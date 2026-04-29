Train Cancellation Big update: ভোট বাংলার বড় খবর: নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের চরম ভোগান্তি, হাওড়ায় বাতিল ২৩ জোড়া ট্রেন-- রইল বিস্তারিত তালিকা

West Bengal Assembl Election 2026: একদিকে বঙ্গে তপ্ত রোদ, অন্যদিকে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার মহারণ। এই দ্বিমুখী উত্তাপের মাঝেই দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়গপুর শাখায় ট্রেন বিভ্রাটে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। বুধবার নির্বাচনের দিনেই কোনও আগাম বিশেষ সতর্কতা ছাড়াই বাতিল করা হয়েছে ২৩ জোড়া ইএমইউ (EMU) লোকাল ট্রেন। ফলে ভোট দিতে যাওয়া সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কর্মব্যস্ত নিত্যযাত্রী-- সকলকেই চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে।  

| Apr 29, 2026, 12:48 PM IST
হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত?

সাধারণত দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়গপুর শাখায় রবিবার এবং জাতীয় ছুটির দিনগুলিতে যে সমস্ত ট্রেন বাতিল থাকে, আজ বুধবার হওয়া সত্ত্বেও সেই ২৩ জোড়া ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

রেলের পক্ষ থেকে এই বাতিলের কারণ হিসেবে স্পষ্টভাবে কোনো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া না হলেও, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটের কারণেই এই কাটছাঁট।  

ভোটের ডিউটিতে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও নিরাপত্তা বাহিনীকে বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিতে অনেক সময় রেলের পরিকাঠামোয় রদবদল করা হয়।   

তবে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, যেখানে ভোটের কারণে বাস পরিষেবা এমনিতেই অপ্রতুল, সেখানে ট্রেন পরিষেবা কমিয়ে দেওয়ায় সাধারণ মানুষের যাতায়াত কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।  

এক নজরে বাতিল ট্রেনের তালিকা

রেল সূত্রের খবর অনুযায়ী, আপ এবং ডাউন মিলিয়ে মোট ৪৬টি ট্রেনের চাকা আজ গড়াবে না। বাতিল হওয়া ট্রেনের তালিকা নিচে দেওয়া হল

আপ লাইনে বাতিল ট্রেনগুলো কী কী?

যাত্রীদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে আপ লাইনে যে নম্বরগুলি বাতিল করা হয়েছে সেগুলি হল: ৩৮৭০৩, ৩৮৪০৩, ৩৮১০৩, ৩৮৩০৩, ৩৮৪০৯, ৩৮১০৫, ৩৮৪১৭, ৩৮৪২১, ৩৮৭১৩, ৩৮৭১৫, ৩৮৭১৭, ৩৮৪৩৫, ৩৮৪৪৩, ৩৮৪৪৫, ৩৮৪৪৯, ৩৮৩১৩, ৩৮৪৫১, ৩৮৩১৯, ৩৮৯০৯, ৩৮৯১১, ৩৮৯১৭, ৩৮০৩১, ৩৮০৩৩  

ডাউন লাইনে বাতিল ট্রেনগুলো কী কী?

একইভাবে হাওড়া বা খড়গপুর অভিমুখী ডাউন লাইনে যে ট্রেনগুলি চলবে না সেগুলি হল: ৩৮৩০৬, ৩৮৪০৮, ৩৮৩০৮, ৩৮৪১২, ৩৮৪১৪, ৩৮৭০৮, ৩৮৭১২, ৩৮১০৪, ৩৮৪১৮, ৩৮১০৬, ৩৮৩১২, ৩৮৪২৬, ৩৮৪৩৪, ৩৮৪৩৬, ৩৮৭২২, ৩৮৭২৪, ৩৮৪৫০, ৩৮৪৫৬, ৩৮৯১৪, ৩৮৯১৬, ৩৮৯২২, ৩৮০৩২, ৩৮০৩৬  

তবে রেল কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত করেছে যে, এই ২৩ জোড়া ট্রেন বাদে বাকি সমস্ত ইএমইউ লোকাল পরিষেবা নির্দিষ্ট সময়সূচী মেনেই চলবে।  

বুধবার দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভোটগ্রহণ চলছে। ভোটের কারণে বহু বেসরকারি ও সরকারি বাস তুলে নেওয়া হয়েছে নির্বাচনী কাজের জন্য।   

ফলে সড়কপথে যাতায়াত এমনিতেই সীমিত। এই অবস্থায় খড়গপুর শাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ লাইনে এক ধাক্কায় এতগুলো ট্রেন বাতিল হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন যাত্রীরা।  

ভোটদাতাদের সমস্যা

অনেক ভোটারই কাজের সূত্রে বা অন্য প্রয়োজনে নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে দূরে থাকেন। আজ ভোট দিতে যাওয়ার জন্য ট্রেনই ছিল তাঁদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু স্টেশনে এসে ট্রেন বাতিলের খবর শুনে বিপাকে পড়েছেন তাঁরা।  

জরুরি পরিষেবা

হাসপাতাল বা অন্যান্য জরুরি কাজে যাঁরা বেরিয়েছেন, তাঁদের স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ট্রেনের সংখ্যা কমে যাওয়ায় যে ট্রেনগুলি চলছে, তাতে তিল ধারণের জায়গা নেই। গরমের মধ্যে ভিড় ট্রেনে যাতায়াত করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বয়স্ক ও শিশুরা।  

কেন তথ্য নেই?

রেলের পক্ষ থেকে কেন এই সিদ্ধান্ত, তা স্পষ্টভাবে না জানানোয় বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে। স্টেশনে স্টেশনে মাইকিং করা হলেও শেষ মুহূর্তে এই ঘোষণায় পরিকল্পনাহীনতার অভিযোগ তুলছেন নিত্যযাত্রীরা।  

রেল কর্তৃপক্ষের নীরবতা

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়গপুর শাখার জনসংযোগ বিভাগ থেকে এই বিষয়ে সরাসরি কোনও কারণ দর্শানো হয়নি। 

তবে রেলের ভিতরের একটি সূত্রের দাবি, নির্বাচনের দিন যাত্রী সংখ্যা কম থাকতে পারে-- এমন একটি আগাম ধারণা থেকে খরচ কমাতে বা রেক খালি রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।   

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বাসের অভাব ট্রেনগুলোতে ভিড় আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।  

গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হতে যখন নির্বাচন কমিশন বারবার সাধারণ মানুষকে বুথমুখী হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে, তখন পরিবহণ ব্যবস্থার এই নড়বড়ে ছবি সাধারণ মানুষের উৎসাহে জল ঢেলে দিচ্ছে।   

খড়গপুর শাখার ২৩ জোড়া লোকাল বাতিল হওয়া কেবল একটি যান্ত্রিক বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং এটি সাধারণ মানুষের মৌলিক যাতায়াতের অধিকারের ওপর বড় আঘাত হিসেবেই দেখা হচ্ছে।  

এখন দেখার বিষয়, দিনের বাকি সময়টাতে রেল কর্তৃপক্ষ বাড়তি কোনও ব্যবস্থা নিয়ে যাত্রীদের এই যন্ত্রণা লাঘব করতে পারে কি না। 

অন্যথায়, নির্বাচনের দিনে এই ‘রেল বিভ্রাট’ সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েই থেকে যাবে।

