/বিশ্বের বীভৎসতম সন্ত্রাসী হামলা! মাত্র ১৭ মিনিটের ব্যবধানে দুই নারকীয় আগুন-আগ্রাসনে কয়েক সেকেন্ডে মৃত ২৯৭৭

Remembering 25 Years of 9/11 Attack: বীভৎসতম! ভয়ংকরতম! হিংস্রতম! আমেরিকা মারাত্মক আগ্রাসনের মুখে হারাল প্রায় ৩০০০ মানুষ। শোকে দুঃখে পাথর বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী দেশ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়াবহ! বীভৎসতম! ভয়ংকরতম! হিংস্রতম! আমেরিকা এর মারাত্মক আগ্রাসনের মুখে হারাল প্রায় ৩০০০ মানুষ। শোকে আগুনে দুঃখে পাথর বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী দেশ।
৪টি কমার্শিয়াল এয়ারপ্লেনকে হাইজ্যাক করে নেয় ১৯ আল-কায়দা সন্ত্রাসী। তারপর তারা এক ভয়ানক আত্মঘাতী হামলা শুরু করে দেয়।
এর জেরে অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যান প্রায় ৩০০০ মানুষ-- ২৯৭৭!
ঘড়িতে তখন সকাল ৮টা ৪৬! মার্কিনি এয়ারলাইন্স ফ্লাইট নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নর্থ টাওয়ারে ধাক্কা দিল।
এর মাত্র ১৭ মিনিটের মাথায় পরের অ্যাটাক! বিশ্ব বাণিজ্য সেন্টারের সাউথ টাওয়ারের ধাক্কা দেয় আর একটি আমেরিকান ফ্লাইট।
কিন্তু সেখানেই থামে না আগ্রাসন। ঠিক ৯টা ৩৭ মিনিটে আর একটি প্লেন ওয়াশিংটন ডিসিতে পেন্টাগনে আছড়ে পড়ে।
২৫টা বছর হয়ে গেল। আজও ফিরে ফিরে সেই মর্মান্তিক স্মৃতির কাছে না গিয়ে পারে না আমেরিকা।
সেদিন অল-কায়দার জঙ্গিরা আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে তাদের গর্ব চূর্ণ করেছিল। তবে আমেরিকা এর প্রতিশোধ নিয়েছিল, এর মাস্টারমাইন্ড ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করে।