার্কিনি এয়ারলাইন্স ফ্লাইট নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নর্থ টাওয়ারে ধাক্কা দিল। 

১৭ মিনিটের মাথায়4/7

১৭ মিনিটের মাথায়

এর মাত্র ১৭ মিনিটের মাথায় পরের অ্যাটাক! বিশ্ব বাণিজ্য সেন্টারের সাউথ টাওয়ারের ধাক্কা দেয় আর একটি আমেরিকান ফ্লাইট। 

পেন্টাগনে 5/7

পেন্টাগনে

কিন্তু সেখানেই থামে না আগ্রাসন। ঠিক ৯টা ৩৭ মিনিটে আর একটি প্লেন ওয়াশিংটন ডিসিতে পেন্টাগনে আছড়ে পড়ে। 

৯/১১-র রজত6/7

৯/১১-র রজত

২৫টা বছর হয়ে গেল। আজও ফিরে ফিরে সেই মর্মান্তিক স্মৃতির কাছে না গিয়ে পারে না আমেরিকা।

ওসামা বিন লাদেন7/7

ওসামা বিন লাদেন

সেদিন অল-কায়দার জঙ্গিরা আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে তাদের গর্ব চূর্ণ করেছিল। তবে আমেরিকা এর প্রতিশোধ নিয়েছিল, এর মাস্টারমাইন্ড ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করে।

TAGS:
9/11 attacks
25th anniversary of the 9/11 attacks

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