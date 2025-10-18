Afghan Cricketers Killed: রক্ত ফুটছে রশিদের, পাক হামলায় নিহত দশে ৩ ক্রিকেটার! আফগান নেতার এবার নির্মম প্রতিশোধ

Afghan Cricketers Killed: রক্ত ফুটছে রশিদের, পাক হামলায় নিহত দশে ৩ ক্রিকেটার! আফগান নেতার এবার নির্মম প্রতিশোধ
Afghan Cricketers Killed: পাক হামলায় নিহত আফগানিস্তানের ৩ ক্রিকেটার! প্রতিশোধের আগুনে রক্ত ফুটছে রশিদ খানের। আফগান নায়ক এবার নিজেই নিলেন চূড়ান্ত পদক্ষেপ
আফগানিস্তানের টি-২০ অধিনায়ক রশিদ খান আর চুপ করে থাকলেন না। প্রতিশোধের আগুনে রক্ত ফুটছে রশিদের। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'সাম্প্রতিক পাক বিমান হামলায় আফগানিস্তানের বেসামরিক নাগরিকদের প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীর ভাবে শোকাহত। এই মর্মান্তিক ঘটনায় নারী, শিশু এবং বিশ্ব মঞ্চে আমাদের দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখা উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ ক্রিকেটাররা মারা গিয়েছে। বেসামরিক অবকাঠামোকে লক্ষ্য করে আক্রমণ সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং বর্বরোচিত। এই অন্যায্য এবং বেআইনি কাজগুলি মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন। এগুলি অলক্ষিত হওয়া উচিত নয়। মূল্যবান নিরীদের প্রাণ হারানোর প্রেক্ষাপটে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজ থেকে এসিবির প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। এই কঠিন সময়ে আমি আমাদের জনগণের পাশে আছি, আমাদের জাতীয় মর্যাদা সবার আগে আসা উচিত।'
পাকিস্তান সুপার লিগে লাহোর কালান্দারসের হয়ে খেলেন রশিদ। তবে পাক হামলার পর রশিদ কিন্তু তাঁর এক্স হ্যান্ডেলের বায়ো থেকে তুলে লাহোরের ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম মুছে দিয়েছেন। আর তাঁর এই পদক্ষেপের পরেই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে যে, রশিদ কি তাহলে পিএসএল খেলেবেন না। রশিদ যদি লাহোরের হয়ে না খেলেন, তাহলে কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজির বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।
